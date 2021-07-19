https://ria.ru/20210719/sputnik-1741870332.html

В Индии подтвердили эффективность "Спутника V" против дельта-штамма

В Индии подтвердили эффективность "Спутника V" против дельта-штамма - РИА Новости, 19.07.2021

В Индии подтвердили эффективность "Спутника V" против дельта-штамма

Исследования индийского совета медицинских исследований подтвердили (ICMR) эффективность против штамма коронавируса "дельта" всех применяемых в стране вакцин от РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T14:52

2021-07-19T14:52

2021-07-19T15:10

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

российский фонд прямых инвестиций

индия

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 июл - РИА Новости. Исследования индийского совета медицинских исследований подтвердили (ICMR) эффективность против штамма коронавируса "дельта" всех применяемых в стране вакцин от коронавируса, в том числе и российского препарата "Спутник V", сообщает агентство ANI со ссылкой на руководителя оперативной исследовательской группы по вопросам COVID-19 Н.К. Арору."Да, существующие вакцины эффективны против варианта "дельта" согласно исследованиям, проведенным ICMR по этому вопросу", - заявил Арора.На данный момент в Индии разрешено применение трех вакцин от коронавируса - индийского варианта "оксфордской" вакцины под названием CoviShield, местной Covaxin и российской "Спутник V".Вакцина "Спутник V" была одобрена в Индии 12 апреля 2021 года в рамках процедуры ускоренной регистрации. Индия является ведущим производственным хабом для вакцины "Спутник". РФПИ уже заключил соглашения c рядом фармацевтических производителей в этой стране (Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma, Virchow Biotech и Morepen) для производства российской вакцины.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 68 странах с общим населением свыше 3,7 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян. Это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

https://radiosputnik.ria.ru/20210717/vaktsinatsiya-1741688552.html

https://ria.ru/20210713/sputnik-1741135250.html

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, индия, в мире