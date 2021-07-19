Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210719/sputnik-1741870332.html
В Индии подтвердили эффективность "Спутника V" против дельта-штамма
В Индии подтвердили эффективность "Спутника V" против дельта-штамма - РИА Новости, 19.07.2021
В Индии подтвердили эффективность "Спутника V" против дельта-штамма
Исследования индийского совета медицинских исследований подтвердили (ICMR) эффективность против штамма коронавируса "дельта" всех применяемых в стране вакцин от РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T14:52
2021-07-19T15:10
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
индия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732794428_0:330:3054:2048_1920x0_80_0_0_d0d809b2f1cac55e8e6019c6b4c487f8.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 19 июл - РИА Новости. Исследования индийского совета медицинских исследований подтвердили (ICMR) эффективность против штамма коронавируса "дельта" всех применяемых в стране вакцин от коронавируса, в том числе и российского препарата "Спутник V", сообщает агентство ANI со ссылкой на руководителя оперативной исследовательской группы по вопросам COVID-19 Н.К. Арору."Да, существующие вакцины эффективны против варианта "дельта" согласно исследованиям, проведенным ICMR по этому вопросу", - заявил Арора.На данный момент в Индии разрешено применение трех вакцин от коронавируса - индийского варианта "оксфордской" вакцины под названием CoviShield, местной Covaxin и российской "Спутник V".Вакцина "Спутник V" была одобрена в Индии 12 апреля 2021 года в рамках процедуры ускоренной регистрации. Индия является ведущим производственным хабом для вакцины "Спутник". РФПИ уже заключил соглашения c рядом фармацевтических производителей в этой стране (Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma, Virchow Biotech и Morepen) для производства российской вакцины.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 68 странах с общим населением свыше 3,7 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян. Это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
https://radiosputnik.ria.ru/20210717/vaktsinatsiya-1741688552.html
https://ria.ru/20210713/sputnik-1741135250.html
https://ria.ru/20210713/sputnik-1741059771.html
россия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732794428_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_56e97d8abbf1a0a16d2e53737494f727.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, индия, в мире
14:52 19.07.2021 (обновлено: 15:10 19.07.2021)
 
В Индии подтвердили эффективность "Спутника V" против дельта-штамма

ANI: индийские исследования подтвердили эффективность "Спутника V" против дельта-штамма

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V
Вакцина Sputnik V - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 19 июл - РИА Новости. Исследования индийского совета медицинских исследований подтвердили (ICMR) эффективность против штамма коронавируса "дельта" всех применяемых в стране вакцин от коронавируса, в том числе и российского препарата "Спутник V", сообщает агентство ANI со ссылкой на руководителя оперативной исследовательской группы по вопросам COVID-19 Н.К. Арору.
"Да, существующие вакцины эффективны против варианта "дельта" согласно исследованиям, проведенным ICMR по этому вопросу", - заявил Арора.
Медицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
17 июля, 18:39В мире
В Аргентине признали долгосрочность иммунитета после "Спутника V"
На данный момент в Индии разрешено применение трех вакцин от коронавируса - индийского варианта "оксфордской" вакцины под названием CoviShield, местной Covaxin и российской "Спутник V".
Вакцина "Спутник V" была одобрена в Индии 12 апреля 2021 года в рамках процедуры ускоренной регистрации. Индия является ведущим производственным хабом для вакцины "Спутник". РФПИ уже заключил соглашения c рядом фармацевтических производителей в этой стране (Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma, Virchow Biotech и Morepen) для производства российской вакцины.
Российский препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 18:16Распространение коронавируса
В РФПИ заявили о нападках на вакцину "Спутник V"
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 68 странах с общим населением свыше 3,7 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян. Это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев об эффективности Спутника V
13 июля, 12:11Распространение коронавируса
РФПИ ожидает одобрения "Спутника V" ВОЗ осенью
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийИндияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:09Свердловский губернатор поручил вырубить все тополя в Екатеринбурге
16:08На МАКС-2021 представят новейшее оборудование связи для авиации
16:02В Нигерии упал военный самолет, пишут СМИ
16:02"Репортеры без границ" обратятся в суд после информации о слежке
16:01Кучерена оценил заявления Сноудена об израильской программе-шпионе
16:00Киевское метро возобновило работу в обычном режиме
15:58Премьер Польши оценил вероятность выхода страны из Евросоюза
15:57Директор кладбища на Ставрополье призвал привиться, показав десятки могил
15:56Украинского генерала рассмешили слова Зеленского о Путине
15:53СМИ сообщили о трех кандидатках на пост главы НАТО
15:51В Росприроднадзоре рассказали о ситуации с предприятием "Москокс"
15:50В Польше зафиксировали резкий рост заболеваемости COVID-19
15:46Клишас поддержал назначение Абрамченко куратором СФО
15:44В Google рассказали о диалоге с российскими регуляторами
15:43Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 36
15:41Духовное собрание мусульман осудило необоснованные отказы от вакцинации
15:40Глава Калмыкии прокомментировал назначение Хуснуллина куратором ЮФО
15:36В Тегеране ужесточили меры из-за COVID-19
15:35Площадь лесного пожара у поселка в Карелии достигла 800 гектаров
15:33Эрдоган выдвинул условия по урегулированию ситуации на Кипре
Лента новостейМолния