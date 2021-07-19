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В Северной Осетии задержали врачей за подделку справок о вакцинации
В Северной Осетии задержали врачей за подделку справок о вакцинации - РИА Новости, 19.07.2021
В Северной Осетии задержали врачей за подделку справок о вакцинации
Полицейские в Северной Осетии задержали троих медработников, подозреваемых в получении взятки за выдачу сертификатов о вакцинации от COVID-19 без фактического... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T18:09
2021-07-19T18:09
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
республика северная осетия - алания
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 19 июл - РИА Новости. Полицейские в Северной Осетии задержали троих медработников, подозреваемых в получении взятки за выдачу сертификатов о вакцинации от COVID-19 без фактического прохождения прививки, сообщает МВД по региону."Оперативники УЭБ и ПК МВД Северной Осетии задержали подозреваемых в получении взятки за выдачу сертификатов о вакцинации от COVID-19 без фактического прохождения прививочной процедуры. Медработники действовали в составе группы по предварительному сговору", - говорится в сообщении.По данным ведомства, задержаны три сотрудницы одного из республиканских учреждений здравоохранения.Отмечается, что в действиях фигуранток усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой", санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет."Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Кроме того, в случае установления фактов использования поддельных документов о вакцинации их обладатели также будут привлечены к ответственности", - добавляется в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, республика северная осетия - алания, происшествия
18:09 19.07.2021
 
В Северной Осетии задержали врачей за подделку справок о вакцинации

МВД: трое медиков в Северной Осетии задержаны за выдачу поддельных справок о вакцинации от COVID-19

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ПЯТИГОРСК, 19 июл - РИА Новости. Полицейские в Северной Осетии задержали троих медработников, подозреваемых в получении взятки за выдачу сертификатов о вакцинации от COVID-19 без фактического прохождения прививки, сообщает МВД по региону.
"Оперативники УЭБ и ПК МВД Северной Осетии задержали подозреваемых в получении взятки за выдачу сертификатов о вакцинации от COVID-19 без фактического прохождения прививочной процедуры. Медработники действовали в составе группы по предварительному сговору", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, задержаны три сотрудницы одного из республиканских учреждений здравоохранения.
Отмечается, что в действиях фигуранток усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой", санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
"Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Кроме того, в случае установления фактов использования поддельных документов о вакцинации их обладатели также будут привлечены к ответственности", - добавляется в сообщении.
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