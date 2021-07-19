https://ria.ru/20210719/spravki-1741918552.html

В Северной Осетии задержали врачей за подделку справок о вакцинации

В Северной Осетии задержали врачей за подделку справок о вакцинации - РИА Новости, 19.07.2021

В Северной Осетии задержали врачей за подделку справок о вакцинации

Полицейские в Северной Осетии задержали троих медработников, подозреваемых в получении взятки за выдачу сертификатов о вакцинации от COVID-19 без фактического... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T18:09

2021-07-19T18:09

2021-07-19T18:09

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

республика северная осетия - алания

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 19 июл - РИА Новости. Полицейские в Северной Осетии задержали троих медработников, подозреваемых в получении взятки за выдачу сертификатов о вакцинации от COVID-19 без фактического прохождения прививки, сообщает МВД по региону."Оперативники УЭБ и ПК МВД Северной Осетии задержали подозреваемых в получении взятки за выдачу сертификатов о вакцинации от COVID-19 без фактического прохождения прививочной процедуры. Медработники действовали в составе группы по предварительному сговору", - говорится в сообщении.По данным ведомства, задержаны три сотрудницы одного из республиканских учреждений здравоохранения.Отмечается, что в действиях фигуранток усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой", санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет."Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Кроме того, в случае установления фактов использования поддельных документов о вакцинации их обладатели также будут привлечены к ответственности", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210628/otvod-1738693209.html

https://ria.ru/20210717/sertifikat-1741630065.html

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, республика северная осетия - алания, происшествия