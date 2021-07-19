Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210719/spravki-1741839652.html
Во Владимирской области возбудили дело о поддельных справках о COVID-19
Во Владимирской области возбудили дело о поддельных справках о COVID-19 - РИА Новости, 19.07.2021
Во Владимирской области возбудили дело о поддельных справках о COVID-19
Полицейские выявили во Владимирской области факт изготовления и сбыта поддельных справок об отсутствии COVID-19, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T13:01
2021-07-19T13:01
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
владимирская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583692382_98:0:3739:2048_1920x0_80_0_0_2f667a809236a5045944e6cf499b9a58.jpg
РЯЗАНЬ, 19 июл - РИА Новости. Полицейские выявили во Владимирской области факт изготовления и сбыта поддельных справок об отсутствии COVID-19, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте МВД-медиа."В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России "Ковровский" во взаимодействии с коллегами из УМВД России по Владимирской области установлен факт незаконного изготовления и сбыта справок, содержащих заведомо ложные сведения об отсутствии коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.Полицейские установили, что фиктивные справки делались в деревенском частном доме, они передавались клиентам за вознаграждение от 500 рублей за штуку. Изъятые в ходе обыска готовые подделки и техника для изготовления справок направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр регионального УМВД."По данному факту отделом дознания МО МВД России "Ковровский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20210628/otvod-1738693209.html
https://ria.ru/20210717/sertifikat-1741630065.html
россия
владимирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583692382_1008:0:3739:2048_1920x0_80_0_0_bb7aec76d35fbdacd658613cd7a682e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимирская область, происшествия
13:01 19.07.2021
 
Во Владимирской области возбудили дело о поддельных справках о COVID-19

Уголовное дело о фиктивных справках об отсутствии COVID-19 возбуждено во Владимирской области

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 19 июл - РИА Новости. Полицейские выявили во Владимирской области факт изготовления и сбыта поддельных справок об отсутствии COVID-19, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте МВД-медиа.
"В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России "Ковровский" во взаимодействии с коллегами из УМВД России по Владимирской области установлен факт незаконного изготовления и сбыта справок, содержащих заведомо ложные сведения об отсутствии коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.
Прививка - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
28 июня, 03:20Распространение коронавируса
Врач рассказала, кому дают справку о медотводе от прививки против COVID
Полицейские установили, что фиктивные справки делались в деревенском частном доме, они передавались клиентам за вознаграждение от 500 рублей за штуку. Изъятые в ходе обыска готовые подделки и техника для изготовления справок направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр регионального УМВД.
"По данному факту отделом дознания МО МВД России "Ковровский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков", - отмечается в сообщении.
Сертификат о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
17 июля, 01:18Распространение коронавируса
Россиян предупредили о наказании за покупку сертификата о вакцинации
 
Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВладимирская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:09Свердловский губернатор поручил вырубить все тополя в Екатеринбурге
16:08На МАКС-2021 представят новейшее оборудование связи для авиации
16:02В Нигерии упал военный самолет, пишут СМИ
16:02"Репортеры без границ" обратятся в суд после информации о слежке
16:01Кучерена оценил заявления Сноудена об израильской программе-шпионе
16:00Киевское метро возобновило работу в обычном режиме
15:58Премьер Польши оценил вероятность выхода страны из Евросоюза
15:57Директор кладбища на Ставрополье призвал привиться, показав десятки могил
15:56Украинского генерала рассмешили слова Зеленского о Путине
15:53СМИ сообщили о трех кандидатках на пост главы НАТО
15:51В Росприроднадзоре рассказали о ситуации с предприятием "Москокс"
15:50В Польше зафиксировали резкий рост заболеваемости COVID-19
15:46Клишас поддержал назначение Абрамченко куратором СФО
15:44В Google рассказали о диалоге с российскими регуляторами
15:43Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 36
15:41Духовное собрание мусульман осудило необоснованные отказы от вакцинации
15:40Глава Калмыкии прокомментировал назначение Хуснуллина куратором ЮФО
15:36В Тегеране ужесточили меры из-за COVID-19
15:35Площадь лесного пожара у поселка в Карелии достигла 800 гектаров
15:33Эрдоган выдвинул условия по урегулированию ситуации на Кипре
Лента новостейМолния