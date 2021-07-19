https://ria.ru/20210719/spravki-1741839652.html

Во Владимирской области возбудили дело о поддельных справках о COVID-19

Во Владимирской области возбудили дело о поддельных справках о COVID-19 - РИА Новости, 19.07.2021

Во Владимирской области возбудили дело о поддельных справках о COVID-19

Полицейские выявили во Владимирской области факт изготовления и сбыта поддельных справок об отсутствии COVID-19, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T13:01

2021-07-19T13:01

2021-07-19T13:01

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коронавирус covid-19

россия

владимирская область

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РЯЗАНЬ, 19 июл - РИА Новости. Полицейские выявили во Владимирской области факт изготовления и сбыта поддельных справок об отсутствии COVID-19, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте МВД-медиа."В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России "Ковровский" во взаимодействии с коллегами из УМВД России по Владимирской области установлен факт незаконного изготовления и сбыта справок, содержащих заведомо ложные сведения об отсутствии коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.Полицейские установили, что фиктивные справки делались в деревенском частном доме, они передавались клиентам за вознаграждение от 500 рублей за штуку. Изъятые в ходе обыска готовые подделки и техника для изготовления справок направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр регионального УМВД."По данному факту отделом дознания МО МВД России "Ковровский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210628/otvod-1738693209.html

https://ria.ru/20210717/sertifikat-1741630065.html

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