https://ria.ru/20210719/soboleznovaniya-1741894095.html

Путин выразил соболезнования королю Бельгии из-за последствий наводнения

Путин выразил соболезнования королю Бельгии из-за последствий наводнения - РИА Новости, 19.07.2021

Путин выразил соболезнования королю Бельгии из-за последствий наводнения

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Бельгии Филиппу в связи с последствиями наводнений, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T16:25

2021-07-19T16:25

2021-07-19T17:43

россия

филипп (король бельгии)

владимир путин

в мире

бельгия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740500108_0:68:2934:1718_1920x0_80_0_0_8edda5a9ce8eabe50382ffef79ef330b.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Бельгии Филиппу в связи с последствиями наводнений, сообщает пресс-служба Кремля.Путин подчеркнул, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял близких в результате стихийного бедствия. Президент выразил надежду на скорейшее выздоровление пострадавших.По последним данным местных властей, число жертв наводнений в Бельгии возросло до 36.

россия

бельгия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, филипп (король бельгии), владимир путин, в мире, бельгия