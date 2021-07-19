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В Ивановской области загорелся склад с текстилем
В Ивановской области загорелся склад с текстилем - РИА Новости, 19.07.2021
В Ивановской области загорелся склад с текстилем
Склад с текстильной продукцией загорелся на площади порядка 500 квадратных метров в Кинешме Ивановской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T14:19
2021-07-19T14:19
2021-07-19T14:39
россия
кинешма
ивановская область
происшествия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Склад с текстильной продукцией загорелся на площади порядка 500 квадратных метров в Кинешме Ивановской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."Поступило сообщение о пожаре на складе текстильной продукции в Кинешме", - сказал собеседник агентства.По его словам, площадь пожара в настоящее время составляет 500 квадратных метров. К ликвидации привлечены 29 человек и 10 единиц техники. Информации о пострадавших пока не поступало."В 13.50 объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.
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россия, кинешма, ивановская область, происшествия
14:19 19.07.2021 (обновлено: 14:39 19.07.2021)
В Ивановской области загорелся склад с текстилем
МЧС: в Ивановской области загорелся склад с текстилем на площади 500 квадратных метров