https://ria.ru/20210719/sklad-1741861612.html

В Ивановской области загорелся склад с текстилем

В Ивановской области загорелся склад с текстилем - РИА Новости, 19.07.2021

В Ивановской области загорелся склад с текстилем

Склад с текстильной продукцией загорелся на площади порядка 500 квадратных метров в Кинешме Ивановской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T14:19

2021-07-19T14:19

2021-07-19T14:39

россия

кинешма

ивановская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e52629005db78508dd2b03461632ba8a.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Склад с текстильной продукцией загорелся на площади порядка 500 квадратных метров в Кинешме Ивановской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."Поступило сообщение о пожаре на складе текстильной продукции в Кинешме", - сказал собеседник агентства.По его словам, площадь пожара в настоящее время составляет 500 квадратных метров. К ликвидации привлечены 29 человек и 10 единиц техники. Информации о пострадавших пока не поступало."В 13.50 объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210719/kareliya-1741835657.html

россия

кинешма

ивановская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кинешма, ивановская область, происшествия