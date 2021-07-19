01:13 19.07.2021 (обновлено: 01:28 19.07.2021)
На МАКС-2021 представят прототип нового скафандра для космонавтов
На МАКС-2021 представят прототип нового российского скафандра для космонавтов
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСкафандр модели "Сокол-КВ-2" в музее "Самара Космическая"
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. На авиакосмическом салоне МАКС-2021 представят новый прототип перспективного аварийно-спасательного скафандра "Сокол-М" для экипажа будущего российского пилотируемого корабля "Орел", заявил в интервью РИА Новости генеральный директор-генеральный конструктор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.
"Прототип скафандра демонстрируется впервые", — сказал Поздняков.
После авиасалона прототип отправится на конструкторско-доводочные испытания, уточнил он.
НА МАКС-2019 демонстрировалась предыдущая версия скафандра, в которой использовалась герметичная молния. В улучшенном прототипе реализовали новый способ соединения — жесткое кольцо, которое разделяет верхнюю и нижнюю части космического костюма.
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"Со временем мы пришли к выводу, что гермомолния не обеспечивает необходимой надежности скафандра, а с учетом необходимости обеспечения многоразовых применений, требования по надежности становятся еще выше. Решили реализовать принципиально иной подход", — сказал Поздняков.
МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik — официальным информационным партнером.