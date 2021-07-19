https://ria.ru/20210719/skafandr-1741782690.html

На МАКС-2021 представят прототип нового скафандра для космонавтов

На МАКС-2021 представят прототип нового скафандра для космонавтов - РИА Новости, 19.07.2021

На МАКС-2021 представят прототип нового скафандра для космонавтов

На авиакосмическом салоне МАКС-2021 представят новый прототип перспективного аварийно-спасательного скафандра "Сокол-М" для экипажа будущего российского... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T01:13

2021-07-19T01:13

2021-07-19T01:28

макс-2021

россия

научно-производственное предприятие "звезда"

космос - риа наука

москва

жуковский

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. На авиакосмическом салоне МАКС-2021 представят новый прототип перспективного аварийно-спасательного скафандра "Сокол-М" для экипажа будущего российского пилотируемого корабля "Орел", заявил в интервью РИА Новости генеральный директор-генеральный конструктор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.После авиасалона прототип отправится на конструкторско-доводочные испытания, уточнил он.НА МАКС-2019 демонстрировалась предыдущая версия скафандра, в которой использовалась герметичная молния. В улучшенном прототипе реализовали новый способ соединения — жесткое кольцо, которое разделяет верхнюю и нижнюю части космического костюма."Со временем мы пришли к выводу, что гермомолния не обеспечивает необходимой надежности скафандра, а с учетом необходимости обеспечения многоразовых применений, требования по надежности становятся еще выше. Решили реализовать принципиально иной подход", — сказал Поздняков.МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik — официальным информационным партнером.

https://ria.ru/20210716/maks-1741513154.html

https://ria.ru/20210718/istrebitel-1741768469.html

россия

москва

жуковский

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макс-2021, россия, научно-производственное предприятие "звезда", космос - риа наука, москва, жуковский