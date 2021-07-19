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На МАКС-2021 представят прототип нового скафандра для космонавтов
На МАКС-2021 представят прототип нового скафандра для космонавтов - РИА Новости, 19.07.2021
На МАКС-2021 представят прототип нового скафандра для космонавтов
На авиакосмическом салоне МАКС-2021 представят новый прототип перспективного аварийно-спасательного скафандра "Сокол-М" для экипажа будущего российского... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T01:13
2021-07-19T01:28
макс-2021
россия
научно-производственное предприятие "звезда"
космос - риа наука
москва
жуковский
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. На авиакосмическом салоне МАКС-2021 представят новый прототип перспективного аварийно-спасательного скафандра "Сокол-М" для экипажа будущего российского пилотируемого корабля "Орел", заявил в интервью РИА Новости генеральный директор-генеральный конструктор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.После авиасалона прототип отправится на конструкторско-доводочные испытания, уточнил он.НА МАКС-2019 демонстрировалась предыдущая версия скафандра, в которой использовалась герметичная молния. В улучшенном прототипе реализовали новый способ соединения — жесткое кольцо, которое разделяет верхнюю и нижнюю части космического костюма."Со временем мы пришли к выводу, что гермомолния не обеспечивает необходимой надежности скафандра, а с учетом необходимости обеспечения многоразовых применений, требования по надежности становятся еще выше. Решили реализовать принципиально иной подход", — сказал Поздняков.МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik — официальным информационным партнером.
https://ria.ru/20210716/maks-1741513154.html
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макс-2021, россия, научно-производственное предприятие "звезда", космос - риа наука, москва, жуковский
01:13 19.07.2021 (обновлено: 01:28 19.07.2021)
 
На МАКС-2021 представят прототип нового скафандра для космонавтов

На МАКС-2021 представят прототип нового российского скафандра для космонавтов

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСкафандр модели "Сокол-КВ-2" в музее "Самара Космическая"
Скафандр модели Сокол-КВ-2 в музее Самара Космическая - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. На авиакосмическом салоне МАКС-2021 представят новый прототип перспективного аварийно-спасательного скафандра "Сокол-М" для экипажа будущего российского пилотируемого корабля "Орел", заявил в интервью РИА Новости генеральный директор-генеральный конструктор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.

"Прототип скафандра демонстрируется впервые", — сказал Поздняков.

После авиасалона прототип отправится на конструкторско-доводочные испытания, уточнил он.
НА МАКС-2019 демонстрировалась предыдущая версия скафандра, в которой использовалась герметичная молния. В улучшенном прототипе реализовали новый способ соединения — жесткое кольцо, которое разделяет верхнюю и нижнюю части космического костюма.
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019. День пятый - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля, 12:21
Для прохода на МАКС-2021 ввели новые требования
"Со временем мы пришли к выводу, что гермомолния не обеспечивает необходимой надежности скафандра, а с учетом необходимости обеспечения многоразовых применений, требования по надежности становятся еще выше. Решили реализовать принципиально иной подход", — сказал Поздняков.
МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik — официальным информационным партнером.
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