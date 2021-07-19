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Журналистку "Ленты.ру" оштрафовали на тысячу рублей
Журналистку "Ленты.ру" оштрафовали на тысячу рублей - РИА Новости, 19.07.2021
Журналистку "Ленты.ру" оштрафовали на тысячу рублей
Басманный суд Москвы назначил за мелкое хулиганство штраф в тысячу рублей журналистке "Ленты.ру" Анастасии Завьяловой, задержанной на выходных на Чистых прудах, РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T16:37
2021-07-19T19:13
россия
владимир соловьев (телеведущий)
lenta.ru
союз журналистов россии
москва
общество
происшествия
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Басманный суд Москвы назначил за мелкое хулиганство штраф в тысячу рублей журналистке "Ленты.ру" Анастасии Завьяловой, задержанной на выходных на Чистых прудах, сообщила РИА Новости ее адвокат Лариса Гусева.Решение суда оштрафовать журналистку "Ленты.ру" Анастасию Завьялову будет обжаловано, также заявил РИА Новости главред издания Владимир Тодоров."Решение суда очень странное, будем его обжаловать, мы не согласны", - сказал Тодоров.Тодоров, который присутствовал в зале суда, отметил, что основанием для привлечения к административной ответственности "послужили два рапорта сотрудников полиции, написанные один в один, слово в слово".Завьялова изложила РИА Новости свою версию произошедшего. "Я начала снимать действия сотрудников полиции и попросила одного из них показать свой нагрудный знак, в ответ на что получила толчок и отказ", - рассказала она.По ее словам, она попросила полицейских вызвать скорую помощь, но ее просьбу проигнорировали."Мы будем обжаловать действия суда", - заключила Завьялова.Как сообщала "Лента.ру", вечером 17 июля Завьялова стала свидетельницей задержания женщины с ребенком на Чистых прудах. Журналистка включила камеру, и в ответ на просьбу разъяснить ситуацию полицейские, как утверждает издание, попытались уклониться от съёмки таким образом, чтобы в кадр не попали их нагрудные знаки. Затем Завьялову забрали в отдел полиции, на нее составили протокол по ч.2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением требованию представителя власти) и задержали до решения суда.В пресс-службе столичного главка МВД пояснили, что девушка была задержана на Чистопрудном бульваре за "воспрепятствование служебной деятельности сотрудниками полиции". При этом, по утверждению правоохранителей, на неоднократные требования о прекращении противоправного поведения она не реагировала, о профессиональном статусе журналиста не заявляла.В сообщении "Ленты.ру" утверждалось, что в процессе задержания полицейские толкнули Завьялову, ударили ее головой об стол, наступили на нее коленом и травмировали ей руку.Союз журналистов России изучает вопрос с задержанием Завьяловой, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев, отметив недопустимость подобных действий правоохранителей.
https://ria.ru/20210307/zhurnalist-1600280127.html
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60
"Меня ударили головой об стол" – Завьялова о своем задержании на Чистых прудах
Басманный суд Москвы назначил за мелкое хулиганство штраф в тысячу рублей журналистке "Ленты.ру" Анастасии Завьяловой, задержанной на выходных на Чистых прудах.
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россия, владимир соловьев (телеведущий), lenta.ru, союз журналистов россии, москва, общество, происшествия
16:37 19.07.2021 (обновлено: 19:13 19.07.2021)
 
Журналистку "Ленты.ру" оштрафовали на тысячу рублей

Суд оштрафовал задержанную в Москве журналистку "Ленты.ру" Завьялову на тысячу рублей

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Басманный суд Москвы назначил за мелкое хулиганство штраф в тысячу рублей журналистке "Ленты.ру" Анастасии Завьяловой, задержанной на выходных на Чистых прудах, сообщила РИА Новости ее адвокат Лариса Гусева.
"Суд признал Анастасию виновной и оштрафовал ее на 1 тысячу рублей", - сказала Гусева.
Решение суда оштрафовать журналистку "Ленты.ру" Анастасию Завьялову будет обжаловано, также заявил РИА Новости главред издания Владимир Тодоров.
"Решение суда очень странное, будем его обжаловать, мы не согласны", - сказал Тодоров.
"У нас две ключевые задачи: первая заключается в том, чтобы обжаловать штраф, вторая - в том, чтобы все причастные сотрудники полиции понесли заслуженное наказание", - добавил он.
Тодоров, который присутствовал в зале суда, отметил, что основанием для привлечения к административной ответственности "послужили два рапорта сотрудников полиции, написанные один в один, слово в слово".
Завьялова изложила РИА Новости свою версию произошедшего. "Я начала снимать действия сотрудников полиции и попросила одного из них показать свой нагрудный знак, в ответ на что получила толчок и отказ", - рассказала она.
"После этого я продолжила прогулку с подругой, и через пару секунд на меня напал сотрудник полиции, скрутил мне руки. Все это время я кричала: "Больно!" Когда меня завели в автозак, меня ударили головой об стол, продолжали скручивать руки", - добавила журналистка.
По ее словам, она попросила полицейских вызвать скорую помощь, но ее просьбу проигнорировали.
"Мы будем обжаловать действия суда", - заключила Завьялова.
Журналист Дмитрий Красноухов - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
7 марта, 15:28
СМИ: СЖР готов помочь журналисту, подвергшемуся нападению на Урале
Как сообщала "Лента.ру", вечером 17 июля Завьялова стала свидетельницей задержания женщины с ребенком на Чистых прудах. Журналистка включила камеру, и в ответ на просьбу разъяснить ситуацию полицейские, как утверждает издание, попытались уклониться от съёмки таким образом, чтобы в кадр не попали их нагрудные знаки. Затем Завьялову забрали в отдел полиции, на нее составили протокол по ч.2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением требованию представителя власти) и задержали до решения суда.
В пресс-службе столичного главка МВД пояснили, что девушка была задержана на Чистопрудном бульваре за "воспрепятствование служебной деятельности сотрудниками полиции". При этом, по утверждению правоохранителей, на неоднократные требования о прекращении противоправного поведения она не реагировала, о профессиональном статусе журналиста не заявляла.
В сообщении "Ленты.ру" утверждалось, что в процессе задержания полицейские толкнули Завьялову, ударили ее головой об стол, наступили на нее коленом и травмировали ей руку.
Союз журналистов России изучает вопрос с задержанием Завьяловой, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев, отметив недопустимость подобных действий правоохранителей.
Президент Союза журналистов России Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
27 апреля, 11:40
Глава СЖР удивился требованию ОВД к журналисту "Дождя"
 
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