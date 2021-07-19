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Журналистку "Ленты.ру" оштрафовали на тысячу рублей

Журналистку "Ленты.ру" оштрафовали на тысячу рублей - РИА Новости, 19.07.2021

Журналистку "Ленты.ру" оштрафовали на тысячу рублей

Басманный суд Москвы назначил за мелкое хулиганство штраф в тысячу рублей журналистке "Ленты.ру" Анастасии Завьяловой, задержанной на выходных на Чистых прудах, РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T16:37

2021-07-19T16:37

2021-07-19T19:13

россия

владимир соловьев (телеведущий)

lenta.ru

союз журналистов россии

москва

общество

происшествия

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Басманный суд Москвы назначил за мелкое хулиганство штраф в тысячу рублей журналистке "Ленты.ру" Анастасии Завьяловой, задержанной на выходных на Чистых прудах, сообщила РИА Новости ее адвокат Лариса Гусева.Решение суда оштрафовать журналистку "Ленты.ру" Анастасию Завьялову будет обжаловано, также заявил РИА Новости главред издания Владимир Тодоров."Решение суда очень странное, будем его обжаловать, мы не согласны", - сказал Тодоров.Тодоров, который присутствовал в зале суда, отметил, что основанием для привлечения к административной ответственности "послужили два рапорта сотрудников полиции, написанные один в один, слово в слово".Завьялова изложила РИА Новости свою версию произошедшего. "Я начала снимать действия сотрудников полиции и попросила одного из них показать свой нагрудный знак, в ответ на что получила толчок и отказ", - рассказала она.По ее словам, она попросила полицейских вызвать скорую помощь, но ее просьбу проигнорировали."Мы будем обжаловать действия суда", - заключила Завьялова.Как сообщала "Лента.ру", вечером 17 июля Завьялова стала свидетельницей задержания женщины с ребенком на Чистых прудах. Журналистка включила камеру, и в ответ на просьбу разъяснить ситуацию полицейские, как утверждает издание, попытались уклониться от съёмки таким образом, чтобы в кадр не попали их нагрудные знаки. Затем Завьялову забрали в отдел полиции, на нее составили протокол по ч.2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением требованию представителя власти) и задержали до решения суда.В пресс-службе столичного главка МВД пояснили, что девушка была задержана на Чистопрудном бульваре за "воспрепятствование служебной деятельности сотрудниками полиции". При этом, по утверждению правоохранителей, на неоднократные требования о прекращении противоправного поведения она не реагировала, о профессиональном статусе журналиста не заявляла.В сообщении "Ленты.ру" утверждалось, что в процессе задержания полицейские толкнули Завьялову, ударили ее головой об стол, наступили на нее коленом и травмировали ей руку.Союз журналистов России изучает вопрос с задержанием Завьяловой, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев, отметив недопустимость подобных действий правоохранителей.

https://ria.ru/20210307/zhurnalist-1600280127.html

https://ria.ru/20210427/obschestvo-1730110087.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Меня ударили головой об стол" – Завьялова о своем задержании на Чистых прудах Басманный суд Москвы назначил за мелкое хулиганство штраф в тысячу рублей журналистке "Ленты.ру" Анастасии Завьяловой, задержанной на выходных на Чистых прудах. 2021-07-19T16:37 true PT1M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, владимир соловьев (телеведущий), lenta.ru, союз журналистов россии, москва, общество, происшествия