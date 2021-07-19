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Жителя Курганской области оштрафовали за фейки о вакцинации от COVID-19
Жителя Курганской области оштрафовали за фейки о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 19.07.2021
Жителя Курганской области оштрафовали за фейки о вакцинации от COVID-19
Курганская полиция завела административное дело на местного жителя за распространение фейков о вакцинации против коронавируса, мужчина оштрафован на 30 тысяч... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T11:28
2021-07-19T11:28
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
шадринский район
курганская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Курганская полиция завела административное дело на местного жителя за распространение фейков о вакцинации против коронавируса, мужчина оштрафован на 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областного главка МВД."Житель Шадринского района 1980 года рождения, являясь администратором нескольких групп в популярных пабликах, разместил информацию о последствиях прививок от COVID-19. Полицейским свой поступок он объяснил тем, что тема иммунизации населения сейчас очень популярна и набирает в соцсетях большое количество просмотров и комментариев", - говорится в сообщении.Уточняется, что в отношении мужчины заведено административное дело по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ "Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан", суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей.
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россия
шадринский район
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, шадринский район, курганская область, происшествия
11:28 19.07.2021
 
Жителя Курганской области оштрафовали за фейки о вакцинации от COVID-19

Жителя Курганской области оштрафовали на 30 тысяч рублей за фейки о вакцинации от COVID-19

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Курганская полиция завела административное дело на местного жителя за распространение фейков о вакцинации против коронавируса, мужчина оштрафован на 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
"Житель Шадринского района 1980 года рождения, являясь администратором нескольких групп в популярных пабликах, разместил информацию о последствиях прививок от COVID-19. Полицейским свой поступок он объяснил тем, что тема иммунизации населения сейчас очень популярна и набирает в соцсетях большое количество просмотров и комментариев", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в отношении мужчины заведено административное дело по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ "Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан", суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей.
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Вакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоШадринский районКурганская областьПроисшествия
 
 
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