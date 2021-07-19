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ЕР разработала поправки о штрафах за жестокое обращение с животными
ЕР разработала поправки о штрафах за жестокое обращение с животными - РИА Новости, 19.07.2021
ЕР разработала поправки о штрафах за жестокое обращение с животными
Фракция "Единой России" разработала поправки о штрафах за жестокое обращение с животными при перевозке, они помогут сократить количество несчастных случаев с... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T09:05
2021-07-19T09:05
госдума рф
единая россия
владимир бурматов
общество
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Фракция "Единой России" разработала поправки о штрафах за жестокое обращение с животными при перевозке, они помогут сократить количество несчастных случаев с питомцами на транспорте, рассказали в пресс-службе партии."Изменения в КоАП вызваны тем, что, например, в самолетах возникает огромное количество неприятных ситуаций, когда животные либо гибнут при погрузке-разгрузке багажа, либо получают увечья при перелете. Есть проблемы при перевозке и другими видами транспорта",- сказал автор поправок, председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.Уточняется, что поправки предполагают, что жестокое обращение с животными, их потеря, причинение животным увечья или иного повреждения здоровья, обращение, которое привело или может привести к гибели животного при перевозке различными видами транспорта и на объектах транспортной инфраструктуры, влечет наложение административного штрафа."На граждан – от 10 до 20 тысяч рублей, на должностных лиц – от 25 до 40 тысяч, на юридических – от 100 до 150 тысяч",- уточняется в сообщении."Мы рассчитываем, что это поможет сократить количество случаев, когда животные страдают в результате безалаберных действий сargo служб в аэропортах, сделает безопасной перевозку питомцев самолетами, поездами, автомобильным и другим транспортом. А главное, поможет сохранить жизнь живых существ, которых многие наши граждане считают членами своих семей", - подчеркнул Бурматов.Он добавил, что разработанные поправки – продолжение работы по формированию новой отрасли законодательства, защищающего животных, которую последовательно ведет фракция "Единой России".По его словам, депутаты от партии внесут в нижнюю палату парламента пакет поправок по защите животных до конца лета.
https://realty.ria.ru/20210717/dacha-1741585541.html
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госдума рф, единая россия, владимир бурматов, общество
09:05 19.07.2021
 
ЕР разработала поправки о штрафах за жестокое обращение с животными

Партия "Единая Россия" предложила поправки о штрафах за жестокое обращение с животными при перевозке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКошка породы сибирская
Кошка породы сибирская - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Фракция "Единой России" разработала поправки о штрафах за жестокое обращение с животными при перевозке, они помогут сократить количество несчастных случаев с питомцами на транспорте, рассказали в пресс-службе партии.
"Изменения в КоАП вызваны тем, что, например, в самолетах возникает огромное количество неприятных ситуаций, когда животные либо гибнут при погрузке-разгрузке багажа, либо получают увечья при перелете. Есть проблемы при перевозке и другими видами транспорта",- сказал автор поправок, председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
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Уточняется, что поправки предполагают, что жестокое обращение с животными, их потеря, причинение животным увечья или иного повреждения здоровья, обращение, которое привело или может привести к гибели животного при перевозке различными видами транспорта и на объектах транспортной инфраструктуры, влечет наложение административного штрафа.
"На граждан – от 10 до 20 тысяч рублей, на должностных лиц – от 25 до 40 тысяч, на юридических – от 100 до 150 тысяч",- уточняется в сообщении.
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"Мы рассчитываем, что это поможет сократить количество случаев, когда животные страдают в результате безалаберных действий сargo служб в аэропортах, сделает безопасной перевозку питомцев самолетами, поездами, автомобильным и другим транспортом. А главное, поможет сохранить жизнь живых существ, которых многие наши граждане считают членами своих семей", - подчеркнул Бурматов.
Он добавил, что разработанные поправки – продолжение работы по формированию новой отрасли законодательства, защищающего животных, которую последовательно ведет фракция "Единой России".
По его словам, депутаты от партии внесут в нижнюю палату парламента пакет поправок по защите животных до конца лета.
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