https://ria.ru/20210719/shtraf-1741796310.html

ЕР разработала поправки о штрафах за жестокое обращение с животными

ЕР разработала поправки о штрафах за жестокое обращение с животными - РИА Новости, 19.07.2021

ЕР разработала поправки о штрафах за жестокое обращение с животными

Фракция "Единой России" разработала поправки о штрафах за жестокое обращение с животными при перевозке, они помогут сократить количество несчастных случаев с... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T09:05

2021-07-19T09:05

2021-07-19T09:05

госдума рф

единая россия

владимир бурматов

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588644193_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_fee132516d8e1dc34b87ff087c071453.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Фракция "Единой России" разработала поправки о штрафах за жестокое обращение с животными при перевозке, они помогут сократить количество несчастных случаев с питомцами на транспорте, рассказали в пресс-службе партии."Изменения в КоАП вызваны тем, что, например, в самолетах возникает огромное количество неприятных ситуаций, когда животные либо гибнут при погрузке-разгрузке багажа, либо получают увечья при перелете. Есть проблемы при перевозке и другими видами транспорта",- сказал автор поправок, председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.Уточняется, что поправки предполагают, что жестокое обращение с животными, их потеря, причинение животным увечья или иного повреждения здоровья, обращение, которое привело или может привести к гибели животного при перевозке различными видами транспорта и на объектах транспортной инфраструктуры, влечет наложение административного штрафа."На граждан – от 10 до 20 тысяч рублей, на должностных лиц – от 25 до 40 тысяч, на юридических – от 100 до 150 тысяч",- уточняется в сообщении."Мы рассчитываем, что это поможет сократить количество случаев, когда животные страдают в результате безалаберных действий сargo служб в аэропортах, сделает безопасной перевозку питомцев самолетами, поездами, автомобильным и другим транспортом. А главное, поможет сохранить жизнь живых существ, которых многие наши граждане считают членами своих семей", - подчеркнул Бурматов.Он добавил, что разработанные поправки – продолжение работы по формированию новой отрасли законодательства, защищающего животных, которую последовательно ведет фракция "Единой России".По его словам, депутаты от партии внесут в нижнюю палату парламента пакет поправок по защите животных до конца лета.

https://realty.ria.ru/20210717/dacha-1741585541.html

https://ria.ru/20210623/zhivotnye-1738270129.html

https://ria.ru/20210618/gosduma-1737584549.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, единая россия, владимир бурматов, общество