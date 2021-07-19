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СМИ: за журналистами по всему миру следили с помощью шпионского ПО
СМИ: за журналистами по всему миру следили с помощью шпионского ПО - РИА Новости, 19.07.2021
СМИ: за журналистами по всему миру следили с помощью шпионского ПО
Программное обеспечение израильской фирмы NSO Group, использовавшееся спецслужбами для отслеживания преступников и террористов, применялось для слежки за... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T00:04
2021-07-19T00:38
джамаль хашукджи
facebook
whatsapp inc.
джефф безос
стамбул
amnesty international
технологии
в мире
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Программное обеспечение израильской фирмы NSO Group, использовавшееся спецслужбами для отслеживания преступников и террористов, применялось для слежки за активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру, следует из расследования СМИ, в числе которых газета Washington Post.Отмечается, что некоммерческие организации Forbidden Stories и Amnesty International получили доступ к составленному в 2016 году списку из более 50 тысяч телефонных номеров, выбранных клиентами компании NSO для потенциального наблюдения. После этого организации передали данные СМИ, которые начали совместное расследование и проанализировали список.В перечне номеров не были указаны имена владельцев телефонов, но журналистам удалось идентифицировать более тысячи человек, фигурирующих в списке, из более чем 50 стран. В их числе члены арабских королевский семей, 65 бизнесменов, 85 правозащитников, 189 журналистов и более 600 политиков и чиновников, включая министров, дипломатов и военных. Там же оказались номера некоторых глав государств и премьер-министров.В списке фигурируют телефоны репортеров канала CNN, агентств Ассошиэйтед Пресс и Блумберг, американских газет Wall Street Journal, New York Times и французской Le Monde, а также ряда других изданий.Журналисты 17 СМИ из разных стран выяснили, что самое большое число номеров в перечне, примерно 15 тысяч, принадлежит жителям Мексики. В их числе политики, представители профсоюзов, журналисты и оппозиционеры. Также в перечне находятся номера разных людей из стран Ближнего Востока. Кроме того, в список попали и европейцы: более тысячи номеров французов и сотни номеров, которые связаны с двумя медиамагнатами Венгрии – клиентами фирмы.По данным издания, программное обеспечение Pegasus использовалось также для взлома и попыток получить данные с по меньшей мере 37 телефонов журналистов, правозащитников, бизнесменов из разных стран мира. Специальное подразделение организации Amnesty проверило 67 смартфонов, в отношении которых, как предполагается, проводились атаки при помощи ПО. Выяснилось, что 23 телефона действительно стали жертвами шпионского софта, а у 14 из них были обнаружены признаки попытки взлома.Среди прочего компания обнаружила доказательства того, что программное обеспечение Pegasus использовалось для слежки за Хатиджой Дженгиз, невестой журналиста Washington Post Джамаля Хашукджи, через несколько дней после его убийства в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 году. За несколько месяцев до смерти журналиста была совершена кибератака с использованием ПО на телефон его жены – Ханан Элтар. Amnesty не удалось установить, был ли взлом успешен, отмечает издание.Израильская фирма заявила СМИ, что сама не управляет "шпионским ПО", предназначенным для клиентов, и не имеет доступа к собираемым данным. При этом компания подчеркнула, что ее технологии помогли предотвратить нападения и взрывы.Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что вредоносная программа Pegasus израильской компании NSO Group в течение многих лет использовалась разведслужбами и правительствами, чтобы собирать данные со смартфонов отдельных лиц. Программа могла получать доступ к данным в облаке, например, к полной истории местоположения человека, заархивированным сообщениям и фотографиям. Фирма заявляла, что программа продавалась только ответственным правительствам для предотвращения терактов и преступлений.Компания NSO Group неоднократно подвергалась обвинениям во взломе данных и кибершпионаже. В 2019 году американская социальная сеть Facebook обвинила израильскую компанию во взломе более тысячи аккаунтов пользователей WhatsApp. В 2020 году британские СМИ писали о взломе телефона основателя Amazon Джеффа Безоса якобы с телефона наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана с помощью программы Pegasus-3. Безос заявлял, что "в некоторых кругах" были недовольны тем, как принадлежащая ему газета Washington Post освещала убийство ее журналиста Джамаля Хашукджи, в котором винят Саудовскую Аравию.
https://radiosputnik.ria.ru/20210714/shpion-1741293304.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210715/khakery-1741402118.html
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джамаль хашукджи, facebook, whatsapp inc., джефф безос, стамбул, amnesty international, технологии, в мире
00:04 19.07.2021 (обновлено: 00:38 19.07.2021)
 
СМИ: за журналистами по всему миру следили с помощью шпионского ПО

Washington Post: Шпионское ПО использовалось для слежки за журналистами и активистами по всему миру

© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Программное обеспечение израильской фирмы NSO Group, использовавшееся спецслужбами для отслеживания преступников и террористов, применялось для слежки за активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру, следует из расследования СМИ, в числе которых газета Washington Post.
Отмечается, что некоммерческие организации Forbidden Stories и Amnesty International получили доступ к составленному в 2016 году списку из более 50 тысяч телефонных номеров, выбранных клиентами компании NSO для потенциального наблюдения. После этого организации передали данные СМИ, которые начали совместное расследование и проанализировали список.
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В перечне номеров не были указаны имена владельцев телефонов, но журналистам удалось идентифицировать более тысячи человек, фигурирующих в списке, из более чем 50 стран. В их числе члены арабских королевский семей, 65 бизнесменов, 85 правозащитников, 189 журналистов и более 600 политиков и чиновников, включая министров, дипломатов и военных. Там же оказались номера некоторых глав государств и премьер-министров.
В списке фигурируют телефоны репортеров канала CNN, агентств Ассошиэйтед Пресс и Блумберг, американских газет Wall Street Journal, New York Times и французской Le Monde, а также ряда других изданий.
Журналисты 17 СМИ из разных стран выяснили, что самое большое число номеров в перечне, примерно 15 тысяч, принадлежит жителям Мексики. В их числе политики, представители профсоюзов, журналисты и оппозиционеры. Также в перечне находятся номера разных людей из стран Ближнего Востока. Кроме того, в список попали и европейцы: более тысячи номеров французов и сотни номеров, которые связаны с двумя медиамагнатами Венгрии – клиентами фирмы.
По данным издания, программное обеспечение Pegasus использовалось также для взлома и попыток получить данные с по меньшей мере 37 телефонов журналистов, правозащитников, бизнесменов из разных стран мира. Специальное подразделение организации Amnesty проверило 67 смартфонов, в отношении которых, как предполагается, проводились атаки при помощи ПО. Выяснилось, что 23 телефона действительно стали жертвами шпионского софта, а у 14 из них были обнаружены признаки попытки взлома.
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Среди прочего компания обнаружила доказательства того, что программное обеспечение Pegasus использовалось для слежки за Хатиджой Дженгиз, невестой журналиста Washington Post Джамаля Хашукджи, через несколько дней после его убийства в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 году. За несколько месяцев до смерти журналиста была совершена кибератака с использованием ПО на телефон его жены – Ханан Элтар. Amnesty не удалось установить, был ли взлом успешен, отмечает издание.
Израильская фирма заявила СМИ, что сама не управляет "шпионским ПО", предназначенным для клиентов, и не имеет доступа к собираемым данным. При этом компания подчеркнула, что ее технологии помогли предотвратить нападения и взрывы.
Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что вредоносная программа Pegasus израильской компании NSO Group в течение многих лет использовалась разведслужбами и правительствами, чтобы собирать данные со смартфонов отдельных лиц. Программа могла получать доступ к данным в облаке, например, к полной истории местоположения человека, заархивированным сообщениям и фотографиям. Фирма заявляла, что программа продавалась только ответственным правительствам для предотвращения терактов и преступлений.
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Компания NSO Group неоднократно подвергалась обвинениям во взломе данных и кибершпионаже. В 2019 году американская социальная сеть Facebook обвинила израильскую компанию во взломе более тысячи аккаунтов пользователей WhatsApp. В 2020 году британские СМИ писали о взломе телефона основателя Amazon Джеффа Безоса якобы с телефона наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана с помощью программы Pegasus-3. Безос заявлял, что "в некоторых кругах" были недовольны тем, как принадлежащая ему газета Washington Post освещала убийство ее журналиста Джамаля Хашукджи, в котором винят Саудовскую Аравию.
 
Джамаль ХашукджиFacebookWhatsApp Inc.Джефф БезосСтамбулAmnesty InternationalТехнологииВ мире
 
 
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