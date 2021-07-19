https://ria.ru/20210719/semenovich-1741813123.html

Часики тикают: Семенович высказалась о поздних родах

Часики тикают: Семенович высказалась о поздних родах - РИА Новости, 19.07.2021

Часики тикают: Семенович высказалась о поздних родах

Анна Семенович рассказала, что думает по поводу поздних родов. Своими размышлениями о жизни женщины в современном обществе она поделилась в личном микроблоге. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T11:10

2021-07-19T11:10

2021-07-19T11:10

шоубиз

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анна семенович

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Анна Семенович рассказала, что думает по поводу поздних родов. Своими размышлениями о жизни женщины в современном обществе она поделилась в личном микроблоге. Певица призналась, что ей уже "изрядно надоело" давление со стороны других людей и она устала от вопросов про "тикающие часики". "Девчонки, мы с вами живем в прекрасное время, сейчас можно выбирать, когда беременеть. А эти предрассудки про возраст, оставшиеся еще со Средневековья, — уже достали!" — возмущается Анна. Исполнительница отметила, что качество жизни изменилось, а медицина не стоит на месте. "Сегодня женщина в 40 молода и прекрасна, — говорит Семенович. — Рожаем не в поле, а в роддомах, слава Богу". Семенович считает, что многие "успешные женщины рожают, только когда психологически и финансово готовы к детям". В качестве примера она привела Наоми Кэмпбелл, Серену Уильямс, Летицию Касту, Индру Нуйи, а также президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович, Монику Белуччи, Мелинду Гейтс, Еву Мендес и Сальму Хайек. "Роскошные, успешные, они кайфуют по жизни — потому что слушают свои желания и не идут на поводу у общественного мнения", — восхищается ими Анна.Мнение пользователей разделилось: кто-то согласился с Семенович, а кто-то высказался против ее позиции. "Анечка, все правильно! У каждого свой путь. Спасибо за позитив", "Все верно, Анечка, меня тоже раздражают подобные советчики, люди, разбирайтесь в своей жизни и не суйте нос в чужую!" — фанаты поддержали певицу."Действительно, рожайте в 70, что уж там. А дети сами вырастут. Нет, как ни печально, но поторопиться стоит", "Все, конечно, верно, но нужно смотреть и с другой стороны. Пока женщина будет наслаждаться жизнью она упустит тот момент и когда захочет родить в 40 уже не сможет, и не поможет ЭКО", — высказали свое мнение несогласные с Анной.В марте Семенович сообщила, что оказалась под капельницей после возвращения из Турции.

https://ria.ru/20210408/semenovich-1727241336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, анна семенович