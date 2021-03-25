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Анна Семенович оказалась под капельницей после отпуска в Турции
Анна Семенович оказалась под капельницей после отпуска в Турции
Певица Анна Семенович сообщила в сторис Instagram, что оказалась под капельницей после того, как вернулась из отпуска в Турции. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T00:40
2021-03-25T00:40
2021-03-25T00:40
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Певица Анна Семенович сообщила в сторис Instagram, что оказалась под капельницей после того, как вернулась из отпуска в Турции. Экс-участницы группы "Блестящие" сразу успокоила поклонников, сказав, что "не так все страшно". По словам исполнительницы, такие неприятности с ней периодически случаются из-за слабого желудка. Сейчас, по мнению Анны, организм так мог отреагировать на перелет или смену климата. Артистка поблагодарила пользователей, которые "взорвали" ее direct вопросами о самочувствии. "Мне безумно приятно. Я вас очень люблю", — ответила она подписчикам.
https://radiosputnik.ria.ru/20210323/kudryavtseva-1602431577.html
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шоу-бизнес, знаменитости, звезды, анна семенович, турция
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Певица Анна Семенович сообщила в сторис Instagram, что оказалась под капельницей после того, как вернулась из отпуска в Турции.
Экс-участницы группы "Блестящие" сразу успокоила поклонников, сказав, что "не так все страшно".
"Я, видимо, что-то съела в самолете или по дороге, и вот случилась такая кишечная история", — говорит Семенович на видео.
По словам исполнительницы, такие неприятности с ней периодически случаются из-за слабого желудка. Сейчас, по мнению Анны, организм так мог отреагировать на перелет или смену климата.
Артистка поблагодарила пользователей, которые "взорвали" ее direct вопросами о самочувствии. "Мне безумно приятно. Я вас очень люблю", — ответила она подписчикам.