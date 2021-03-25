https://ria.ru/20210325/semenovich-1602663621.html

Анна Семенович оказалась под капельницей после отпуска в Турции

Анна Семенович оказалась под капельницей после отпуска в Турции

Певица Анна Семенович сообщила в сторис Instagram, что оказалась под капельницей после того, как вернулась из отпуска в Турции. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T00:40

2021-03-25T00:40

2021-03-25T00:40

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Певица Анна Семенович сообщила в сторис Instagram, что оказалась под капельницей после того, как вернулась из отпуска в Турции. Экс-участницы группы "Блестящие" сразу успокоила поклонников, сказав, что "не так все страшно". По словам исполнительницы, такие неприятности с ней периодически случаются из-за слабого желудка. Сейчас, по мнению Анны, организм так мог отреагировать на перелет или смену климата. Артистка поблагодарила пользователей, которые "взорвали" ее direct вопросами о самочувствии. "Мне безумно приятно. Я вас очень люблю", — ответила она подписчикам.

https://radiosputnik.ria.ru/20210323/kudryavtseva-1602431577.html

турция

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, знаменитости, звезды, анна семенович, турция