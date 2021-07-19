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Голикова рассказала о проекте "Санитарный щит"
Голикова рассказала о проекте "Санитарный щит" - РИА Новости, 19.07.2021
Голикова рассказала о проекте "Санитарный щит"
В России разработали проект "Санитарный щит", результатом его работы станет предупреждение развития пандемий, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T17:34
2021-07-19T18:52
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
россия
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В России разработали проект "Санитарный щит", результатом его работы станет предупреждение развития пандемий, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию.По ее словам, на эти цели до 2024 года предполагается дополнительно направить 30 миллиардов рублей.Как подчеркнула Голикова, "Санитарный щит" позволит разрабатывать тест-системы на новые инфекции за четыре дня, а вакцины против них — за четыре месяца.Помимо этого, планируется укрепить санитарно-карантинный контроль на границах, добавила вице-премьер."К 2024 году обеспечим возможность для экспресс-диагностики более чем в 240 пунктах пропуска &lt;...&gt; Для 80 процентов россиян станет доступной быстрая — в течение 24 часов — и качественная, своевременная диагностика инфекций", — уточнила она.
https://ria.ru/20210719/vaktsina-1741914180.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, общество, россия
17:34 19.07.2021 (обновлено: 18:52 19.07.2021)
 
Голикова рассказала о проекте "Санитарный щит"

Вице-премьер Татьяна Голикова: на создание "санитарного щита" в России направят 30 миллиардов рублей

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В России разработали проект "Санитарный щит", результатом его работы станет предупреждение развития пандемий, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию.
По ее словам, на эти цели до 2024 года предполагается дополнительно направить 30 миллиардов рублей.

"Еще один урок пандемии — необходимость обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности страны. Без этого невозможно сохранение населения и устойчивое социально-экономическое развитие <…> Мы разработали проект "Санитарный щит". Результатом его реализации должно стать предупреждение завоза опасных инфекцией в страну и развития пандемии".

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
Татьяна Голикова
заместитель председателя правительства России
Как подчеркнула Голикова, "Санитарный щит" позволит разрабатывать тест-системы на новые инфекции за четыре дня, а вакцины против них — за четыре месяца.
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Помимо этого, планируется укрепить санитарно-карантинный контроль на границах, добавила вице-премьер.
"К 2024 году обеспечим возможность для экспресс-диагностики более чем в 240 пунктах пропуска <...> Для 80 процентов россиян станет доступной быстрая — в течение 24 часов — и качественная, своевременная диагностика инфекций", — уточнила она.
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