17:34 19.07.2021 (обновлено: 18:52 19.07.2021)
Голикова рассказала о проекте "Санитарный щит"
Вице-премьер Татьяна Голикова: на создание "санитарного щита" в России направят 30 миллиардов рублей
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В России разработали проект "Санитарный щит", результатом его работы станет предупреждение развития пандемий, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию.
По ее словам, на эти цели до 2024 года предполагается дополнительно направить 30 миллиардов рублей.
"Еще один урок пандемии — необходимость обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности страны. Без этого невозможно сохранение населения и устойчивое социально-экономическое развитие <…> Мы разработали проект "Санитарный щит". Результатом его реализации должно стать предупреждение завоза опасных инфекцией в страну и развития пандемии".
Как подчеркнула Голикова, "Санитарный щит" позволит разрабатывать тест-системы на новые инфекции за четыре дня, а вакцины против них — за четыре месяца.
Помимо этого, планируется укрепить санитарно-карантинный контроль на границах, добавила вице-премьер.
"К 2024 году обеспечим возможность для экспресс-диагностики более чем в 240 пунктах пропуска <...> Для 80 процентов россиян станет доступной быстрая — в течение 24 часов — и качественная, своевременная диагностика инфекций", — уточнила она.