https://ria.ru/20210719/schit-1741909845.html

Голикова рассказала о проекте "Санитарный щит"

Голикова рассказала о проекте "Санитарный щит" - РИА Новости, 19.07.2021

Голикова рассказала о проекте "Санитарный щит"

В России разработали проект "Санитарный щит", результатом его работы станет предупреждение развития пандемий, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T17:34

2021-07-19T17:34

2021-07-19T18:52

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В России разработали проект "Санитарный щит", результатом его работы станет предупреждение развития пандемий, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию.По ее словам, на эти цели до 2024 года предполагается дополнительно направить 30 миллиардов рублей.Как подчеркнула Голикова, "Санитарный щит" позволит разрабатывать тест-системы на новые инфекции за четыре дня, а вакцины против них — за четыре месяца.Помимо этого, планируется укрепить санитарно-карантинный контроль на границах, добавила вице-премьер."К 2024 году обеспечим возможность для экспресс-диагностики более чем в 240 пунктах пропуска <...> Для 80 процентов россиян станет доступной быстрая — в течение 24 часов — и качественная, своевременная диагностика инфекций", — уточнила она.

https://ria.ru/20210719/vaktsina-1741914180.html

https://ria.ru/20210706/stadiya-1740178162.html

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