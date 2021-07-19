https://ria.ru/20210719/samolet-1741888759.html

В Нигерии упал военный самолет, пишут СМИ

В Нигерии упал военный самолет, пишут СМИ - РИА Новости, 19.07.2021

В Нигерии упал военный самолет, пишут СМИ

Военный самолет разбился в Нигерии после того, как подвергся массированному обстрелу со стороны боевиков, пилот выжил, пишет местная газета Punch. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T16:02

2021-07-19T16:02

2021-07-19T16:02

мухаммаду бухари

нигерия

происшествия

в мире

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Военный самолет разбился в Нигерии после того, как подвергся массированному обстрелу со стороны боевиков, пилот выжил, пишет местная газета Punch.Согласно данным ВВС Нигерии, ночью в воскресенье военный самолет возвращался на базу после боевого вылета к границам штатов Замфара и Кадуна, расположенных на севере страны, когда попал под массированный обстрел боевиков. Самолет потерпел крушение, однако пилоту удалось катапультироваться.После сообщения о крушении военного самолета руководство ВВС объявило о спасательной операции.По данным газеты, ранее президент Нигерии Мухаммаду Бухари приказал вооруженным силам страны "сделать все возможное", чтобы выбить боевиков с севера страны из штатов Замфара и Кадуна. В результате военных операций за последние две недели военным удалось нейтрализовать сотни боевиков и уничтожить несколько их убежищ.В штате Замфара часто происходят нападения бандитов, сопровождающиеся убийствами и похищениями людей, особенно в сельских районах. Только в июле в результате нападений боевиков погибли 42 мирных жителя и 13 полицейских.

https://ria.ru/20210705/aviakatastrofa-1739971408.html

нигерия

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мухаммаду бухари, нигерия, происшествия, в мире