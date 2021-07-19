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В Нигерии упал военный самолет, пишут СМИ
В Нигерии упал военный самолет, пишут СМИ - РИА Новости, 19.07.2021
В Нигерии упал военный самолет, пишут СМИ
Военный самолет разбился в Нигерии после того, как подвергся массированному обстрелу со стороны боевиков, пилот выжил, пишет местная газета Punch. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T16:02
2021-07-19T16:02
мухаммаду бухари
нигерия
происшествия
в мире
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Военный самолет разбился в Нигерии после того, как подвергся массированному обстрелу со стороны боевиков, пилот выжил, пишет местная газета Punch.Согласно данным ВВС Нигерии, ночью в воскресенье военный самолет возвращался на базу после боевого вылета к границам штатов Замфара и Кадуна, расположенных на севере страны, когда попал под массированный обстрел боевиков. Самолет потерпел крушение, однако пилоту удалось катапультироваться.После сообщения о крушении военного самолета руководство ВВС объявило о спасательной операции.По данным газеты, ранее президент Нигерии Мухаммаду Бухари приказал вооруженным силам страны "сделать все возможное", чтобы выбить боевиков с севера страны из штатов Замфара и Кадуна. В результате военных операций за последние две недели военным удалось нейтрализовать сотни боевиков и уничтожить несколько их убежищ.В штате Замфара часто происходят нападения бандитов, сопровождающиеся убийствами и похищениями людей, особенно в сельских районах. Только в июле в результате нападений боевиков погибли 42 мирных жителя и 13 полицейских.
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мухаммаду бухари, нигерия, происшествия, в мире
16:02 19.07.2021
 
В Нигерии упал военный самолет, пишут СМИ

Газета Punch: военный самолет упал в Нигерии после обстрела со стороны боевиков, пилот выжил

© Flickr / Shariz ChakeraГород Кано, Нигерия
Город Кано, Нигерия - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© Flickr / Shariz Chakera
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Военный самолет разбился в Нигерии после того, как подвергся массированному обстрелу со стороны боевиков, пилот выжил, пишет местная газета Punch.
Согласно данным ВВС Нигерии, ночью в воскресенье военный самолет возвращался на базу после боевого вылета к границам штатов Замфара и Кадуна, расположенных на севере страны, когда попал под массированный обстрел боевиков. Самолет потерпел крушение, однако пилоту удалось катапультироваться.
"Благодаря своему инстинкту выживания, пилот смог избежать огня на земле и добраться до ближайшего поселения, где он дождался рассвета", - приводит издание слова официального представителя ВВС Нигерии Эдварда Габквета. Он добавил, что позже пилот добрался до армейской части, где уже был в полной безопасности.
После сообщения о крушении военного самолета руководство ВВС объявило о спасательной операции.
По данным газеты, ранее президент Нигерии Мухаммаду Бухари приказал вооруженным силам страны "сделать все возможное", чтобы выбить боевиков с севера страны из штатов Замфара и Кадуна. В результате военных операций за последние две недели военным удалось нейтрализовать сотни боевиков и уничтожить несколько их убежищ.
В штате Замфара часто происходят нападения бандитов, сопровождающиеся убийствами и похищениями людей, особенно в сельских районах. Только в июле в результате нападений боевиков погибли 42 мирных жителя и 13 полицейских.
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