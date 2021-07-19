https://ria.ru/20210719/sakhalin-1741787632.html
На Сахалине за выходные утонули три человека
На Сахалине за выходные утонули три человека - РИА Новости, 19.07.2021
На Сахалине за выходные утонули три человека
Три человека утонули на Сахалине в минувшие выходные, тело одного из них до сих пор ищут спасатели, сообщает в понедельник пресс-служба МЧС России по... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T05:09
2021-07-19T05:09
2021-07-19T05:09
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
южно-сахалинск
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происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 июл — РИА Новости. Три человека утонули на Сахалине в минувшие выходные, тело одного из них до сих пор ищут спасатели, сообщает в понедельник пресс-служба МЧС России по Сахалинской области.Еще одна трагедия произошла в районе села Урожайное (юг Сахалина). В реке Лютога во время купания утонул мужчина 1997 года рождения. К поискам привлекли спасателей. Было обследовано 100 квадратных метров реки и 250 метров береговой полосы. Тело нашли в понедельник, сообщили в МЧС.Третий несчастный случай зафиксирован на реке Макаровке (центральная часть Сахалина). Мужчина 1973 года рождения утонул во время купания.
https://ria.ru/20210718/kaliningrad-1741753914.html
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россия, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), южно-сахалинск, сахалинская область, происшествия
На Сахалине за выходные утонули три человека
На Сахалине за минувшие выходные утонули три человека