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На Сахалине за выходные утонули три человека
На Сахалине за выходные утонули три человека - РИА Новости, 19.07.2021
На Сахалине за выходные утонули три человека
Три человека утонули на Сахалине в минувшие выходные, тело одного из них до сих пор ищут спасатели, сообщает в понедельник пресс-служба МЧС России по... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T05:09
2021-07-19T05:09
россия
сахалин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
южно-сахалинск
сахалинская область
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 июл — РИА Новости. Три человека утонули на Сахалине в минувшие выходные, тело одного из них до сих пор ищут спасатели, сообщает в понедельник пресс-служба МЧС России по Сахалинской области.Еще одна трагедия произошла в районе села Урожайное (юг Сахалина). В реке Лютога во время купания утонул мужчина 1997 года рождения. К поискам привлекли спасателей. Было обследовано 100 квадратных метров реки и 250 метров береговой полосы. Тело нашли в понедельник, сообщили в МЧС.Третий несчастный случай зафиксирован на реке Макаровке (центральная часть Сахалина). Мужчина 1973 года рождения утонул во время купания.
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россия
сахалин
южно-сахалинск
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россия, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), южно-сахалинск, сахалинская область, происшествия
05:09 19.07.2021
 
На Сахалине за выходные утонули три человека

На Сахалине за минувшие выходные утонули три человека

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 июл — РИА Новости. Три человека утонули на Сахалине в минувшие выходные, тело одного из них до сих пор ищут спасатели, сообщает в понедельник пресс-служба МЧС России по Сахалинской области.
"Поступила информация, что 18 июля в селе Озерское на озере Малое Чибисанское (юг Сахалина) перевернулась лодка с мужчиной. Человек утонул, его тело не было найдено. На место выехали спасатели. Поиски результатов не дали", — сообщили в МЧС, отметив, что в понедельник группа специалистов снова отправилась на поиски.
Еще одна трагедия произошла в районе села Урожайное (юг Сахалина). В реке Лютога во время купания утонул мужчина 1997 года рождения. К поискам привлекли спасателей. Было обследовано 100 квадратных метров реки и 250 метров береговой полосы. Тело нашли в понедельник, сообщили в МЧС.
Третий несчастный случай зафиксирован на реке Макаровке (центральная часть Сахалина). Мужчина 1973 года рождения утонул во время купания.
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РоссияСахалинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Южно-СахалинскСахалинская областьПроисшествия
 
 
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