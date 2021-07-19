https://ria.ru/20210719/sakhalin-1741787632.html

На Сахалине за выходные утонули три человека

На Сахалине за выходные утонули три человека - РИА Новости, 19.07.2021

На Сахалине за выходные утонули три человека

Три человека утонули на Сахалине в минувшие выходные, тело одного из них до сих пор ищут спасатели, сообщает в понедельник пресс-служба МЧС России по... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T05:09

2021-07-19T05:09

2021-07-19T05:09

россия

сахалин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

южно-сахалинск

сахалинская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 июл — РИА Новости. Три человека утонули на Сахалине в минувшие выходные, тело одного из них до сих пор ищут спасатели, сообщает в понедельник пресс-служба МЧС России по Сахалинской области.Еще одна трагедия произошла в районе села Урожайное (юг Сахалина). В реке Лютога во время купания утонул мужчина 1997 года рождения. К поискам привлекли спасателей. Было обследовано 100 квадратных метров реки и 250 метров береговой полосы. Тело нашли в понедельник, сообщили в МЧС.Третий несчастный случай зафиксирован на реке Макаровке (центральная часть Сахалина). Мужчина 1973 года рождения утонул во время купания.

https://ria.ru/20210718/kaliningrad-1741753914.html

россия

сахалин

южно-сахалинск

сахалинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), южно-сахалинск, сахалинская область, происшествия