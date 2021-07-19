Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210719/rubl-1741780723.html
Аналитик назвал "подводные камни", о которые может споткнуться рубль
Аналитик назвал "подводные камни", о которые может споткнуться рубль - РИА Новости, 19.07.2021
Аналитик назвал "подводные камни", о которые может споткнуться рубль
Самый главный риск для рубля по-прежнему связан с ухудшением геополитической обстановки, потенциально угрожающим новыми антироссийскими санкциями. Конечно,... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T02:15
2021-07-19T02:15
дмитрий бабин
бкс мир инвестиций
россия
опек
федеральная резервная система сша
сша
доллар
рубль
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Самый главный риск для рубля по-прежнему связан с ухудшением геополитической обстановки, потенциально угрожающим новыми антироссийскими санкциями. Конечно, рынок уже выработал определенный иммунитет к таким факторам, но рубль все же остро реагирует на них, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.По его словам, инфляционное ускорение в США увеличивает вероятность более раннего старта ужесточения монетарной политики ФРС, хотя американские чиновники "продолжают убеждать себя и рынки, что всплеск инфляции является временным".Конечно, инвесторы пока сохраняют оптимизм, но в какой-то момент произойдет "глубокое разочарование участников рынков, которое способно привести к сильному снижению".
https://ria.ru/20210718/rubl-1741716181.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий бабин, бкс мир инвестиций, россия, опек, федеральная резервная система сша, сша, доллар, рубль, экономика
02:15 19.07.2021
 

Аналитик назвал "подводные камни", о которые может споткнуться рубль

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Самый главный риск для рубля по-прежнему связан с ухудшением геополитической обстановки, потенциально угрожающим новыми антироссийскими санкциями. Конечно, рынок уже выработал определенный иммунитет к таким факторам, но рубль все же остро реагирует на них, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.
"Также с учетом необходимости фискальной поддержки, обусловленной пандемией, относительно высокой инфляции и недополученной из-за участия в сделке ОПЕК+ экспортной выручки, рубль будет остро реагировать на снижение нефтяных цен, так как уровень экономической обоснованности рублевой стоимости нефти под воздействием этих факторов некоторое время будет повышаться", — обращает внимание аналитик.
По его словам, инфляционное ускорение в США увеличивает вероятность более раннего старта ужесточения монетарной политики ФРС, хотя американские чиновники "продолжают убеждать себя и рынки, что всплеск инфляции является временным".
Конечно, инвесторы пока сохраняют оптимизм, но в какой-то момент произойдет "глубокое разочарование участников рынков, которое способно привести к сильному снижению".
Символ рубля - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
Вчера, 07:17
Эксперты назвали справедливый курс рубля
 
Дмитрий БабинБКС Мир инвестицийРоссияОПЕКФедеральная резервная система СШАСШАДолларРубльЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:09Свердловский губернатор поручил вырубить все тополя в Екатеринбурге
16:08На МАКС-2021 представят новейшее оборудование связи для авиации
16:02В Нигерии упал военный самолет, пишут СМИ
16:02"Репортеры без границ" обратятся в суд после информации о слежке
16:01Кучерена оценил заявления Сноудена об израильской программе-шпионе
16:00Киевское метро возобновило работу в обычном режиме
15:58Премьер Польши оценил вероятность выхода страны из Евросоюза
15:57Директор кладбища на Ставрополье призвал привиться, показав десятки могил
15:56Украинского генерала рассмешили слова Зеленского о Путине
15:53СМИ сообщили о трех кандидатках на пост главы НАТО
15:51В Росприроднадзоре рассказали о ситуации с предприятием "Москокс"
15:50В Польше зафиксировали резкий рост заболеваемости COVID-19
15:46Клишас поддержал назначение Абрамченко куратором СФО
15:44В Google рассказали о диалоге с российскими регуляторами
15:43Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 36
15:41Духовное собрание мусульман осудило необоснованные отказы от вакцинации
15:40Глава Калмыкии прокомментировал назначение Хуснуллина куратором ЮФО
15:36В Тегеране ужесточили меры из-за COVID-19
15:35Площадь лесного пожара у поселка в Карелии достигла 800 гектаров
15:33Эрдоган выдвинул условия по урегулированию ситуации на Кипре
Лента новостейМолния