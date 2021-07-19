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Аналитик назвал "подводные камни", о которые может споткнуться рубль
Аналитик назвал "подводные камни", о которые может споткнуться рубль - РИА Новости, 19.07.2021
Аналитик назвал "подводные камни", о которые может споткнуться рубль
Самый главный риск для рубля по-прежнему связан с ухудшением геополитической обстановки, потенциально угрожающим новыми антироссийскими санкциями. Конечно,... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T02:15
2021-07-19T02:15
2021-07-19T02:15
дмитрий бабин
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Самый главный риск для рубля по-прежнему связан с ухудшением геополитической обстановки, потенциально угрожающим новыми антироссийскими санкциями. Конечно, рынок уже выработал определенный иммунитет к таким факторам, но рубль все же остро реагирует на них, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.По его словам, инфляционное ускорение в США увеличивает вероятность более раннего старта ужесточения монетарной политики ФРС, хотя американские чиновники "продолжают убеждать себя и рынки, что всплеск инфляции является временным".Конечно, инвесторы пока сохраняют оптимизм, но в какой-то момент произойдет "глубокое разочарование участников рынков, которое способно привести к сильному снижению".
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дмитрий бабин, бкс мир инвестиций, россия, опек, федеральная резервная система сша, сша, доллар, рубль, экономика