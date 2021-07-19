https://ria.ru/20210719/roskosmos-1741799322.html

"Роскосмос" рассказал об особенностях нового двигателя на экспорт в США

"Роскосмос" рассказал об особенностях нового двигателя на экспорт в США - РИА Новости, 19.07.2021

"Роскосмос" рассказал об особенностях нового двигателя на экспорт в США

Ракетный двигатель РД-181М, который "Роскосмос" собирается экспортировать в США, будет "следующим этапом развития" РД-181, приобретаемого Штатами в настоящее... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T09:41

2021-07-19T09:41

2021-07-19T09:41

россия

рд-181

роскосмос

сша

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Ракетный двигатель РД-181М, который "Роскосмос" собирается экспортировать в США, будет "следующим этапом развития" РД-181, приобретаемого Штатами в настоящее время, сообщила госкорпорация.Ранее правительство РФ разрешило "Роскосмосу" провести переговоры о поставке в США двигателей РД-181М. При этом что представляет из себя данный двигатель, не раскрывалось."Новый двигатель РД-181М, на который "Роскосмосом" получено разрешение на экспорт, представляет собой следующий этап развития РД-181. Его аналог РД-191М, применяемый для российских ракет-носителей, будет установлен на пилотируемой версии тяжелой ракеты космического назначения "Ангара-А5П", - говорится в сообщении на сайте "Роскосмоса".Отмечается, что поставка РД-181М позволит, несмотря на санкции, продолжить взаимовыгодное сотрудничество между Россией и США в области ракетного двигателестроения."США получают для своих ракет-носителей надежные и непревзойденные по своим характеристикам ракетные двигатели", - говорится в сообщении.Двигатель РД-181 ставится на первую ступень американской ракеты Antares (по две штуки). Всего с 2015 года в США поставлено 22 двигателя, из них 18 уже использовано. В 2021 году планируется поставить еще четыре двигателя.

https://ria.ru/20210714/nauka-1741253757.html

https://ria.ru/20210709/zapusk-1740667249.html

россия

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россия, рд-181, роскосмос, сша