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"Роскосмос" рассказал об особенностях нового двигателя на экспорт в США
"Роскосмос" рассказал об особенностях нового двигателя на экспорт в США - РИА Новости, 19.07.2021
"Роскосмос" рассказал об особенностях нового двигателя на экспорт в США
Ракетный двигатель РД-181М, который "Роскосмос" собирается экспортировать в США, будет "следующим этапом развития" РД-181, приобретаемого Штатами в настоящее... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T09:41
2021-07-19T09:41
россия
рд-181
роскосмос
сша
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Ракетный двигатель РД-181М, который "Роскосмос" собирается экспортировать в США, будет "следующим этапом развития" РД-181, приобретаемого Штатами в настоящее время, сообщила госкорпорация.Ранее правительство РФ разрешило "Роскосмосу" провести переговоры о поставке в США двигателей РД-181М. При этом что представляет из себя данный двигатель, не раскрывалось."Новый двигатель РД-181М, на который "Роскосмосом" получено разрешение на экспорт, представляет собой следующий этап развития РД-181. Его аналог РД-191М, применяемый для российских ракет-носителей, будет установлен на пилотируемой версии тяжелой ракеты космического назначения "Ангара-А5П", - говорится в сообщении на сайте "Роскосмоса".Отмечается, что поставка РД-181М позволит, несмотря на санкции, продолжить взаимовыгодное сотрудничество между Россией и США в области ракетного двигателестроения."США получают для своих ракет-носителей надежные и непревзойденные по своим характеристикам ракетные двигатели", - говорится в сообщении.Двигатель РД-181 ставится на первую ступень американской ракеты Antares (по две штуки). Всего с 2015 года в США поставлено 22 двигателя, из них 18 уже использовано. В 2021 году планируется поставить еще четыре двигателя.
https://ria.ru/20210714/nauka-1741253757.html
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россия, рд-181, роскосмос, сша
09:41 19.07.2021
 
"Роскосмос" рассказал об особенностях нового двигателя на экспорт в США

"Роскосмос" рассказал об особенностях нового ракетного двигателя РД-181Мдвигателя на экспорт в США

© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкЛоготип госкорпорации "Роскосмос"
Логотип госкорпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Игорь Руссак
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Ракетный двигатель РД-181М, который "Роскосмос" собирается экспортировать в США, будет "следующим этапом развития" РД-181, приобретаемого Штатами в настоящее время, сообщила госкорпорация.
Ранее правительство РФ разрешило "Роскосмосу" провести переговоры о поставке в США двигателей РД-181М. При этом что представляет из себя данный двигатель, не раскрывалось.
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"Новый двигатель РД-181М, на который "Роскосмосом" получено разрешение на экспорт, представляет собой следующий этап развития РД-181. Его аналог РД-191М, применяемый для российских ракет-носителей, будет установлен на пилотируемой версии тяжелой ракеты космического назначения "Ангара-А5П", - говорится в сообщении на сайте "Роскосмоса".
Отмечается, что поставка РД-181М позволит, несмотря на санкции, продолжить взаимовыгодное сотрудничество между Россией и США в области ракетного двигателестроения.
"США получают для своих ракет-носителей надежные и непревзойденные по своим характеристикам ракетные двигатели", - говорится в сообщении.
Двигатель РД-181 ставится на первую ступень американской ракеты Antares (по две штуки). Всего с 2015 года в США поставлено 22 двигателя, из них 18 уже использовано. В 2021 году планируется поставить еще четыре двигателя.
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РоссияРД-181РоскосмосСША
 
 
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