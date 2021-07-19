https://ria.ru/20210719/rogozin-1741826845.html

Рогозина возмутили зарплаты на предприятиях "Роскосмоса"

Рогозина возмутили зарплаты на предприятиях "Роскосмоса" - РИА Новости, 19.07.2021

Рогозина возмутили зарплаты на предприятиях "Роскосмоса"

"Роскосмос" займется вопросом повышения зарплат на предприятиях ракетно-космической отрасли, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин на встрече с отрядом... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T12:10

2021-07-19T12:10

2021-07-19T13:32

космос - риа наука

европейское космическое агентство

роскосмос

наса

дмитрий рогозин

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ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 19 июл — РИА Новости. "Роскосмос" займется вопросом повышения зарплат на предприятиях ракетно-космической отрасли, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин на встрече с отрядом космонавтов.Он обратил внимание на разницу между заработком рабочих и зарплатами в самой госкорпорации."Понятно, что создание госкорпорации прежде всего привело к повышению заработной платы в центральном аппарате, но это неправильно, когда такая зарплата есть в центральном аппарате, а на предприятиях она сильно разнится. Либо она разнится между директорами и рабочими высоких квалификаций", — сказал Рогозин.По словам главы "Роскосмоса", его "даже передернуло", когда он узнал, сколько получают российские космонавты по сравнению с их коллегами из НАСА и Европейского космического агентства.В апреле по поручению президента Владимира Путина космонавтам подняли зарплаты. Рогозин отметил, что это стало первым шагом для всей космической отрасли."Мы дальше обязательно будем двигаться и на предприятия с тем, чтобы на предприятиях инженеры, конструкторы, те, кто создают новую технику, с тем, чтобы у них тоже появилась дополнительная мотивация. Это как первая ласточка", — сказал он.Зарплата космонавтов складывается из должностного оклада, ежемесячных премий, стимулирующих выплат, надбавок за выслугу лет и классность. После повышения опытные космонавты должны получать по 500 тысяч рублей в месяц, а кандидаты в космонавты — по триста тысяч.

https://ria.ru/20210719/roskosmos-1741799322.html

https://ria.ru/20210717/zarplata-1741635705.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, европейское космическое агентство, роскосмос, наса, дмитрий рогозин