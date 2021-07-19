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Рогозина возмутили зарплаты на предприятиях "Роскосмоса"
Рогозина возмутили зарплаты на предприятиях "Роскосмоса" - РИА Новости, 19.07.2021
Рогозина возмутили зарплаты на предприятиях "Роскосмоса"
"Роскосмос" займется вопросом повышения зарплат на предприятиях ракетно-космической отрасли, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин на встрече с отрядом... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T12:10
2021-07-19T13:32
космос - риа наука
европейское космическое агентство
роскосмос
наса
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ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 19 июл — РИА Новости. "Роскосмос" займется вопросом повышения зарплат на предприятиях ракетно-космической отрасли, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин на встрече с отрядом космонавтов.Он обратил внимание на разницу между заработком рабочих и зарплатами в самой госкорпорации."Понятно, что создание госкорпорации прежде всего привело к повышению заработной платы в центральном аппарате, но это неправильно, когда такая зарплата есть в центральном аппарате, а на предприятиях она сильно разнится. Либо она разнится между директорами и рабочими высоких квалификаций", — сказал Рогозин.По словам главы "Роскосмоса", его "даже передернуло", когда он узнал, сколько получают российские космонавты по сравнению с их коллегами из НАСА и Европейского космического агентства.В апреле по поручению президента Владимира Путина космонавтам подняли зарплаты. Рогозин отметил, что это стало первым шагом для всей космической отрасли."Мы дальше обязательно будем двигаться и на предприятия с тем, чтобы на предприятиях инженеры, конструкторы, те, кто создают новую технику, с тем, чтобы у них тоже появилась дополнительная мотивация. Это как первая ласточка", — сказал он.Зарплата космонавтов складывается из должностного оклада, ежемесячных премий, стимулирующих выплат, надбавок за выслугу лет и классность. После повышения опытные космонавты должны получать по 500 тысяч рублей в месяц, а кандидаты в космонавты — по триста тысяч.
https://ria.ru/20210719/roskosmos-1741799322.html
https://ria.ru/20210717/zarplata-1741635705.html
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космос - риа наука, европейское космическое агентство, роскосмос, наса, дмитрий рогозин
12:10 19.07.2021 (обновлено: 13:32 19.07.2021)
 
Рогозина возмутили зарплаты на предприятиях "Роскосмоса"

Рогозин обеспокоен разницей зарплат в центральном аппарате "Роскосмоса" и на предприятиях

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 19 июл — РИА Новости. "Роскосмос" займется вопросом повышения зарплат на предприятиях ракетно-космической отрасли, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин на встрече с отрядом космонавтов.
Он обратил внимание на разницу между заработком рабочих и зарплатами в самой госкорпорации.
"Понятно, что создание госкорпорации прежде всего привело к повышению заработной платы в центральном аппарате, но это неправильно, когда такая зарплата есть в центральном аппарате, а на предприятиях она сильно разнится. Либо она разнится между директорами и рабочими высоких квалификаций", — сказал Рогозин.
По словам главы "Роскосмоса", его "даже передернуло", когда он узнал, сколько получают российские космонавты по сравнению с их коллегами из НАСА и Европейского космического агентства.
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"Мы дальше обязательно будем двигаться и на предприятия с тем, чтобы на предприятиях инженеры, конструкторы, те, кто создают новую технику, с тем, чтобы у них тоже появилась дополнительная мотивация. Это как первая ласточка", — сказал он.
Зарплата космонавтов складывается из должностного оклада, ежемесячных премий, стимулирующих выплат, надбавок за выслугу лет и классность. После повышения опытные космонавты должны получать по 500 тысяч рублей в месяц, а кандидаты в космонавты — по триста тысяч.
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