https://ria.ru/20210719/rezhim-1741813810.html

Режим ЧС ввели в районе Хабаровского края из-за паводка

Режим ЧС ввели в районе Хабаровского края из-за паводка - РИА Новости, 19.07.2021

Режим ЧС ввели в районе Хабаровского края из-за паводка

Власти Хабаровского края ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня в границах Верхнебуреинского района, в котором от паводка пострадали два... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T11:14

2021-07-19T11:14

2021-07-19T11:35

михаил дегтярев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

верхнебуреинский район

хабаровский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577202661_0:60:3036:1768_1920x0_80_0_0_9f6180b5882d86619e99a27957c49981.jpg

ХАБАРОВСК, 19 июл — РИА Новости. Власти Хабаровского края ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня в границах Верхнебуреинского района, в котором от паводка пострадали два населенных пункта, где проживают в общей сложности более 200 человек, сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев.Обильные осадки спровоцировали резкий подъем воды в реке Бурея и нескольких горных реках. Под водой практически полностью оказались дома в поселках Усть-Ургал и Ургал-1, где живут 218 человек. Большинство из них были эвакуированы в пункт временного размещения в Новом Ургале. Часть людей на время разместились у родственников. Пятнадцатого июля в Верхнебуреинском районе уже был был введен режим ЧС. Как отметил глава района Алексей Маслов, 15 июля был побит рекорд 1975 года - вода поднялась на метр выше, чем тогда. Ранее МЧС сообщило, что вода в Бурее поднимется к субботе на 10 метров, превысив неблагоприятную отметку на 1,5 метра.Паводком было разрушено пять автомобильных мостов, в том числе на подъезде к селу Усть-Ургал. Без транспортного сообщения остаются поселки Софийск и Шахтинск. Запас продуктов питания, медикаментов и горючего есть. Приостановлена работа паромной переправы Чегдомын - Софийск.Днем 17 июля удалось обнаружить оторвавшийся от причала паром, который обеспечивает сообщение между поселками Шахтинским и Софийском, где проживает около 1200 человек (вместе с вахтовыми рабочими), а также связь обоих населенных пунктов с районным центром Чегдомын. По заявлениям властей, потребуется одна-две недели, чтобы вернуть паром в рабочее состояние. Пока в Софийске есть месячный запас продуктов, топлива и медикаментов.Дегтярев 17 июля вылетел в зону затопления в указанном районе, где встретился с эвакуированными жителями и провел заседание комитета по чрезвычайным ситуациям. Пострадавшим от паводка окажут помощь из краевого резервного фонда. Основными первоочередными задачами руководитель края обозначил подсчет и компенсацию ущерба жилью и имуществу жителей двух поселков, а также ремонт ФАП и детсада и восстановление размытых дорог и мостов. По предварительным оценкам районной администрации, в первую очередь необходимо решить вопрос со строительством новых мостов через реки Ургал и Умальту. На это потребуется около 100 миллионов рублей.По данным Дальневосточного УГМС, на реке Бурея у села Усть-Ниман уровень воды сохраняет тенденцию стабильного спада. На утро понедельника он составил 706 сантиметров (минус 37 сантиметров за сутки), ожидается дальнейший спад уровня воды.

https://ria.ru/20210716/pavodok-1741474940.html

https://ria.ru/20210706/pavodok-1740080543.html

верхнебуреинский район

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил дегтярев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), верхнебуреинский район, хабаровский край, происшествия