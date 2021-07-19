https://ria.ru/20210719/rezhim-1741813810.html
Режим ЧС ввели в районе Хабаровского края из-за паводка
Режим ЧС ввели в районе Хабаровского края из-за паводка - РИА Новости, 19.07.2021
Режим ЧС ввели в районе Хабаровского края из-за паводка
Власти Хабаровского края ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня в границах Верхнебуреинского района, в котором от паводка пострадали два... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T11:14
2021-07-19T11:14
2021-07-19T11:35
михаил дегтярев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
верхнебуреинский район
хабаровский край
происшествия
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ХАБАРОВСК, 19 июл — РИА Новости. Власти Хабаровского края ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня в границах Верхнебуреинского района, в котором от паводка пострадали два населенных пункта, где проживают в общей сложности более 200 человек, сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев.Обильные осадки спровоцировали резкий подъем воды в реке Бурея и нескольких горных реках. Под водой практически полностью оказались дома в поселках Усть-Ургал и Ургал-1, где живут 218 человек. Большинство из них были эвакуированы в пункт временного размещения в Новом Ургале. Часть людей на время разместились у родственников. Пятнадцатого июля в Верхнебуреинском районе уже был был введен режим ЧС. Как отметил глава района Алексей Маслов, 15 июля был побит рекорд 1975 года - вода поднялась на метр выше, чем тогда. Ранее МЧС сообщило, что вода в Бурее поднимется к субботе на 10 метров, превысив неблагоприятную отметку на 1,5 метра.Паводком было разрушено пять автомобильных мостов, в том числе на подъезде к селу Усть-Ургал. Без транспортного сообщения остаются поселки Софийск и Шахтинск. Запас продуктов питания, медикаментов и горючего есть. Приостановлена работа паромной переправы Чегдомын - Софийск.Днем 17 июля удалось обнаружить оторвавшийся от причала паром, который обеспечивает сообщение между поселками Шахтинским и Софийском, где проживает около 1200 человек (вместе с вахтовыми рабочими), а также связь обоих населенных пунктов с районным центром Чегдомын. По заявлениям властей, потребуется одна-две недели, чтобы вернуть паром в рабочее состояние. Пока в Софийске есть месячный запас продуктов, топлива и медикаментов.Дегтярев 17 июля вылетел в зону затопления в указанном районе, где встретился с эвакуированными жителями и провел заседание комитета по чрезвычайным ситуациям. Пострадавшим от паводка окажут помощь из краевого резервного фонда. Основными первоочередными задачами руководитель края обозначил подсчет и компенсацию ущерба жилью и имуществу жителей двух поселков, а также ремонт ФАП и детсада и восстановление размытых дорог и мостов. По предварительным оценкам районной администрации, в первую очередь необходимо решить вопрос со строительством новых мостов через реки Ургал и Умальту. На это потребуется около 100 миллионов рублей.По данным Дальневосточного УГМС, на реке Бурея у села Усть-Ниман уровень воды сохраняет тенденцию стабильного спада. На утро понедельника он составил 706 сантиметров (минус 37 сантиметров за сутки), ожидается дальнейший спад уровня воды.
https://ria.ru/20210716/pavodok-1741474940.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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михаил дегтярев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), верхнебуреинский район, хабаровский край, происшествия
11:14 19.07.2021 (обновлено: 11:35 19.07.2021)
Режим ЧС ввели в районе Хабаровского края из-за паводка
Власти Хабаровского края ввели режим ЧС регионального уровня в Верхнебуреинском районе из-за паводка
ХАБАРОВСК, 19 июл — РИА Новости. Власти Хабаровского края ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня в границах Верхнебуреинского района, в котором от паводка пострадали два населенных пункта, где проживают в общей сложности более 200 человек, сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев.
"В Верхнебуреинском районе вводим режим ЧС регионального характера для оказания помощи в ликвидации последствий рекордного паводка на Бурее", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Обильные осадки спровоцировали резкий подъем воды в реке Бурея и нескольких горных реках. Под водой практически полностью оказались дома в поселках Усть-Ургал и Ургал-1, где живут 218 человек. Большинство из них были эвакуированы в пункт временного размещения в Новом Ургале. Часть людей на время разместились у родственников. Пятнадцатого июля в Верхнебуреинском районе уже был был введен режим ЧС. Как отметил глава района Алексей Маслов, 15 июля был побит рекорд 1975 года - вода поднялась на метр выше, чем тогда. Ранее МЧС сообщило, что вода в Бурее поднимется к субботе на 10 метров, превысив неблагоприятную отметку на 1,5 метра.
Паводком было разрушено пять автомобильных мостов, в том числе на подъезде к селу Усть-Ургал. Без транспортного сообщения остаются поселки Софийск и Шахтинск. Запас продуктов питания, медикаментов и горючего есть. Приостановлена работа паромной переправы Чегдомын - Софийск.
Днем 17 июля удалось обнаружить оторвавшийся от причала паром, который обеспечивает сообщение между поселками Шахтинским и Софийском, где проживает около 1200 человек (вместе с вахтовыми рабочими), а также связь обоих населенных пунктов с районным центром Чегдомын. По заявлениям властей, потребуется одна-две недели, чтобы вернуть паром в рабочее состояние. Пока в Софийске есть месячный запас продуктов, топлива и медикаментов.
Дегтярев 17 июля вылетел в зону затопления в указанном районе, где встретился с эвакуированными жителями и провел заседание комитета по чрезвычайным ситуациям. Пострадавшим от паводка окажут помощь из краевого резервного фонда. Основными первоочередными задачами руководитель края обозначил подсчет и компенсацию ущерба жилью и имуществу жителей двух поселков, а также ремонт ФАП и детсада и восстановление размытых дорог и мостов. По предварительным оценкам районной администрации, в первую очередь необходимо решить вопрос со строительством новых мостов через реки Ургал и Умальту. На это потребуется около 100 миллионов рублей.
По данным Дальневосточного УГМС, на реке Бурея у села Усть-Ниман уровень воды сохраняет тенденцию стабильного спада. На утро понедельника он составил 706 сантиметров (минус 37 сантиметров за сутки), ожидается дальнейший спад уровня воды.