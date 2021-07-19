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Врач дал совет, как подготовиться к ревакцинации от COVID-19
Врач дал совет, как подготовиться к ревакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 19.07.2021
Врач дал совет, как подготовиться к ревакцинации от COVID-19
Как правильно подготовиться к ревакцинации от COVID-19 и какие рекомендации соблюдать после повторной прививки, рассказал в интервью радио Sputnik доктор... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T02:15
2021-07-19T08:24
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
андрей продеус
россия
здоровье
медицина
общество
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Как правильно подготовиться к ревакцинации от COVID-19 и какие рекомендации соблюдать после повторной прививки, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач иммунолог-аллерголог, соведущий программы "Жить Здорово" Андрей Продеус.Людям без хронических заболеваний и особых состояний здоровья никакая специальная подготовка к ревакцинации не требуется, но диспансеризацию лучше все-таки пройти, считает он.Пациент с хроническим заболеванием перед повторной прививкой должен посетить своего лечащего врача."Если у человека есть какие-то хронические заболевания и особые состояния здоровья, он сначала идет к лечащему доктору по своему основному заболеванию, получает от него добро и идет ревакцинироваться", — уточнил Андрей Продеус.После ревакцинации, как и после любой другой прививки, может возникнуть недомогание: головная боль, слабость, повышение температуры. Допустима также болезненность в месте инъекции, добавил врач.В первые несколько дней после повторной прививки необходимо избегать тяжелых физических нагрузок, не употреблять алкоголь, не посещать сауну, добавил он."Мы не рекомендуем до и после любой вакцинации несколько дней употреблять алкоголь, поскольку он подавляет активность и эффективность работы иммунных клеток, а вакцинация как раз направлена на то, чтобы научить иммунные клетки отвечать на инфекцию", — объяснил Андрей Продеус.Врач отметил, что длительное летнее купание тоже является тяжелой физической нагрузкой, поэтому после ревакцинации придется отказаться от него на некоторое время.
https://ria.ru/20210718/vaktsinatsiya-1741731918.html
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вакцинация россиян от covid-19, андрей продеус, россия, здоровье, медицина, общество
02:15 19.07.2021 (обновлено: 08:24 19.07.2021)
 

Врач дал совет, как подготовиться к ревакцинации от COVID-19

© РИА Новости / Абид Мажар / Перейти в фотобанкВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Абид Мажар
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Как правильно подготовиться к ревакцинации от COVID-19 и какие рекомендации соблюдать после повторной прививки, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач иммунолог-аллерголог, соведущий программы "Жить Здорово" Андрей Продеус.
Людям без хронических заболеваний и особых состояний здоровья никакая специальная подготовка к ревакцинации не требуется, но диспансеризацию лучше все-таки пройти, считает он.
"Нужно просто пройти диспансеризацию, как положено, и сходить ревакцинироваться. Не нужно сдавать специальные анализы или дообследоваться", —сказал врач иммунолог-аллерголог.
Пациент с хроническим заболеванием перед повторной прививкой должен посетить своего лечащего врача.
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"Если у человека есть какие-то хронические заболевания и особые состояния здоровья, он сначала идет к лечащему доктору по своему основному заболеванию, получает от него добро и идет ревакцинироваться", — уточнил Андрей Продеус.
После ревакцинации, как и после любой другой прививки, может возникнуть недомогание: головная боль, слабость, повышение температуры. Допустима также болезненность в месте инъекции, добавил врач.
"Если температура поднимается выше 38 градусов, рекомендуется выпить жаропонижающее. Если такое состояние продолжается в течение трех дней и более, нужно обязательно обратиться к врачу", — сказал Андрей Продеус.
В первые несколько дней после повторной прививки необходимо избегать тяжелых физических нагрузок, не употреблять алкоголь, не посещать сауну, добавил он.
"Мы не рекомендуем до и после любой вакцинации несколько дней употреблять алкоголь, поскольку он подавляет активность и эффективность работы иммунных клеток, а вакцинация как раз направлена на то, чтобы научить иммунные клетки отвечать на инфекцию", — объяснил Андрей Продеус.
Врач отметил, что длительное летнее купание тоже является тяжелой физической нагрузкой, поэтому после ревакцинации придется отказаться от него на некоторое время.
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