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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210719/remont-1741914568.html
Эксперт рассказал, почему современные смартфоны невозможно ремонтировать
Эксперт рассказал, почему современные смартфоны невозможно ремонтировать - РИА Новости, 19.07.2021
Эксперт рассказал, почему современные смартфоны невозможно ремонтировать
Производители гаджетов контролируют рынок комплектующих, намеренно усложняя восстановление устройств. Слова гендиректора портала о ремонте техники iFixit Кайла... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T17:51
2021-07-19T17:51
наука
samsung
microsoft corporation
apple
сша
технологии
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Производители гаджетов контролируют рынок комплектующих, намеренно усложняя восстановление устройств. Слова гендиректора портала о ремонте техники iFixit Кайла Винса приводит ZDNet.Выступая на публичном слушании о праве пользователей на ремонт в США, Винс привел конкретные примеры того, как корпорации противодействуют ремонту техники. Так, компания Samsung не позволяет поставщикам аккумуляторов к наушникам продавать их для восстановления сломанных экземпляров.Отметились и другие производители электроники. Apple, как утверждает Винс, отправляет на переработку огромные партии новых запчастей, отказываясь их продавать сторонним сервисам. Microsoft в ноутбуках Surface безо всякой на то технической причины вклеила аккумулятор в корпус, что делает невозможным его замену, а значит и сокращает срок службы компьютера.В iFixit считают, что потребители должны получать объективную информацию о ремонтопригодности того или иного устройства, что повлияет на конечный выбор.
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samsung, microsoft corporation, apple, сша, технологии
17:51 19.07.2021
 

Эксперт рассказал, почему современные смартфоны невозможно ремонтировать

© РИА Новости / Юрий Стрелец / Перейти в фотобанкПроизводство и испытание "электронных браслетов" для осужденных
Производство и испытание электронных браслетов для осужденных - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Производители гаджетов контролируют рынок комплектующих, намеренно усложняя восстановление устройств. Слова гендиректора портала о ремонте техники iFixit Кайла Винса приводит ZDNet.
Выступая на публичном слушании о праве пользователей на ремонт в США, Винс привел конкретные примеры того, как корпорации противодействуют ремонту техники. Так, компания Samsung не позволяет поставщикам аккумуляторов к наушникам продавать их для восстановления сломанных экземпляров.
Отметились и другие производители электроники. Apple, как утверждает Винс, отправляет на переработку огромные партии новых запчастей, отказываясь их продавать сторонним сервисам. Microsoft в ноутбуках Surface безо всякой на то технической причины вклеила аккумулятор в корпус, что делает невозможным его замену, а значит и сокращает срок службы компьютера.
В iFixit считают, что потребители должны получать объективную информацию о ремонтопригодности того или иного устройства, что повлияет на конечный выбор.
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