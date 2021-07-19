https://ria.ru/20210719/remont-1741914568.html
Эксперт рассказал, почему современные смартфоны невозможно ремонтировать
Эксперт рассказал, почему современные смартфоны невозможно ремонтировать - РИА Новости, 19.07.2021
Эксперт рассказал, почему современные смартфоны невозможно ремонтировать
Производители гаджетов контролируют рынок комплектующих, намеренно усложняя восстановление устройств. Слова гендиректора портала о ремонте техники iFixit Кайла... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T17:51
2021-07-19T17:51
2021-07-19T17:51
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Производители гаджетов контролируют рынок комплектующих, намеренно усложняя восстановление устройств. Слова гендиректора портала о ремонте техники iFixit Кайла Винса приводит ZDNet.Выступая на публичном слушании о праве пользователей на ремонт в США, Винс привел конкретные примеры того, как корпорации противодействуют ремонту техники. Так, компания Samsung не позволяет поставщикам аккумуляторов к наушникам продавать их для восстановления сломанных экземпляров.Отметились и другие производители электроники. Apple, как утверждает Винс, отправляет на переработку огромные партии новых запчастей, отказываясь их продавать сторонним сервисам. Microsoft в ноутбуках Surface безо всякой на то технической причины вклеила аккумулятор в корпус, что делает невозможным его замену, а значит и сокращает срок службы компьютера.В iFixit считают, что потребители должны получать объективную информацию о ремонтопригодности того или иного устройства, что повлияет на конечный выбор.
https://ria.ru/20210716/smartfon-1741465566.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
samsung, microsoft corporation, apple, сша, технологии