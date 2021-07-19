Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210719/rebenok-1741831674.html
На Урале проверят семью ребенка, которого нашли спящим на обочине дороги
На Урале проверят семью ребенка, которого нашли спящим на обочине дороги - РИА Новости, 19.07.2021
На Урале проверят семью ребенка, которого нашли спящим на обочине дороги
Прокуратура проводит проверку после того, как в Южноуральске Челябинской области местный житель нашел на обочине дороги спящего ребенка, мать мальчика могут... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T12:31
2021-07-19T12:31
россия
южноуральск
челябинская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после того, как в Южноуральске Челябинской области местный житель нашел на обочине дороги спящего ребенка, мать мальчика могут ограничить в родительских правах, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором житель Южноуральска обнаружил в траве на обочине дороги спящего в обнимку с игрушечной машиной мальчика, после чего разбудил его и предложил проводить до дома.По данным прокуратуры, трехлетний ребенок воспитывается в неполной многодетной семье. В день инцидента, предварительно, он со старшей девятилетней сестрой шел в гости к бабушке. Девочка дошла, а мальчик отстал, заигрался с машинкой и прилег у обочины."У мамы трое несовершеннолетних детей, один только в июне родился. На учете в комиссии по делам несовершеннолетних не состоит. У нее два протокола за июль по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей) на этого мальчика. Другие жители говорят, что он и под автобусом лежал, и масло машинное пил. На маму составили уже третий протокол после этого случая с мальчиком. Это дает нам основания выйти в суд с ограничением ее в родительских правах", - сказала собеседница агентства.По ее словам, семья состоит на учете как малоимущая. В связи с этим фактом и тремя протоколами на мать за непродолжительное время прокуратура проверит, как исполнялся закон о защите прав ребенка органами системы профилактики, а также полноту проведенной работы с семьей.Как добавили в ведомстве, в субботу семью посетила полиция и не нашла оснований для изъятия детей, потому что в доме имелись необходимые продукты питания, мать была трезвая.
https://ria.ru/20210405/sevastopol-1604342177.html
https://ria.ru/20201216/izbienie-1589564425.html
https://ria.ru/20200121/1563661970.html
россия
южноуральск
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, южноуральск, челябинская область, происшествия
12:31 19.07.2021
 
На Урале проверят семью ребенка, которого нашли спящим на обочине дороги

Прокуратура проверит семью ребенка, которого нашли спящим на обочине дороги в Челябинской области

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после того, как в Южноуральске Челябинской области местный житель нашел на обочине дороги спящего ребенка, мать мальчика могут ограничить в родительских правах, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором житель Южноуральска обнаружил в траве на обочине дороги спящего в обнимку с игрушечной машиной мальчика, после чего разбудил его и предложил проводить до дома.
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 18:17
Прокуратура проверит законность изъятия ребенка из семьи в Севастополе
По данным прокуратуры, трехлетний ребенок воспитывается в неполной многодетной семье. В день инцидента, предварительно, он со старшей девятилетней сестрой шел в гости к бабушке. Девочка дошла, а мальчик отстал, заигрался с машинкой и прилег у обочины.
"У мамы трое несовершеннолетних детей, один только в июне родился. На учете в комиссии по делам несовершеннолетних не состоит. У нее два протокола за июль по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей) на этого мальчика. Другие жители говорят, что он и под автобусом лежал, и масло машинное пил. На маму составили уже третий протокол после этого случая с мальчиком. Это дает нам основания выйти в суд с ограничением ее в родительских правах", - сказала собеседница агентства.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря 2020, 18:38
Прокуратура на Урале проверит данные об избиении детей в приемной семье
По ее словам, семья состоит на учете как малоимущая. В связи с этим фактом и тремя протоколами на мать за непродолжительное время прокуратура проверит, как исполнялся закон о защите прав ребенка органами системы профилактики, а также полноту проведенной работы с семьей.
Как добавили в ведомстве, в субботу семью посетила полиция и не нашла оснований для изъятия детей, потому что в доме имелись необходимые продукты питания, мать была трезвая.
Цветы на месте убийства девочки в Саратове - РИА Новости, 1920, 21.01.2020
21 января 2020, 11:19
В Саратове проверят семью убитой девочки после жалобы в интернете
 
РоссияЮжноуральскЧелябинская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:09Свердловский губернатор поручил вырубить все тополя в Екатеринбурге
16:08На МАКС-2021 представят новейшее оборудование связи для авиации
16:02В Нигерии упал военный самолет, пишут СМИ
16:02"Репортеры без границ" обратятся в суд после информации о слежке
16:01Кучерена оценил заявления Сноудена об израильской программе-шпионе
16:00Киевское метро возобновило работу в обычном режиме
15:58Премьер Польши оценил вероятность выхода страны из Евросоюза
15:57Директор кладбища на Ставрополье призвал привиться, показав десятки могил
15:56Украинского генерала рассмешили слова Зеленского о Путине
15:53СМИ сообщили о трех кандидатках на пост главы НАТО
15:51В Росприроднадзоре рассказали о ситуации с предприятием "Москокс"
15:50В Польше зафиксировали резкий рост заболеваемости COVID-19
15:46Клишас поддержал назначение Абрамченко куратором СФО
15:44В Google рассказали о диалоге с российскими регуляторами
15:43Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 36
15:41Духовное собрание мусульман осудило необоснованные отказы от вакцинации
15:40Глава Калмыкии прокомментировал назначение Хуснуллина куратором ЮФО
15:36В Тегеране ужесточили меры из-за COVID-19
15:35Площадь лесного пожара у поселка в Карелии достигла 800 гектаров
15:33Эрдоган выдвинул условия по урегулированию ситуации на Кипре
Лента новостейМолния