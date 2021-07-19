https://ria.ru/20210719/rebenok-1741831674.html

На Урале проверят семью ребенка, которого нашли спящим на обочине дороги

На Урале проверят семью ребенка, которого нашли спящим на обочине дороги - РИА Новости, 19.07.2021

На Урале проверят семью ребенка, которого нашли спящим на обочине дороги

Прокуратура проводит проверку после того, как в Южноуральске Челябинской области местный житель нашел на обочине дороги спящего ребенка, мать мальчика могут... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T12:31

2021-07-19T12:31

2021-07-19T12:31

россия

южноуральск

челябинская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после того, как в Южноуральске Челябинской области местный житель нашел на обочине дороги спящего ребенка, мать мальчика могут ограничить в родительских правах, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором житель Южноуральска обнаружил в траве на обочине дороги спящего в обнимку с игрушечной машиной мальчика, после чего разбудил его и предложил проводить до дома.По данным прокуратуры, трехлетний ребенок воспитывается в неполной многодетной семье. В день инцидента, предварительно, он со старшей девятилетней сестрой шел в гости к бабушке. Девочка дошла, а мальчик отстал, заигрался с машинкой и прилег у обочины."У мамы трое несовершеннолетних детей, один только в июне родился. На учете в комиссии по делам несовершеннолетних не состоит. У нее два протокола за июль по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей) на этого мальчика. Другие жители говорят, что он и под автобусом лежал, и масло машинное пил. На маму составили уже третий протокол после этого случая с мальчиком. Это дает нам основания выйти в суд с ограничением ее в родительских правах", - сказала собеседница агентства.По ее словам, семья состоит на учете как малоимущая. В связи с этим фактом и тремя протоколами на мать за непродолжительное время прокуратура проверит, как исполнялся закон о защите прав ребенка органами системы профилактики, а также полноту проведенной работы с семьей.Как добавили в ведомстве, в субботу семью посетила полиция и не нашла оснований для изъятия детей, потому что в доме имелись необходимые продукты питания, мать была трезвая.

https://ria.ru/20210405/sevastopol-1604342177.html

https://ria.ru/20201216/izbienie-1589564425.html

https://ria.ru/20200121/1563661970.html

россия

южноуральск

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, южноуральск, челябинская область, происшествия