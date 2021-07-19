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Гондурас победил Германию. И это только начало чудес

Гондурас победил Германию. И это только начало чудес - РИА Новости, 19.07.2021

Гондурас победил Германию. И это только начало чудес

Олимпиада в Токио уже сейчас грозит обернуться фарсом. Большой спорт в его традиционном виде доживает, такое ощущение, свои последние дни. О том, как все в нем... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T08:00

2021-07-19T08:00

2021-07-19T08:00

германия

гондурас

колумнисты - авторы

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Олимпиада в Токио уже сейчас грозит обернуться фарсом. Большой спорт в его традиционном виде доживает, такое ощущение, свои последние дни. О том, как все в нем запущенно, лучше всего говорят маленькие, словно бы проходные новости.Вот одна такая. Олимпийская сборная Германии по футболу отказалась доигрывать товарищеский матч со сборной Гондураса. На 85-й минуте матча немецкие игроки просто собрались и ушли с поля. Причиной стало — оцените высокий слог официальных источников — "расистское оскорбление в адрес игрока сборной Германии Джордана Торунариги".Матч проходил без болельщиков. Болельщиков, как неполиткорректный элемент, вообще стараются не допускать на стадионы в последнее время. Мало ли — выкрикнут там еще чего, плакат достанут, не надо этого.Получается, что Джордан Торунарига подвергся "расистскому абьюзу" со стороны одного из соперников. Мы все, конечно, против расизма, но любой игравший хоть в футбол, хоть в баскетбол, знает, что в процессе борьбы за мяч там говорят всякое. Причем не только соперникам, но и своим товарищам. Там просто полный словарь обсценной лексики, процитировать который не позволит нам Роскомнадзор.Двадцатитрехлетний защитник Джордан Торунарига является расово чистым афрогерманцем. Раньше можно было бы написать "негром", но сегодня я уже не рискну. Его отец — замечательный футболист родом из Нигерии. Обосновавшись в Германии, он обоих своих сыновей тоже выучил на футболистов, и все у них хорошо.Со сборной Гондураса есть одна тонкость. На Южно-Американском континенте широко распространен — увы и ах — бытовой расизм. Местные жители в массе своей до сих пор считают чернокожих людьми второго сорта. Юмор в том, что в сборной Гондураса полно чернокожих игроков и без них команда вряд ли смогла бы так достойно выступать на мировом уровне.Думается, внутри сборной никакого расизма там нет. А то, что какой-то гондурасский игрок выкрикнул оскорбление в адрес Торунариги, — это, конечно, очень плохо. Это хамство, это грубость, это просто какое-то средневековье, и после матча вполне стоило бы это дело осудить. Влепить сборной Гондураса какой-нибудь штраф. Отстранить их игрока от матчей на какое-то время. Да мало ли инструментов.Но немецкая сборная решила не дожидаться официального разбирательства и попросту прервала матч. "Кисо обиделось" и ушло с поля. Это, на самом деле, мощно рвет все шаблоны.Дело в том, что мы любим спорт именно за борьбу на грани возможного. Когда в какой-то момент человек своим физическим и морально-волевым усилием стирает эту границу и делает то, что нарушает все законы реальности. Выбегает стометровку из десяти секунд, на последней минуте матча заколачивает через себя в девятку, обманывает защитника, вратаря и пропихивает шайбу в кротовую нору пространства ворот.Натурально, в процессе такой борьбы, да еще в командных видах спорта, прессинг зашкаливает. Он и физический (что лучше: получить перелом стопы или подвергнуться вербальному абьюзу?), и психологический. Трибуны поливают тебя и твою страну последними словами, судья что-то химичит, нападающий прет на тебя как танк, а у тебя за спиной — "полоса пограничная идет". Именно за эти чудеса выдержки и самообладания мы и любим спорт. Это и составляет интригу шоу.До того как "мир сдвинулся", лучшей реакцией германской сборной на оскорбление считался бы гол в ворота соперника. Вся эта энергия, накопленная в ходе матча, и заточена на то, чтобы реализоваться в голы. У них там был счет один — один, для немцев довольно обидный, кстати. Ну что ж, оставалось еще пять минут плюс дополнительное время. Устроить мощный накат на ворота, раздавить оборону, навалять гондурасцам, задоминировать их в хлам — тут и нарисовался бы гол. И это был бы красивый финал матча. И ради этого, кстати, и задумывалась замечательная игра футбол. Но "кисо обиделось". Кисо не захотело играть дальше.Я думаю, тут еще сыграло свою роль отсутствие болельщиков. Для танго нужны двое. Для большого спорта нужны трибуны. Без зрителей все это великолепное, сложно устроенное, десятилетиями разрабатывавшееся шоу не имеет смысла. Без публики спортсмены впадают в хандру, начинают капризничать, изображать из себя жертву. И вот уже перед нами не одиннадцать здоровых мужиков, брызжущих тестостероном, а какие-то политкорректные хипстеры, идеальные представители поколения снежинок.Печаль тут в том, что и нам, зрителям, без большого спорта в его классическом виде тоже очень плохо. Нам не надо "снежинок". Нам их и в жизни хватает.Спорт больших достижений во многом помогал нам выживать. Он показывал нам — в реале или на экране — людей, которые борются до конца, людей, которые не сдаются, несмотря ни на что. Да, это был мирный аналог войны, но воевали тут порой до полной гибели всерьез. Русским есть что вспомнить в этом плане.Никого, наверное, в новейшей истории не угнетали и не абьюзили так, как российских спортсменов. Несправедливое судейство, бесконечные провокации, постоянные и ни на чем не основанные обвинения в допинге, травля в прессе — все это началось еще в советские времена, ну а в последние годы шло по нарастающей.Но, несмотря на этот чудовищный глобальный прессинг, наши умудрялись побеждать. Они не ныли, не жаловались, они умели добиваться побед и стиснув зубы переносить незаслуженные поражения.Ирина Роднина и Александр Зайцев, откатавшиеся без музыки в Братиславе-1973 и сумевшие при этом вырвать победу и установить рекорд, отлично рифмуются с нашими фигуристами на нынешнем чемпионате мира. У них отняли и гимн, и флаг, а они — вместо того, чтобы страдать и жаловаться, — просто уничтожили всех соперников.В копилке памяти есть моменты, которые помогают народу жить, вселяют уверенность, подбадривают в трудных ситуациях. Мы все в России прекрасно понимаем, о чем речь. Левая нога Акинфеева, отбивающая испанский пенальти. Крышесносные сейвы Василевского на чемпионатах мира. Виктор Тихонов, вручающий награду своему внуку, чемпиону мира — 2014. Гол Аршавина голландцам — после него вся Москва, тогда еще не поделенная на хипстеров и ватников, вышла на улицу и орала в голос: "Рос-си-я!"Но точно так же мы умели радоваться и честным победам соперников. Это же прекрасно было, когда футбольная сборная той же Германии раскатывала бразильцев со счетом семь — один, тренер Лев раненой птицей метался по кромке, а канцлерин Меркель подпрыгивала от счастья в президентской ложе.А теперь с этим, по-видимому, все. Спорт как источник "героического энтузиазма" перестает функционировать. Он иссох. Его задавила политкорректность. Согласно новому этикету побеждать стыдно, проигрывать здорово. Проигравшие будут бесконечно ныть и сетовать на тяжелое детство. Обладатели золотых медалей будут бесконечно извиняться и преклонять колени.Какая цена будет этим медалям? Ну мы же все помним, как в 2010 году на Олимпиаде в Ванкувере фигурист Плющенко прыгнул два четверных и получил серебро, а американский фигурист — я уже не помню, как его звали, — не прыгнул ни одного и взял золото. Американцу тогда даже коллеги предлагали сдать медаль и не позориться. Это не было золото, это было дерево. Сейчас этот тренд пошел в массы.Нетрудно представить, как в Токио каждый (особенно американский) спортсмен, недотянувший до золота, будет ныть, требовать от судей, домогаться и объяснять, что он не сумел, потому что его в детстве подвергали харассменту, угнетали системным расизмом или что там еще. Для пущей верности все поголовно запишутся в секс-меньшинства. Затравленные судьи отдадут все золото американцам. Возможно, что-то вырвут для себя японцы. Все остальные будут стоя слушать американский гимн.Возвращаясь к германо-гондурасской истории: есть в ней, честно говоря, и гендерный аспект. Чисто по-женски — ужасно неприятно видеть, как здоровенные накачанные дядьки усиленно изображают из себя жертву. А потом попадают в мировые новости, где их описывают исключительно в пассивном залоге. "Был подвергнут абьюзу", боже ж ты мой. Ну неужели ж это не унизительно, а, ребят?Увы, вся прогрессивная повестка заточена на то, чтобы женщины, мужчины и гендерно не определившиеся особи регулярно ныли, куксились, выпрашивали общественного внимания. И тогда будет им счастье. Воля, независимость, характер — это все в нашем мире маркеры изгоя.Надо быть жалким, это окупается. Чем жальче, тем лучше. В нашем мире научились жаловаться чуть больше, чем все. Бывшая жена Билла Гейтса, обладательница миллиардов, жалуется на жизнь. Принцесса Меган Маркл жалуется на жизнь еще громче. Это единственный повод привлечь к себе внимание, организовать вокруг себя инфополе. Если ты не жалуешься, тебя как бы и нет.С другой стороны, и в мировом спорте хватает гениальных людей, которым осточертела глобальная повестка. Посмотрите хоть на теннисиста Джоковича. Наверное, России имеет смысл выстраивать свое спортивное пространство, организовывать альтернативные игры и позиционировать это как чистый спорт. Без допинга и без политики. Без трансгендеров и без вставания на колени перед BLM. Без нытья и без "снежинок". Безо всей этой идеологии глобального начальства. Мне кажется, мир примет это с восторгом. Люди ведь так любили спорт — пока его не прикончила политкорректность.

https://euro2020.ria.ru/20210610/koleno-1736461134.html

https://rsport.ria.ru/20210404/rasizm-1604202904.html

https://ria.ru/20210716/propaganda-1741410504.html

https://rsport.ria.ru/20210317/karasev-1601607667.html

https://ria.ru/20210302/zombiseksualy-1599460820.html

https://ria.ru/20210525/floyd-1733696972.html

https://ria.ru/20210309/megzit-1600461268.html

германия

гондурас

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германия, гондурас, колумнисты - авторы, авторы