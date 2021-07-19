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В Кремле прокомментировали отмену QR-кодов в Москве
В Кремле прокомментировали отмену QR-кодов в Москве - РИА Новости, 19.07.2021
В Кремле прокомментировали отмену QR-кодов в Москве
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря об отмене QR-кодов для посещения ресторанов в Москве, отметил, что московские власти неоднократно доказывали... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T13:03
2021-07-19T13:03
2021-07-19T13:28
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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дмитрий песков
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общество
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря об отмене QR-кодов для посещения ресторанов в Москве, отметил, что московские власти неоднократно доказывали эффективность в борьбе с коронавирусом.Обязательная система QR-кодов в заведениях общепита отменена в Москве с понедельника, заведения теперь вправе сами решать, проверять ли на входе QR-коды. Также с понедельника отменяется ограничение на работу в ночное время, возобновляются мероприятия в клубах, барах, на дискотеках и в караоке, начинают в обычном режиме работать фуд-корты и детские игровые комнаты.Песков отметил, что в рамках реализации своих особых полномочий руководство принимает подобные решения, повторив, что Москва доказала свою эффективность, проверенность в борьбе с эпидемией. "В любом случае руководители регионов все время принимают решения с учетом в первую очередь обеспечения здоровья и жизни людей... Также, разумеется, решение принимается и с учетом поддержания жизнеспособности экономики... опять же исходя из интересов людей", - сказал Песков журналистам, добавив, что каждый раз власти пытаются найти "золотую середину".
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, москва, общество
13:03 19.07.2021 (обновлено: 13:28 19.07.2021)
В Кремле прокомментировали отмену QR-кодов в Москве
Песков на фоне отмены QR-кодов напомнил об успехах московских властей в борьбе с COVID-19
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
, говоря об отмене QR-кодов для посещения ресторанов в Москве
, отметил, что московские власти неоднократно доказывали эффективность в борьбе с коронавирусом.
Обязательная система QR-кодов в заведениях общепита отменена в Москве с понедельника, заведения теперь вправе сами решать, проверять ли на входе QR-коды. Также с понедельника отменяется ограничение на работу в ночное время, возобновляются мероприятия в клубах, барах, на дискотеках и в караоке, начинают в обычном режиме работать фуд-корты и детские игровые комнаты.
"Московские власти неоднократно уже доказывали свою эффективность в деле борьбы с коронавирусом. Система здравоохранения Москвы обладает потенциалом оперативного наращивания койкомест, оперативного включения резервов", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают действия московских властей, отменивших с понедельника требование о QR-кодах в столичных ресторанах.
Песков отметил, что в рамках реализации своих особых полномочий руководство принимает подобные решения, повторив, что Москва доказала свою эффективность, проверенность в борьбе с эпидемией.
"В любом случае руководители регионов все время принимают решения с учетом в первую очередь обеспечения здоровья и жизни людей... Также, разумеется, решение принимается и с учетом поддержания жизнеспособности экономики... опять же исходя из интересов людей", - сказал Песков журналистам, добавив, что каждый раз власти пытаются найти "золотую середину".