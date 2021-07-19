Путин внес законопроект о продлении предельного срока службы генералов

"Вместе с тем в отдельных случаях возникает необходимость продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими, имеющими воинское звание маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота, и после достижения ими указанного возраста, в связи с чем проектом федерального закона <...> предусматривается установление решением президента Российской Федерации срока контракта при его продлении", — говорится в пояснительной записке.