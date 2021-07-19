21:39 19.07.2021 (обновлено: 00:00 20.07.2021)
Путин внес законопроект о продлении предельного срока службы генералов
Путин внес в Госдуму законопроект о продлении предельного срока службы высших офицеров
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин поздравляет в видеообращении выпускников вузов с завершением обучения
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, позволяющий заключать с маршалами, генералами армии и адмиралами флота, достигшими предельного возраста нахождения на военной службе, новый контракт.
Его срок действия будет устанавливаться решением президента.
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Законопроект опубликовали в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Сейчас федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" установлен предельный срок пребывания на военной службе для высших офицеров — 65 лет.
"Вместе с тем в отдельных случаях возникает необходимость продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими, имеющими воинское звание маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота, и после достижения ими указанного возраста, в связи с чем проектом федерального закона <...> предусматривается установление решением президента Российской Федерации срока контракта при его продлении", — говорится в пояснительной записке.