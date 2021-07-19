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Путин рассказал, чем руководствовался при формировании правительства
Путин рассказал, чем руководствовался при формировании правительства - РИА Новости, 19.07.2021
Путин рассказал, чем руководствовался при формировании правительства
Президент России Владимир Путин заявил, что при формировании правительства действующего премьер-министра РФ Михаила Мишустина исходил из того, что там будут... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T17:48
2021-07-19T17:48
россия
михаил мишустин
правительство рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что при формировании правительства действующего премьер-министра РФ Михаила Мишустина исходил из того, что там будут работать люди, которые "уверенно себя чувствуют" в теме нацпроектов, сложится команда, которая приведет к успеху.Правительство Дмитрия Медведева в полном составе ушло в отставку 15 января 2020 года. Указ президента о назначении Мишустина премьером вышел 16 января, а состав нового кабмина был назначен 21 января. Предполагалось, что основной задачей нового правительства станет эффективная реализация нацпроектов, однако из-за пандемии его работу пришлось перестраивать в соответствии с повесткой дня.
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россия, михаил мишустин, правительство рф, владимир путин, политика
17:48 19.07.2021
 
Путин рассказал, чем руководствовался при формировании правительства

Путин: я исходил из того, что в новом кабмине сложится команда, которая достигнет успеха

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин отвечает на вопросы о статье "Об историческом единстве русских и украинцев"
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы о статье Об историческом единстве русских и украинцев - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что при формировании правительства действующего премьер-министра РФ Михаила Мишустина исходил из того, что там будут работать люди, которые "уверенно себя чувствуют" в теме нацпроектов, сложится команда, которая приведет к успеху.
Правительство Дмитрия Медведева в полном составе ушло в отставку 15 января 2020 года. Указ президента о назначении Мишустина премьером вышел 16 января, а состав нового кабмина был назначен 21 января. Предполагалось, что основной задачей нового правительства станет эффективная реализация нацпроектов, однако из-за пандемии его работу пришлось перестраивать в соответствии с повесткой дня.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии ввода в эксплуатацию Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
Вчера, 17:09
России нужно ставить более амбициозные задачи, заявил Путин
"Хочу отметить также, что когда формировалось правительство, я исходил из чего - что в нем будут работать люди, которые готовили эти цели, люди достаточно уверенно себя чувствующие в материале. Придут коллеги со свежим взглядом на представленные материалы, и сложится такая команда, которая и приведет нас к общему успеху", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
 
РоссияМихаил МишустинПравительство РФВладимир ПутинПолитика
 
 
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