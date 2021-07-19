https://ria.ru/20210719/putin-1741913721.html

Путин рассказал, чем руководствовался при формировании правительства

Путин рассказал, чем руководствовался при формировании правительства - РИА Новости, 19.07.2021

Путин рассказал, чем руководствовался при формировании правительства

Президент России Владимир Путин заявил, что при формировании правительства действующего премьер-министра РФ Михаила Мишустина исходил из того, что там будут... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T17:48

2021-07-19T17:48

2021-07-19T17:48

россия

михаил мишустин

правительство рф

владимир путин

политика

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что при формировании правительства действующего премьер-министра РФ Михаила Мишустина исходил из того, что там будут работать люди, которые "уверенно себя чувствуют" в теме нацпроектов, сложится команда, которая приведет к успеху.Правительство Дмитрия Медведева в полном составе ушло в отставку 15 января 2020 года. Указ президента о назначении Мишустина премьером вышел 16 января, а состав нового кабмина был назначен 21 января. Предполагалось, что основной задачей нового правительства станет эффективная реализация нацпроектов, однако из-за пандемии его работу пришлось перестраивать в соответствии с повесткой дня.

https://ria.ru/20210719/rossiya-1741904711.html

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россия, михаил мишустин, правительство рф, владимир путин, политика