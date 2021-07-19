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Более семи миллионов школьников получают бесплатное горячее питание
Более семи миллионов школьников получают бесплатное горячее питание - РИА Новости, 19.07.2021
Более семи миллионов школьников получают бесплатное горячее питание
Для более 7 миллионов учеников младших классов российских школ организовано бесплатное горячее питание, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T17:29
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россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Для более 7 миллионов учеников младших классов российских школ организовано бесплатное горячее питание, сообщил президент РФ Владимир Путин."Для более 7 миллионов школьников, то есть практически для всех учеников младших классов, организовано бесплатное горячее питание. Здесь еще есть над чем работать, но в целом система функционирует", - сказал Путин на совете по стратегическому развитию и проектам.
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россия, владимир путин, общество
17:29 19.07.2021 (обновлено: 17:39 19.07.2021)
 
Более семи миллионов школьников получают бесплатное горячее питание

Для более 7 миллионов учеников младших классов организовано бесплатное горячее питание, заявил Путин

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОрганизация питания в школах
Организация питания в школах - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Для более 7 миллионов учеников младших классов российских школ организовано бесплатное горячее питание, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Для более 7 миллионов школьников, то есть практически для всех учеников младших классов, организовано бесплатное горячее питание. Здесь еще есть над чем работать, но в целом система функционирует", - сказал Путин на совете по стратегическому развитию и проектам.
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