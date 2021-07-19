https://ria.ru/20210719/putin-1741908872.html
Более семи миллионов школьников получают бесплатное горячее питание
Более семи миллионов школьников получают бесплатное горячее питание - РИА Новости, 19.07.2021
Более семи миллионов школьников получают бесплатное горячее питание
Для более 7 миллионов учеников младших классов российских школ организовано бесплатное горячее питание, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T17:29
2021-07-19T17:29
2021-07-19T17:39
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Для более 7 миллионов учеников младших классов российских школ организовано бесплатное горячее питание, сообщил президент РФ Владимир Путин."Для более 7 миллионов школьников, то есть практически для всех учеников младших классов, организовано бесплатное горячее питание. Здесь еще есть над чем работать, но в целом система функционирует", - сказал Путин на совете по стратегическому развитию и проектам.
https://ria.ru/20210719/putin-1741904315.html
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россия, владимир путин, общество
17:29 19.07.2021 (обновлено: 17:39 19.07.2021)
Более семи миллионов школьников получают бесплатное горячее питание
Для более 7 миллионов учеников младших классов организовано бесплатное горячее питание, заявил Путин