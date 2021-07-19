https://ria.ru/20210719/putin-1741908872.html

Более семи миллионов школьников получают бесплатное горячее питание

Более семи миллионов школьников получают бесплатное горячее питание - РИА Новости, 19.07.2021

Более семи миллионов школьников получают бесплатное горячее питание

Для более 7 миллионов учеников младших классов российских школ организовано бесплатное горячее питание, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T17:29

2021-07-19T17:29

2021-07-19T17:39

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Для более 7 миллионов учеников младших классов российских школ организовано бесплатное горячее питание, сообщил президент РФ Владимир Путин."Для более 7 миллионов школьников, то есть практически для всех учеников младших классов, организовано бесплатное горячее питание. Здесь еще есть над чем работать, но в целом система функционирует", - сказал Путин на совете по стратегическому развитию и проектам.

https://ria.ru/20210719/putin-1741904315.html

россия

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россия, владимир путин, общество