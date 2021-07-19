https://ria.ru/20210719/putin-1741841858.html

Путин проведет заседание совета по стратегическому развитию

Путин проведет заседание совета по стратегическому развитию - РИА Новости, 19.07.2021

Путин проведет заседание совета по стратегическому развитию

Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам, с докладом выступит премьер-министр... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T13:10

2021-07-19T13:10

2021-07-19T13:10

россия

марат хуснуллин

михаил мишустин

андрей белоусов

владимир путин

политика

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам, с докладом выступит премьер-министр Михаил Мишустин, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В середине дня будет очень важное мероприятие: президент возглавит заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Это будет в режиме видеоконференции", - сказал Песков журналистам.По его словам, оно пройдет в открытом режиме, на заседании запланированы вступительное слово президента, выступление премьер-министра о дополнительных инициативах по достижению национальных целей развития РФ до 2030 года.Также с докладами выступят вице-премьеры Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин, Виктория Абрамченко, Андрей Белоусов, Дмитрий Чернышенко, состоится обмен мнениями.Реализация национальных целей - это приоритетная задача, которая является краеугольным камнем для президента и кабинета министров, подчеркнул Песков.

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россия, марат хуснуллин, михаил мишустин, андрей белоусов, владимир путин, политика