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Путин проведет заседание совета по стратегическому развитию
Путин проведет заседание совета по стратегическому развитию - РИА Новости, 19.07.2021
Путин проведет заседание совета по стратегическому развитию
Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам, с докладом выступит премьер-министр... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T13:10
2021-07-19T13:10
россия
марат хуснуллин
михаил мишустин
андрей белоусов
владимир путин
политика
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам, с докладом выступит премьер-министр Михаил Мишустин, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В середине дня будет очень важное мероприятие: президент возглавит заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Это будет в режиме видеоконференции", - сказал Песков журналистам.По его словам, оно пройдет в открытом режиме, на заседании запланированы вступительное слово президента, выступление премьер-министра о дополнительных инициативах по достижению национальных целей развития РФ до 2030 года.Также с докладами выступят вице-премьеры Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин, Виктория Абрамченко, Андрей Белоусов, Дмитрий Чернышенко, состоится обмен мнениями.Реализация национальных целей - это приоритетная задача, которая является краеугольным камнем для президента и кабинета министров, подчеркнул Песков.
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россия, марат хуснуллин, михаил мишустин, андрей белоусов, владимир путин, политика
13:10 19.07.2021
 
Путин проведет заседание совета по стратегическому развитию

Президент Путин проведет заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам, с докладом выступит премьер-министр Михаил Мишустин, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В середине дня будет очень важное мероприятие: президент возглавит заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Это будет в режиме видеоконференции", - сказал Песков журналистам.
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По его словам, оно пройдет в открытом режиме, на заседании запланированы вступительное слово президента, выступление премьер-министра о дополнительных инициативах по достижению национальных целей развития РФ до 2030 года.
Также с докладами выступят вице-премьеры Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин, Виктория Абрамченко, Андрей Белоусов, Дмитрий Чернышенко, состоится обмен мнениями.
Реализация национальных целей - это приоритетная задача, которая является краеугольным камнем для президента и кабинета министров, подчеркнул Песков.
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