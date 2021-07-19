https://ria.ru/20210719/provokatsiya-1741898723.html

В ЛНР опасаются провокаций Киева перед заседанием контактной группы

В ЛНР опасаются провокаций Киева перед заседанием контактной группы - РИА Новости, 19.07.2021

В ЛНР опасаются провокаций Киева перед заседанием контактной группы

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики опасается провокаций украинских силовиков перед заседанием контактной группы по Донбассу,... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T16:49

2021-07-19T16:49

2021-07-19T16:49

ситуация в днр и лнр

сцкк

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ЛУГАНСК, 19 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики опасается провокаций украинских силовиков перед заседанием контактной группы по Донбассу, заявил во вторник официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.Следующие встречи подгрупп и контактной группы по Донбассу запланированы на 20 и 21 июля."В район населенного пункта Воздвиженка (под контролем Киева - ред.) отмечено прибытие расчета противотанкового ракетного комплекса "Корсар", - утверждает Филипоненко.По его словам, Народная милиция ЛНР зафиксировала доставку украинскими силовиками боеприпасов и личного состава на автомобиле с символикой представительства в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) к линии боевого соприкосновения."Мы не исключаем провокационных действий в преддверии очередного заседания контактной группы 20-21 июля", - заявил Филипоненко.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210716/lnr-1741599562.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210718/donbass-1741732648.html

https://ria.ru/20210718/donbass-1741756338.html

донбасс

луганская народная республика

киев

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ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, луганская народная республика, киев, в мире