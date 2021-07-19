Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210719/provokatsiya-1741898723.html
В ЛНР опасаются провокаций Киева перед заседанием контактной группы
В ЛНР опасаются провокаций Киева перед заседанием контактной группы - РИА Новости, 19.07.2021
В ЛНР опасаются провокаций Киева перед заседанием контактной группы
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики опасается провокаций украинских силовиков перед заседанием контактной группы по Донбассу,... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T16:49
2021-07-19T16:49
ситуация в днр и лнр
сцкк
донбасс
луганская народная республика
киев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729705436_390:456:2978:1912_1920x0_80_0_0_8f13d5d1c28393207941f981ce58ce4e.jpg
ЛУГАНСК, 19 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики опасается провокаций украинских силовиков перед заседанием контактной группы по Донбассу, заявил во вторник официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.Следующие встречи подгрупп и контактной группы по Донбассу запланированы на 20 и 21 июля."В район населенного пункта Воздвиженка (под контролем Киева - ред.) отмечено прибытие расчета противотанкового ракетного комплекса "Корсар", - утверждает Филипоненко.По его словам, Народная милиция ЛНР зафиксировала доставку украинскими силовиками боеприпасов и личного состава на автомобиле с символикой представительства в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) к линии боевого соприкосновения."Мы не исключаем провокационных действий в преддверии очередного заседания контактной группы 20-21 июля", - заявил Филипоненко.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210716/lnr-1741599562.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210718/donbass-1741732648.html
https://ria.ru/20210718/donbass-1741756338.html
донбасс
луганская народная республика
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729705436_515:345:2785:2048_1920x0_80_0_0_9de483ce92be309eee475ca94b19f658.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, луганская народная республика, киев, в мире
16:49 19.07.2021
 
В ЛНР опасаются провокаций Киева перед заседанием контактной группы

Народная милиция ЛНР опасается провокаций украинских силовиков перед заседанием контактной группы

© REUTERS / Marian KushnirУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© REUTERS / Marian Kushnir
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 19 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики опасается провокаций украинских силовиков перед заседанием контактной группы по Донбассу, заявил во вторник официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.
Следующие встречи подгрупп и контактной группы по Донбассу запланированы на 20 и 21 июля.
Последствия обстрелов в Луганской области - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля, 18:28
В ЛНР заявили о гранатометном обстреле села в Донбассе со стороны ВСУ
"В район населенного пункта Воздвиженка (под контролем Киева - ред.) отмечено прибытие расчета противотанкового ракетного комплекса "Корсар", - утверждает Филипоненко.
По его словам, Народная милиция ЛНР зафиксировала доставку украинскими силовиками боеприпасов и личного состава на автомобиле с символикой представительства в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) к линии боевого соприкосновения.
Последствия обстрелов в населенном пункте Золотое Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
18 июля, 11:45В мире
ЛНР обвинила ВСУ в размещении ЗРК и бронетехники на линии соприкосновения
"Мы не исключаем провокационных действий в преддверии очередного заседания контактной группы 20-21 июля", - заявил Филипоненко.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Ситуация на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
18 июля, 17:21
ЛНР заявила о гибели украинских силовиков у линии соприкосновения
 
Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассЛуганская Народная РеспубликаКиевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:40Россия получила новые заявки на поставку истребителей Су-35
07:33При столкновении "Газели" и автобуса в Тюмени погибли два человека
07:30На МАКС-2021 впервые представят беспилотник "Орион-Э" в ударном варианте
07:21Российские БПЛА могут занять до десяти процентов рынка вооружений
06:56В Кабуле ракеты упали рядом с президентским дворцом, сообщили СМИ
06:23Врач рассказал, кому нельзя перегреваться в жару
06:22В России предложили ввести наказание за призыв к отказу от вакцинации
06:07Эксперты развеяли популярные мифы о бесконтактной оплате
05:39Соседка рассказала о состоянии матери детей, которых сбили в Москве
05:19В ДТП на юге Красноярского края погибли три человека
05:04На заводе в китайской провинции Хэнань произошел взрыв
05:02Российские банки сокращают отделения на фоне цифровизации
04:57В центральной Мексике застрелили журналиста
04:52Умер обвиняемый в вымогательстве акций разреза "Инской" бизнесмен Щукин
04:45Врач предупредила россиян об ошибке насчет витамина D
04:45Армия Израиля сообщила о запуске двух ракет с территории Ливана
04:39Посольство России прокомментировало заявление США о гиперзвуковом оружии
04:15Названо последствие отказа от второй дозы вакцины
04:13Стоимость трассы Казань-Екатеринбург составит почти 500 миллиардов рублей
04:06Российские ученые разработали новый способ лечения больных ВИЧ
Лента новостейМолния