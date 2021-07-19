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Минпросвещения запланировало перевести школы на безбумажные технологии
Минпросвещения запланировало перевести школы на безбумажные технологии - РИА Новости, 19.07.2021
Минпросвещения запланировало перевести школы на безбумажные технологии
Министерство просвещения РФ планирует перевести 90% документооборота школ в электронную форму, следует из стратегии цифровой трансформации, подготовленной... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T14:23
2021-07-19T14:23
2021-07-19T14:23
россия
школа
общество
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Министерство просвещения РФ планирует перевести 90% документооборота школ в электронную форму, следует из стратегии цифровой трансформации, подготовленной министерством.Кроме того, к 2024 году планируется перевести все школы на безбумажные технологии в организации образовательной деятельности.
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россия, школа, общество
Минпросвещения запланировало перевести школы на безбумажные технологии
Минпросвещения России запланировало перевести 90% документооборота школ в электронную форму