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Минпросвещения запланировало перевести школы на безбумажные технологии

Минпросвещения запланировало перевести школы на безбумажные технологии - РИА Новости, 19.07.2021

Минпросвещения запланировало перевести школы на безбумажные технологии

Министерство просвещения РФ планирует перевести 90% документооборота школ в электронную форму, следует из стратегии цифровой трансформации, подготовленной... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T14:23

2021-07-19T14:23

2021-07-19T14:23

россия

школа

общество

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Министерство просвещения РФ планирует перевести 90% документооборота школ в электронную форму, следует из стратегии цифровой трансформации, подготовленной министерством.Кроме того, к 2024 году планируется перевести все школы на безбумажные технологии в организации образовательной деятельности.

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россия, школа, общество