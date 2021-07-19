https://ria.ru/20210719/propoved-1741889351.html

Духовенство РПЦ предостерегли от "антинаучных ошибок" в проповедях

Духовенство РПЦ предостерегли от "антинаучных ошибок" в проповедях - РИА Новости, 19.07.2021

Духовенство РПЦ предостерегли от "антинаучных ошибок" в проповедях

Священнослужителям во время проповеди нельзя высказываться публично о сложных научных сферах знания, не имея соответствующего образования, заявил замуправделами РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T17:15

2021-07-19T17:15

2021-07-19T18:42

религия и мировоззрение

коронавирус в россии

telegram (приложение)

владимир легойда

московская патриархия

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Священнослужителям во время проповеди нельзя высказываться публично о сложных научных сферах знания, не имея соответствующего образования, заявил замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов), комментируя слова наместника Соловецкого монастыря о прививках от COVID-19.Ранее наместник Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря епископ Озерский Порфирий (Шутов) в проповеди заявил, что компоненты вакцины от коронавируса "встраиваются в геном человека, изменяют, модифицируют его", а также усомнился в том, что в "человеке с генетически отредактированным геномом" "образ Божий останется неповрежденным". Также он предположил, что после вакцинации человек перестает быть "автономной и суверенной личностью"."По поводу вакцинации могут быть, и есть, разные мнения: обязательно, добровольно, ни в коем случае. Большинство из нас может обосновать эти мнения социальными, социально-политическими и этическими аргументами. Но нельзя высказываться публично в сложных естественнонаучных (да и гуманитарных тоже) сферах знания, не имея соответствующего образования. Тем более нельзя это делать с амвона, придавая священный авторитет антинаучным ошибкам", - написал епископ в своем Telegram-канале.Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда ранее сообщил, что епископ Порфирий уже признал, что распространял непрофессиональную и спорную информацию.

https://ria.ru/20210630/monakhi-1739319986.html

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коронавирус в россии, telegram (приложение), владимир легойда, московская патриархия