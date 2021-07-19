17:15 19.07.2021 (обновлено: 18:42 19.07.2021)
Духовенство РПЦ предостерегли от "антинаучных ошибок" в проповедях
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУстановка крестов на купол Успенского собора в Екатеринбурге
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Священнослужителям во время проповеди нельзя высказываться публично о сложных научных сферах знания, не имея соответствующего образования, заявил замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов), комментируя слова наместника Соловецкого монастыря о прививках от COVID-19.
Ранее наместник Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря епископ Озерский Порфирий (Шутов) в проповеди заявил, что компоненты вакцины от коронавируса "встраиваются в геном человека, изменяют, модифицируют его", а также усомнился в том, что в "человеке с генетически отредактированным геномом" "образ Божий останется неповрежденным". Также он предположил, что после вакцинации человек перестает быть "автономной и суверенной личностью".
"По поводу вакцинации могут быть, и есть, разные мнения: обязательно, добровольно, ни в коем случае. Большинство из нас может обосновать эти мнения социальными, социально-политическими и этическими аргументами. Но нельзя высказываться публично в сложных естественнонаучных (да и гуманитарных тоже) сферах знания, не имея соответствующего образования. Тем более нельзя это делать с амвона, придавая священный авторитет антинаучным ошибкам", - написал епископ в своем Telegram-канале.
Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда ранее сообщил, что епископ Порфирий уже признал, что распространял непрофессиональную и спорную информацию.