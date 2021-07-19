Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210719/propoved-1741889351.html
Духовенство РПЦ предостерегли от "антинаучных ошибок" в проповедях
Духовенство РПЦ предостерегли от "антинаучных ошибок" в проповедях - РИА Новости, 19.07.2021
Духовенство РПЦ предостерегли от "антинаучных ошибок" в проповедях
Священнослужителям во время проповеди нельзя высказываться публично о сложных научных сферах знания, не имея соответствующего образования, заявил замуправделами РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T17:15
2021-07-19T18:42
религия и мировоззрение
коронавирус в россии
telegram (приложение)
владимир легойда
московская патриархия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155307/95/1553079590_0:0:2897:1630_1920x0_80_0_0_c852cd4e7c34efdf3c3f879e66ea553f.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Священнослужителям во время проповеди нельзя высказываться публично о сложных научных сферах знания, не имея соответствующего образования, заявил замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов), комментируя слова наместника Соловецкого монастыря о прививках от COVID-19.Ранее наместник Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря епископ Озерский Порфирий (Шутов) в проповеди заявил, что компоненты вакцины от коронавируса "встраиваются в геном человека, изменяют, модифицируют его", а также усомнился в том, что в "человеке с генетически отредактированным геномом" "образ Божий останется неповрежденным". Также он предположил, что после вакцинации человек перестает быть "автономной и суверенной личностью"."По поводу вакцинации могут быть, и есть, разные мнения: обязательно, добровольно, ни в коем случае. Большинство из нас может обосновать эти мнения социальными, социально-политическими и этическими аргументами. Но нельзя высказываться публично в сложных естественнонаучных (да и гуманитарных тоже) сферах знания, не имея соответствующего образования. Тем более нельзя это делать с амвона, придавая священный авторитет антинаучным ошибкам", - написал епископ в своем Telegram-канале.Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда ранее сообщил, что епископ Порфирий уже признал, что распространял непрофессиональную и спорную информацию.
https://ria.ru/20210630/monakhi-1739319986.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155307/95/1553079590_168:0:2897:2047_1920x0_80_0_0_bf39a632ab245a7106168dca4cf48f90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, telegram (приложение), владимир легойда, московская патриархия
17:15 19.07.2021 (обновлено: 18:42 19.07.2021)
 

Духовенство РПЦ предостерегли от "антинаучных ошибок" в проповедях

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУстановка крестов на купол Успенского собора в Екатеринбурге
Установка крестов на купол Успенского собора в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Священнослужителям во время проповеди нельзя высказываться публично о сложных научных сферах знания, не имея соответствующего образования, заявил замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов), комментируя слова наместника Соловецкого монастыря о прививках от COVID-19.
Ранее наместник Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря епископ Озерский Порфирий (Шутов) в проповеди заявил, что компоненты вакцины от коронавируса "встраиваются в геном человека, изменяют, модифицируют его", а также усомнился в том, что в "человеке с генетически отредактированным геномом" "образ Божий останется неповрежденным". Также он предположил, что после вакцинации человек перестает быть "автономной и суверенной личностью".
"По поводу вакцинации могут быть, и есть, разные мнения: обязательно, добровольно, ни в коем случае. Большинство из нас может обосновать эти мнения социальными, социально-политическими и этическими аргументами. Но нельзя высказываться публично в сложных естественнонаучных (да и гуманитарных тоже) сферах знания, не имея соответствующего образования. Тем более нельзя это делать с амвона, придавая священный авторитет антинаучным ошибкам", - написал епископ в своем Telegram-канале.
Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда ранее сообщил, что епископ Порфирий уже признал, что распространял непрофессиональную и спорную информацию.
Валаамский монастырь - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
30 июня, 21:05Распространение коронавируса
В РПЦ исключили выселение валаамских монахов за отказ прививаться
 
Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииTelegram (приложение)Владимир ЛегойдаМосковская Патриархия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:40Россия получила новые заявки на поставку истребителей Су-35
07:33При столкновении "Газели" и автобуса в Тюмени погибли два человека
07:30На МАКС-2021 впервые представят беспилотник "Орион-Э" в ударном варианте
07:21Российские БПЛА могут занять до десяти процентов рынка вооружений
06:56В Кабуле ракеты упали рядом с президентским дворцом, сообщили СМИ
06:23Врач рассказал, кому нельзя перегреваться в жару
06:22В России предложили ввести наказание за призыв к отказу от вакцинации
06:07Эксперты развеяли популярные мифы о бесконтактной оплате
05:39Соседка рассказала о состоянии матери детей, которых сбили в Москве
05:19В ДТП на юге Красноярского края погибли три человека
05:04На заводе в китайской провинции Хэнань произошел взрыв
05:02Российские банки сокращают отделения на фоне цифровизации
04:57В центральной Мексике застрелили журналиста
04:52Умер обвиняемый в вымогательстве акций разреза "Инской" бизнесмен Щукин
04:45Врач предупредила россиян об ошибке насчет витамина D
04:45Армия Израиля сообщила о запуске двух ракет с территории Ливана
04:39Посольство России прокомментировало заявление США о гиперзвуковом оружии
04:15Названо последствие отказа от второй дозы вакцины
04:13Стоимость трассы Казань-Екатеринбург составит почти 500 миллиардов рублей
04:06Российские ученые разработали новый способ лечения больных ВИЧ
Лента новостейМолния