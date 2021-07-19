https://ria.ru/20210719/propoved-1741869140.html

В РПЦ оценили проповедь наместника Соловецкого монастыря о вакцинах

В РПЦ оценили проповедь наместника Соловецкого монастыря о вакцинах - РИА Новости, 19.07.2021

В РПЦ оценили проповедь наместника Соловецкого монастыря о вакцинах

Наместник Соловецкого монастыря, высказавшийся о влиянии вакцины от COVID-19 на геном человека и "повреждении" в нем "образа Божьего", признал, что... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T14:46

2021-07-19T14:46

2021-07-19T14:46

религия и мировоззрение

московский патриархат

telegram (приложение)

владимир легойда

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Наместник Соловецкого монастыря, высказавшийся о влиянии вакцины от COVID-19 на геном человека и "повреждении" в нем "образа Божьего", признал, что распространял непрофессиональную и спорную информацию, заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.Ранее наместник Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря епископ Озерский Порфирий (Шутов) в проповеди заявил, что компоненты вакцины от коронавируса "встраиваются в геном человека, изменяют, модифицируют его", а также усомнился в том, что в "человеке с генетически отредактированным геномом" "образ Божий остался неповрежденным"."Владыка Порфирий — достойный монах и опытный наместник монастыря, но вопросы генетики не относятся к области его профессиональных знаний. Понятно пастырское стремление успокоить и ободрить людей, но в данном случае это привело к распространению непрофессиональной и спорной информации, что сам владыка с сожалением признал", - написал Легойда в своем Telegram.Он отметил, что вакцинация на сегодняшний день — "основной способ борьбы с пандемией". "Принимая решение о вакцинации, мы должны подходить к нему с максимальной ответственностью за свои действия и их последствия для наших близких. С не меньшей ответственностью стоит относиться и к произносимым публично словам", - сказал представитель Русской церкви.Он обратил внимание на документ, принятый по итогам круглого стола "Вакцинация: этические аспекты в свете православного вероучения", проведенного в мае по благословению патриарха Московского и вся Руси Кирилла, в котором сказано, что отказ от вакцинации не может быть обусловлен религиозными причинами.Он также добавил, что в большинстве выступлений представителей Церкви "последовательно излагалась та точка зрения, что вакцинация должна быть добровольной".

https://ria.ru/20210707/antiprivivochniki-1740232888.html

https://ria.ru/20210630/monakhi-1739319986.html

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московский патриархат, telegram (приложение), владимир легойда