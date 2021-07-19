Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210719/propoved-1741869140.html
В РПЦ оценили проповедь наместника Соловецкого монастыря о вакцинах
В РПЦ оценили проповедь наместника Соловецкого монастыря о вакцинах - РИА Новости, 19.07.2021
В РПЦ оценили проповедь наместника Соловецкого монастыря о вакцинах
Наместник Соловецкого монастыря, высказавшийся о влиянии вакцины от COVID-19 на геном человека и "повреждении" в нем "образа Божьего", признал, что... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T14:46
2021-07-19T14:46
религия и мировоззрение
московский патриархат
telegram (приложение)
владимир легойда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155642/43/1556424382_0:144:3128:1904_1920x0_80_0_0_34adcfc4dee3e181138a9527de687943.jpg
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Наместник Соловецкого монастыря, высказавшийся о влиянии вакцины от COVID-19 на геном человека и "повреждении" в нем "образа Божьего", признал, что распространял непрофессиональную и спорную информацию, заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.Ранее наместник Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря епископ Озерский Порфирий (Шутов) в проповеди заявил, что компоненты вакцины от коронавируса "встраиваются в геном человека, изменяют, модифицируют его", а также усомнился в том, что в "человеке с генетически отредактированным геномом" "образ Божий остался неповрежденным"."Владыка Порфирий — достойный монах и опытный наместник монастыря, но вопросы генетики не относятся к области его профессиональных знаний. Понятно пастырское стремление успокоить и ободрить людей, но в данном случае это привело к распространению непрофессиональной и спорной информации, что сам владыка с сожалением признал", - написал Легойда в своем Telegram.Он отметил, что вакцинация на сегодняшний день — "основной способ борьбы с пандемией". "Принимая решение о вакцинации, мы должны подходить к нему с максимальной ответственностью за свои действия и их последствия для наших близких. С не меньшей ответственностью стоит относиться и к произносимым публично словам", - сказал представитель Русской церкви.Он обратил внимание на документ, принятый по итогам круглого стола "Вакцинация: этические аспекты в свете православного вероучения", проведенного в мае по благословению патриарха Московского и вся Руси Кирилла, в котором сказано, что отказ от вакцинации не может быть обусловлен религиозными причинами.Он также добавил, что в большинстве выступлений представителей Церкви "последовательно излагалась та точка зрения, что вакцинация должна быть добровольной".
https://ria.ru/20210707/antiprivivochniki-1740232888.html
https://ria.ru/20210630/monakhi-1739319986.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155642/43/1556424382_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_d8956caef98b3fd0010616a290feb726.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московский патриархат, telegram (приложение), владимир легойда
14:46 19.07.2021
 

В РПЦ оценили проповедь наместника Соловецкого монастыря о вакцинах

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВид на Соловецкий монастырь со стороны бухты Благополучия
Вид на Соловецкий монастырь со стороны бухты Благополучия - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Наместник Соловецкого монастыря, высказавшийся о влиянии вакцины от COVID-19 на геном человека и "повреждении" в нем "образа Божьего", признал, что распространял непрофессиональную и спорную информацию, заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Ранее наместник Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря епископ Озерский Порфирий (Шутов) в проповеди заявил, что компоненты вакцины от коронавируса "встраиваются в геном человека, изменяют, модифицируют его", а также усомнился в том, что в "человеке с генетически отредактированным геномом" "образ Божий остался неповрежденным".
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) во время всероссийской мультимедийной конференции Биоэтика и генетика: вызовы XXI века в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 11:56Религия и мировоззрение
Митрополит Тихон объяснил поведение антипрививочников
"Владыка Порфирий — достойный монах и опытный наместник монастыря, но вопросы генетики не относятся к области его профессиональных знаний. Понятно пастырское стремление успокоить и ободрить людей, но в данном случае это привело к распространению непрофессиональной и спорной информации, что сам владыка с сожалением признал", - написал Легойда в своем Telegram.
Он отметил, что вакцинация на сегодняшний день — "основной способ борьбы с пандемией". "Принимая решение о вакцинации, мы должны подходить к нему с максимальной ответственностью за свои действия и их последствия для наших близких. С не меньшей ответственностью стоит относиться и к произносимым публично словам", - сказал представитель Русской церкви.
Он обратил внимание на документ, принятый по итогам круглого стола "Вакцинация: этические аспекты в свете православного вероучения", проведенного в мае по благословению патриарха Московского и вся Руси Кирилла, в котором сказано, что отказ от вакцинации не может быть обусловлен религиозными причинами.
Он также добавил, что в большинстве выступлений представителей Церкви "последовательно излагалась та точка зрения, что вакцинация должна быть добровольной".
Валаамский монастырь - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
30 июня, 21:05Распространение коронавируса
В РПЦ исключили выселение валаамских монахов за отказ прививаться
 
Религия и мировоззрениеМосковский ПатриархатTelegram (приложение)Владимир Легойда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:09Свердловский губернатор поручил вырубить все тополя в Екатеринбурге
16:08На МАКС-2021 представят новейшее оборудование связи для авиации
16:02В Нигерии упал военный самолет, пишут СМИ
16:02"Репортеры без границ" обратятся в суд после информации о слежке
16:01Кучерена оценил заявления Сноудена об израильской программе-шпионе
16:00Киевское метро возобновило работу в обычном режиме
15:58Премьер Польши оценил вероятность выхода страны из Евросоюза
15:57Директор кладбища на Ставрополье призвал привиться, показав десятки могил
15:56Украинского генерала рассмешили слова Зеленского о Путине
15:53СМИ сообщили о трех кандидатках на пост главы НАТО
15:51В Росприроднадзоре рассказали о ситуации с предприятием "Москокс"
15:50В Польше зафиксировали резкий рост заболеваемости COVID-19
15:46Клишас поддержал назначение Абрамченко куратором СФО
15:44В Google рассказали о диалоге с российскими регуляторами
15:43Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 36
15:41Духовное собрание мусульман осудило необоснованные отказы от вакцинации
15:40Глава Калмыкии прокомментировал назначение Хуснуллина куратором ЮФО
15:36В Тегеране ужесточили меры из-за COVID-19
15:35Площадь лесного пожара у поселка в Карелии достигла 800 гектаров
15:33Эрдоган выдвинул условия по урегулированию ситуации на Кипре
Лента новостейМолния