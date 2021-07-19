https://ria.ru/20210719/prokat-1741807242.html
Боевик "Черная Вдова" вновь возглавил прокат в России и СНГ за уикенд
Боевик "Черная Вдова" вновь возглавил прокат в России и СНГ за уикенд - РИА Новости, 19.07.2021
Боевик "Черная Вдова" вновь возглавил прокат в России и СНГ за уикенд
Фантастический боевик режиссера Кейт Шортланд "Черная Вдова" вторую неделю возглавляет прокат в России и СНГ со сборами 123 миллиона рублей за прошедшие... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T10:33
2021-07-19T10:33
2021-07-19T10:34
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Фантастический боевик режиссера Кейт Шортланд "Черная Вдова" вторую неделю возглавляет прокат в России и СНГ со сборами 123 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.Фильм рассказывает о жизни Черной Вдовы до ее присоединения к команде супергероев "Мстители". Наташе Романофф (Черная Вдова) предстоит вспомнить об обучении в "Красной комнате". Это советская тренировочная программа, которая вербует молодых девушек и делает из них убийц.На втором месте рейтинга – иностранный мультфильм "Космический джем: Новое поколение" Малкольма Д. Ли. Мультфильм собрал 81 миллион рублей за прошедший уикенд. На третьем месте – мультфильм режиссера Энрико Касароса "Лука", собравший за выходные 24,2 миллиона рублей.Четвертую позицию занял зарубежный Крэйга Гиллеспи "Круэлла", собравший 12,6 миллиона рублей, уточняет портал. Замыкает пятерку лидеров российская приключенческая комедия "Бендер: Золото империи" Игоря Зайцева, которая собрала 11,6 миллиона рублей.
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кино и сериалы, новости культуры
10:33 19.07.2021 (обновлено: 10:34 19.07.2021)
Боевик "Черная Вдова" вновь возглавил прокат в России и СНГ за уикенд
Фантастический боевик "Черная вдова" возглавил прокат в России и СНГ за прошедший уикенд
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости.
Фантастический боевик режиссера Кейт Шортланд "Черная Вдова" вторую неделю возглавляет прокат в России и СНГ со сборами 123 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил
портал kinobusiness.com.
Фильм рассказывает о жизни Черной Вдовы до ее присоединения к команде супергероев "Мстители". Наташе Романофф (Черная Вдова) предстоит вспомнить об обучении в "Красной комнате". Это советская тренировочная программа, которая вербует молодых девушек и делает из них убийц.
На втором месте рейтинга – иностранный мультфильм "Космический джем: Новое поколение" Малкольма Д. Ли. Мультфильм собрал 81 миллион рублей за прошедший уикенд. На третьем месте – мультфильм режиссера Энрико Касароса "Лука", собравший за выходные 24,2 миллиона рублей.
Четвертую позицию занял зарубежный Крэйга Гиллеспи "Круэлла", собравший 12,6 миллиона рублей, уточняет портал. Замыкает пятерку лидеров российская приключенческая комедия "Бендер: Золото империи" Игоря Зайцева, которая собрала 11,6 миллиона рублей.