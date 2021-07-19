https://ria.ru/20210719/prokat-1741807242.html

Боевик "Черная Вдова" вновь возглавил прокат в России и СНГ за уикенд

Боевик "Черная Вдова" вновь возглавил прокат в России и СНГ за уикенд - РИА Новости, 19.07.2021

Боевик "Черная Вдова" вновь возглавил прокат в России и СНГ за уикенд

Фантастический боевик режиссера Кейт Шортланд "Черная Вдова" вторую неделю возглавляет прокат в России и СНГ со сборами 123 миллиона рублей за прошедшие... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T10:33

2021-07-19T10:33

2021-07-19T10:34

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Фантастический боевик режиссера Кейт Шортланд "Черная Вдова" вторую неделю возглавляет прокат в России и СНГ со сборами 123 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.Фильм рассказывает о жизни Черной Вдовы до ее присоединения к команде супергероев "Мстители". Наташе Романофф (Черная Вдова) предстоит вспомнить об обучении в "Красной комнате". Это советская тренировочная программа, которая вербует молодых девушек и делает из них убийц.На втором месте рейтинга – иностранный мультфильм "Космический джем: Новое поколение" Малкольма Д. Ли. Мультфильм собрал 81 миллион рублей за прошедший уикенд. На третьем месте – мультфильм режиссера Энрико Касароса "Лука", собравший за выходные 24,2 миллиона рублей.Четвертую позицию занял зарубежный Крэйга Гиллеспи "Круэлла", собравший 12,6 миллиона рублей, уточняет портал. Замыкает пятерку лидеров российская приключенческая комедия "Бендер: Золото империи" Игоря Зайцева, которая собрала 11,6 миллиона рублей.

https://ria.ru/20210710/premera-1740513406.html

https://ria.ru/20210714/kino-1741139595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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