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В Киеве коммунальные службы откачивают воду из-за сильных осадков
В Киеве коммунальные службы откачивают воду из-за сильных осадков - РИА Новости, 19.07.2021
В Киеве коммунальные службы откачивают воду из-за сильных осадков
Коммунальщики откачивают воду с улиц Киева после ливня, за полчаса в украинской столице выпала недельная норма осадков, сообщила пресс-служба Киевской городской РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T14:14
2021-07-19T14:14
киевский метрополитен
киев
в мире
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КИЕВ, 19 июл - РИА Новости. Коммунальщики откачивают воду с улиц Киева после ливня, за полчаса в украинской столице выпала недельная норма осадков, сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации.Ранее в понедельник две станции метро были закрыты в Киеве на вход и выход из-за попадания воды в вестибюли вследствие непогоды."Киев накрыл мощный ливень - за 30 минут выпало 18 миллиметров осадков, что составляет почти недельную норму. Сейчас в ликвидации последствий непогоды привлечены 12 бригад гидрослужб и 38 бригад по ручной уборке КК "Киевавтодор" - всего 326 работников дорожно-эксплуатационных предприятий. К работе задействована специальная техника - гидромониторы, илососы, мотопомпы", - сообщила пресс-служба в своем Telegram-канале.В пресс-службе добавили, что коммунальная техника заблаговременно дежурила на некоторых развязках."Работы по ликвидации подтоплений продолжаются на проспекте Палладина, улице Стеценко, площади Героев Бреста, в тоннеле на улице Елены Телиги, на улицах Кирилловской, Автозаводской, Победы и других", - отметили в администрации.Также в пресс-службе КП "Киевский метрополитен" сообщили, что станция "Академгородок" работает в обычном режиме, последствия подтопления ликвидированы. "Последствия ненастья ликвидированы. Станция "Академгородок" работает в обычном режиме", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте подземки в Facebook.
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РИА Новости
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4.7
96
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353
60
Затопленные станции метро в Киеве
Две станции метро в Киеве затоплены. "Берестейская" и "Академгородок" закрыты на вход и выход. С утра в столице Украины идет ливень. Видео из соцсетей
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киевский метрополитен, киев, в мире
14:14 19.07.2021
 
В Киеве коммунальные службы откачивают воду из-за сильных осадков

В Киеве коммунальщики откачивают воду из-за сильных осадков

Читать ria.ru в
КИЕВ, 19 июл - РИА Новости. Коммунальщики откачивают воду с улиц Киева после ливня, за полчаса в украинской столице выпала недельная норма осадков, сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации.
Ранее в понедельник две станции метро были закрыты в Киеве на вход и выход из-за попадания воды в вестибюли вследствие непогоды.
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"Киев накрыл мощный ливень - за 30 минут выпало 18 миллиметров осадков, что составляет почти недельную норму. Сейчас в ликвидации последствий непогоды привлечены 12 бригад гидрослужб и 38 бригад по ручной уборке КК "Киевавтодор" - всего 326 работников дорожно-эксплуатационных предприятий. К работе задействована специальная техника - гидромониторы, илососы, мотопомпы", - сообщила пресс-служба в своем Telegram-канале.
В пресс-службе добавили, что коммунальная техника заблаговременно дежурила на некоторых развязках.
"Работы по ликвидации подтоплений продолжаются на проспекте Палладина, улице Стеценко, площади Героев Бреста, в тоннеле на улице Елены Телиги, на улицах Кирилловской, Автозаводской, Победы и других", - отметили в администрации.
Также в пресс-службе КП "Киевский метрополитен" сообщили, что станция "Академгородок" работает в обычном режиме, последствия подтопления ликвидированы. "Последствия ненастья ликвидированы. Станция "Академгородок" работает в обычном режиме", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте подземки в Facebook.
 
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