https://ria.ru/20210719/programma-1741887966.html
Кучерена оценил заявления Сноудена об израильской программе-шпионе
Кучерена оценил заявления Сноудена об израильской программе-шпионе - РИА Новости, 19.07.2021
Кучерена оценил заявления Сноудена об израильской программе-шпионе
Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, говоря об израильской программе-шпионе Pegasus, опирается на факты, и его открытые заявления на тему... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T16:01
2021-07-19T16:01
2021-07-19T16:01
эдвард сноуден
анатолий кучерена
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, говоря об израильской программе-шпионе Pegasus, опирается на факты, и его открытые заявления на тему достойны уважения, заявил РИА Новости его адвокат Анатолий Кучерена.Сноуден ранее назвал историей года сюжет об израильской фирме NSO Group, чья программа, предположительно, использовалось спецслужбами разных стран для слежки за политиками и журналистами. Он призвал ввести всеобъемлющий мораторий на продажу программ слежения."Он специалист, он знает, что говорит, и он достаточно ответственный человек, прежде чем что-то сказать. Он очень компетентный и опирается исключительно на факты. Когда он говорит об этой программе, конечно же, он в первую очередь ставит перед собой цель предупредить журналистов и всех нас о том, что такая программа существует. И прежде чем писать, говорить, мы должны об этом знать и быть более аккуратными", - сказал Кучерена РИА Новости.Он добавил, что надеется на последующее обсуждение на экспертном уровне появления подобных программ.Как написало ранее влиятельное издание Financial Times со ссылкой на источники, вредоносная программа Pegasus израильской компании NSO Group многие годы использовалась разведслужбами и правительствами разных стран, чтобы собирать данные со смартфонов отдельных лиц. -0-Программа могла получать доступ к данным в облаке, например к полной истории местоположения человека, заархивированным сообщениям и фотографиям. Фирма заявляла, что программа продавалась только ответственным правительствам для предотвращения терактов и других преступлений.
https://ria.ru/20210624/snouden-1738396547.html
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эдвард сноуден, анатолий кучерена, в мире
Кучерена оценил заявления Сноудена об израильской программе-шпионе
Адвокат Кучерена: заявления Сноудена об израильской программе-шпионе достойны уважения
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости.
Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден
, говоря об израильской программе-шпионе Pegasus, опирается на факты, и его открытые заявления на тему достойны уважения, заявил РИА Новости его адвокат Анатолий Кучерена
.
Сноуден ранее назвал историей года сюжет об израильской фирме NSO Group, чья программа, предположительно, использовалось спецслужбами разных стран для слежки за политиками и журналистами. Он призвал ввести всеобъемлющий мораторий на продажу программ слежения.
"Он специалист, он знает, что говорит, и он достаточно ответственный человек, прежде чем что-то сказать. Он очень компетентный и опирается исключительно на факты. Когда он говорит об этой программе, конечно же, он в первую очередь ставит перед собой цель предупредить журналистов и всех нас о том, что такая программа существует. И прежде чем писать, говорить, мы должны об этом знать и быть более аккуратными", - сказал Кучерена РИА Новости.
Он добавил, что надеется на последующее обсуждение на экспертном уровне появления подобных программ.
"Конечно, это ужасно, когда в профессиональную деятельность журналистов вмешиваются таким образом. Поскольку это стало достоянием гласности, в любом случае, эта тема будет обсуждаться и на экспертном уровне, в редакциях, кампаниях и так далее. Но сам факт того, что он (Сноуден) говорит смело об этом, достоин уважения", - подчеркнул адвокат.
Как написало ранее влиятельное издание Financial Times со ссылкой на источники, вредоносная программа Pegasus израильской компании NSO Group многие годы использовалась разведслужбами и правительствами разных стран, чтобы собирать данные со смартфонов отдельных лиц. -0-Программа могла получать доступ к данным в облаке, например к полной истории местоположения человека, заархивированным сообщениям и фотографиям. Фирма заявляла, что программа продавалась только ответственным правительствам для предотвращения терактов и других преступлений.