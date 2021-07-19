https://ria.ru/20210719/proekt-1741911369.html

Камбоджа расширяет участие в проекте SputnikPro

Камбоджа расширяет участие в проекте SputnikPro - РИА Новости, 19.07.2021

Камбоджа расширяет участие в проекте SputnikPro

Международное информационное агентство и радио Sputnik во второй раз провело онлайн-модуль своего просветительского проекта SputnikPro для министерства... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T17:40

2021-07-19T17:40

2021-07-19T17:40

sputnik

камбоджа

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik во второй раз провело онлайн-модуль своего просветительского проекта SputnikPro для министерства информации Камбоджи. В мастер-классе приняли участие 40 представителей ведомства и сотрудников главного новостного агентства королевства Agence Kampuchea Press.Советник Sputnik Олег Дмитриев обсудил с коллегами способы борьбы с недостоверными новостями, свободу слова и коммуникации в эпоху постправды. "То, что произошло сегодня, – уникально. Министерство информации Камбоджи с большим пониманием относится к опыту работы Sputnik, что крайне приятно. Очень рад быть частичкой плодотворного взаимного сотрудничества", – отметил Дмитриев.В свою очередь, заместитель министра информации Камбоджи доктор Сок Пратиша поблагодарил Sputnik за поддержку. "Несмотря на разделяющую нас географию, народы двух стран развивают сотрудничество на принципах взаимного уважения", – подчеркнул он.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.Sputnik– международное информационное агентство и радио – часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.

https://ria.ru/20210705/smi-1739936184.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210701/premiya-1739508972.html

камбоджа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

sputnik, камбоджа