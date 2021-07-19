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Камбоджа расширяет участие в проекте SputnikPro
Камбоджа расширяет участие в проекте SputnikPro - РИА Новости, 19.07.2021
Камбоджа расширяет участие в проекте SputnikPro
Международное информационное агентство и радио Sputnik во второй раз провело онлайн-модуль своего просветительского проекта SputnikPro для министерства... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T17:40
2021-07-19T17:40
sputnik
камбоджа
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik во второй раз провело онлайн-модуль своего просветительского проекта SputnikPro для министерства информации Камбоджи. В мастер-классе приняли участие 40 представителей ведомства и сотрудников главного новостного агентства королевства Agence Kampuchea Press.Советник Sputnik Олег Дмитриев обсудил с коллегами способы борьбы с недостоверными новостями, свободу слова и коммуникации в эпоху постправды. "То, что произошло сегодня, – уникально. Министерство информации Камбоджи с большим пониманием относится к опыту работы Sputnik, что крайне приятно. Очень рад быть частичкой плодотворного взаимного сотрудничества", – отметил Дмитриев.В свою очередь, заместитель министра информации Камбоджи доктор Сок Пратиша поблагодарил Sputnik за поддержку. "Несмотря на разделяющую нас географию, народы двух стран развивают сотрудничество на принципах взаимного уважения", – подчеркнул он.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.Sputnik– международное информационное агентство и радио – часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.
https://ria.ru/20210705/smi-1739936184.html
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sputnik, камбоджа
17:40 19.07.2021
 

Камбоджа расширяет участие в проекте SputnikPro

© Фото : Agence Kampuchea Press, Khem SovannaraКамбоджа расширяет участие в проекте SputnikPro
Камбоджа расширяет участие в проекте SputnikPro - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© Фото : Agence Kampuchea Press, Khem Sovannara
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik во второй раз провело онлайн-модуль своего просветительского проекта SputnikPro для министерства информации Камбоджи. В мастер-классе приняли участие 40 представителей ведомства и сотрудников главного новостного агентства королевства Agence Kampuchea Press.
Советник Sputnik Олег Дмитриев обсудил с коллегами способы борьбы с недостоверными новостями, свободу слова и коммуникации в эпоху постправды. "То, что произошло сегодня, – уникально. Министерство информации Камбоджи с большим пониманием относится к опыту работы Sputnik, что крайне приятно. Очень рад быть частичкой плодотворного взаимного сотрудничества", – отметил Дмитриев.
Логотип телеканала Russia Today - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 14:36
Ученые изучили успехи RT и Sputnik в медиапространстве Африки
В свою очередь, заместитель министра информации Камбоджи доктор Сок Пратиша поблагодарил Sputnik за поддержку. "Несмотря на разделяющую нас географию, народы двух стран развивают сотрудничество на принципах взаимного уважения", – подчеркнул он.
"На вебинаре я узнал о стратегиях, которые используются для противодействия распространению дезинформации. Он заставил меня пересмотреть мои представления о достоверных и фейковых новостях. Я понял, что у этих понятий существует много нюансов", – поделился впечатлениями сотрудник генерального департамента министерства информации королевства Cлес Альфин.
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.
Руководитель радио Sputnik, МИА Россия сегодня Алексей Орлов (в центре) получает награду За лидерство по цитируемости среди интернет-станцией в номинации Электронные Медиа в категории Федеральные радиостанции на церемонии награждения премии Медиа-Менеджер России в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 23:29
Руководитель радио Sputnik стал лауреатом премии "Медиа-менеджер России"
Sputnik– международное информационное агентство и радио – часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.
 
SputnikКамбоджа
 
 
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