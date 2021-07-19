https://ria.ru/20210719/problemy-1741903591.html
Путин заявил о значительном числе нерешенных проблем
Путин заявил о значительном числе нерешенных проблем - РИА Новости, 20.07.2021
Путин заявил о значительном числе нерешенных проблем
Наряду с реальными достижениями в России есть значительное число нерешенных проблем, среди них бедность, низкие доходы семей, первичное звено здравоохранения,... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-19T17:06
2021-07-19T17:06
2021-07-20T01:56
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Наряду с реальными достижениями в России есть значительное число нерешенных проблем, среди них бедность, низкие доходы семей, первичное звено здравоохранения, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы хорошо понимаем, что наряду с реальными достижениями есть и значительное число нерешенных задач. Проблем, которые чувствительны для людей. Это прежде всего бедность, низкие доходы многих семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения, изношенность школьных зданий", — сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Об этих и других острых вопросах граждане говорили и в ходе прямой линии, напомнил президент.
https://ria.ru/20210630/putin-1739273411.html
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россия, владимир путин, общество
17:06 19.07.2021 (обновлено: 01:56 20.07.2021)
Путин заявил о значительном числе нерешенных проблем
Путин назвал бедность одной из четырех нерешенных проблем России