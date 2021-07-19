https://ria.ru/20210719/problemy-1741903591.html

Путин заявил о значительном числе нерешенных проблем

Путин заявил о значительном числе нерешенных проблем - РИА Новости, 20.07.2021

Путин заявил о значительном числе нерешенных проблем

Наряду с реальными достижениями в России есть значительное число нерешенных проблем, среди них бедность, низкие доходы семей, первичное звено здравоохранения,... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-19T17:06

2021-07-19T17:06

2021-07-20T01:56

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Наряду с реальными достижениями в России есть значительное число нерешенных проблем, среди них бедность, низкие доходы семей, первичное звено здравоохранения, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы хорошо понимаем, что наряду с реальными достижениями есть и значительное число нерешенных задач. Проблем, которые чувствительны для людей. Это прежде всего бедность, низкие доходы многих семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения, изношенность школьных зданий", — сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Об этих и других острых вопросах граждане говорили и в ходе прямой линии, напомнил президент.

https://ria.ru/20210630/putin-1739273411.html

россия

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2021

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россия, владимир путин, общество