https://ria.ru/20210719/prigovor-1741830129.html

Суд огласит приговор Майклу Калви 2 августа

Суд огласит приговор Майклу Калви 2 августа - РИА Новости, 19.07.2021

Суд огласит приговор Майклу Калви 2 августа

Мещанский суд Москвы 2 августа огласит приговор основателю инвестиционного фонда Baring Vostok американцу Майклу Калви по делу о растрате 2,5 миллиардов рублей, РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T12:22

2021-07-19T12:22

2021-07-19T12:22

майкл калви

дело bаring vostok

москва

происшествия

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Мещанский суд Москвы 2 августа огласит приговор основателю инвестиционного фонда Baring Vostok американцу Майклу Калви по делу о растрате 2,5 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.В понедельник завершились прения сторон, подсудимые выступили с последним словом, и судья Анна Сокова удалилась в совещательную комнату для вынесения приговора."Приговор будет оглашен 2 августа в 12.00", - сказала Сокова.На прошлой неделе прокурор попросил условные сроки для всех фигурантов дела.

https://ria.ru/20210719/kalvi-1741824844.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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