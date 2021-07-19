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Суд огласит приговор Майклу Калви 2 августа
Суд огласит приговор Майклу Калви 2 августа - РИА Новости, 19.07.2021
Суд огласит приговор Майклу Калви 2 августа
Мещанский суд Москвы 2 августа огласит приговор основателю инвестиционного фонда Baring Vostok американцу Майклу Калви по делу о растрате 2,5 миллиардов рублей, РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T12:22
2021-07-19T12:22
майкл калви
дело bаring vostok
москва
происшествия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Мещанский суд Москвы 2 августа огласит приговор основателю инвестиционного фонда Baring Vostok американцу Майклу Калви по делу о растрате 2,5 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.В понедельник завершились прения сторон, подсудимые выступили с последним словом, и судья Анна Сокова удалилась в совещательную комнату для вынесения приговора."Приговор будет оглашен 2 августа в 12.00", - сказала Сокова.На прошлой неделе прокурор попросил условные сроки для всех фигурантов дела.
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майкл калви, дело bаring vostok, москва, происшествия
12:22 19.07.2021
 
Суд огласит приговор Майклу Калви 2 августа

Суд огласит приговор американскому инвестору Майклу Калви по делу Baring Vostok 2 августа

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкОснователь инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви у здания Мещанского районного суда Москвы
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви у здания Мещанского районного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Мещанский суд Москвы 2 августа огласит приговор основателю инвестиционного фонда Baring Vostok американцу Майклу Калви по делу о растрате 2,5 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В понедельник завершились прения сторон, подсудимые выступили с последним словом, и судья Анна Сокова удалилась в совещательную комнату для вынесения приговора.
"Приговор будет оглашен 2 августа в 12.00", - сказала Сокова.
На прошлой неделе прокурор попросил условные сроки для всех фигурантов дела.
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви у здания Мещанского районного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
12:03
Майкл Калви выступил в суде с последним словом
 
Майкл КалвиДело Bаring VostokМоскваПроисшествия
 
 
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