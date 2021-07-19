https://ria.ru/20210719/priamure-1741793844.html
Пострадавшим от паводка в Приамурье могут предоставить налоговую льготу
Пострадавшим от паводка в Приамурье могут предоставить налоговую льготу - РИА Новости, 19.07.2021
Пострадавшим от паводка в Приамурье могут предоставить налоговую льготу
Пострадавшие от паводка в Амурской области могут быть в этом году освобождены от уплаты транспортного налога, соответствующий законопроект предложил рассмотреть РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T08:42
2021-07-19T08:42
2021-07-19T08:42
амурская область
василий орлов (губернатор)
амурская область
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 июл – РИА Новости. Пострадавшие от паводка в Амурской области могут быть в этом году освобождены от уплаты транспортного налога, соответствующий законопроект предложил рассмотреть губернатор региона Василий Орлов.Как отметил Орлов, от паводка в области в этом году пострадали более 2,5 тысяч человек, многие потеряли дома, имущество, урожай, жители Приамурья получают материальную помощь за счет федерального и регионального бюджетов, уже закончена оценка пострадавшего имущества. Люди, у которых пострадало жилье, получат средства на капремонт или покупку нового жилья. Предусмотрены также дополнительные меры поддержки – компенсации за электричество, корма для скота, помощь дровами."Но восстановление хозяйств потребует от людей значительных финансовых вложений и времени. Поэтому считаю принятие закона о льготах по транспортному налогу своевременным. Он даст возможность людям сократить издержки и сконцентрировать имеющиеся у них средства именно на восстановлении утраченного в результате ЧС имущества. Поручил правительству просчитать количество людей, которые могут быть получателями данной меры поддержки", - прокомментировал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Законодательная инициатива предполагает, что налоговая преференция полностью освободит от уплаты транспортного налога за 2020 года жителей подтопленных населенных пунктов. Фракция "Единая Россия" внесет этот законопроект на рассмотрение на ближайшей сессии Законодательного собрания.
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василий орлов (губернатор), амурская область, общество
Пострадавшим от паводка в Приамурье могут предоставить налоговую льготу
Губернатор Орлов поддержал идею по освобождению пострадавших при наводнении от налога на транспорт
БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 июл – РИА Новости.
Пострадавшие от паводка в Амурской области
могут быть в этом году освобождены от уплаты транспортного налога, соответствующий законопроект предложил рассмотреть губернатор региона Василий Орлов
.
"Жителей Приамурья, пострадавших от летнего паводка, могут освободить от уплаты транспортного налога в текущем году. Губернатор Василий Орлов поддержал инициативу фракция "Единая Россия
" в Заксобрании. Проект закона предполагает установить льготу по налогу на транспортное средство мощностью до 150 лошадиных сил включительно", - сообщает правительство региона.
Как отметил Орлов, от паводка в области в этом году пострадали более 2,5 тысяч человек, многие потеряли дома, имущество, урожай, жители Приамурья получают материальную помощь за счет федерального и регионального бюджетов, уже закончена оценка пострадавшего имущества. Люди, у которых пострадало жилье, получат средства на капремонт или покупку нового жилья. Предусмотрены также дополнительные меры поддержки – компенсации за электричество, корма для скота, помощь дровами.
"Но восстановление хозяйств потребует от людей значительных финансовых вложений и времени. Поэтому считаю принятие закона о льготах по транспортному налогу своевременным. Он даст возможность людям сократить издержки и сконцентрировать имеющиеся у них средства именно на восстановлении утраченного в результате ЧС имущества. Поручил правительству просчитать количество людей, которые могут быть получателями данной меры поддержки", - прокомментировал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
Законодательная инициатива предполагает, что налоговая преференция полностью освободит от уплаты транспортного налога за 2020 года жителей подтопленных населенных пунктов. Фракция "Единая Россия" внесет этот законопроект на рассмотрение на ближайшей сессии Законодательного собрания.