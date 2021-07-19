https://ria.ru/20210719/preduprezhdenie-1741828966.html
В Курской области объявили штормовое предупреждение
В Курской области объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 19.07.2021
В Курской области объявили штормовое предупреждение
Спасатели объявили штормовое предупреждение в Курской области из-за аномально жаркой погоды, столбик термометра поднимется до 36 градусов, сообщает в... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T12:18
2021-07-19T12:18
2021-07-19T12:19
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
курская область
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ВОРОНЕЖ, 19 июл - РИА Новости. Спасатели объявили штормовое предупреждение в Курской области из-за аномально жаркой погоды, столбик термометра поднимется до 36 градусов, сообщает в понедельник управление МЧС РФ по региону."Штормовое предупреждение от 19 июля. С 14-16 часов июля 2021 года местами по Курской области ожидается опасное метеорологическое явление - сильная жара, максимальная температура воздуха составит 35-36 градусов", - говорится в сообщении.Сейчас в Курской области 30 градусов тепла.Спасатели обратили внимание, что жара может привести к ослаблению внимания, потере работоспособности и ошибкам обслуживающего персонала на объектах с повышенным риском аварийности. Также возрастает вероятность крупных ДТП на автодорогах области и железнодорожных путях. Высокая температура воздуха может привести и к трагедиям на воде, предупреждают спасатели.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курская область
12:18 19.07.2021 (обновлено: 12:19 19.07.2021)
В Курской области объявили штормовое предупреждение
Спасатели объявили штормовое предупреждение в Курской области из-за аномальной жары до 36 градусов