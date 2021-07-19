Черноморский флот сократил программу празднования Дня ВМФ
Программу празднования Дня ВМФ в Севастополе сократили из-за ограничений по коронавирусу
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Программа празднования Дня ВМФ в Севастополе сокращена, концерт и праздничный фейерверк отменены из-за ограничений по распространению коронавируса, сообщила пресс-служба Черноморского флота в понедельник.
"Совместно с органами государственной власти организовано оповещение жителей и гостей города о сокращенной программе праздничных мероприятий и отмене всех массовых мероприятий, включая концерт, праздничные салют и фейерверк", - говорится в сообщении пресс-службы флота.
Изменения в традиционный порядок празднования внесены в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе и в целях ограничения распространения коронавирусной инфекции в период подготовки и проведения Дня ВМФ, отметили на флоте. Все участники Военно-морского парада заблаговременно прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции.
Мероприятия в День ВМФ 25 июля начнутся с торжественного подъема Государственного и Военно-морского флагов, флагов расцвечивания на кораблях и судах Черноморского флота. Затем командование флота и руководство города возложат цветы и венки к Вечному огню у Мемориальной стены в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 годов на площади адмирала Нахимова.
Затем командующий ЧФ адмирал Игорь Осипов произведет обход парадного строя кораблей. Парадный строй будет сформирован в акватории Севастопольской бухты из девяти кораблей, в нем будут находиться: подводная лодка "Великий Новгород", морской тральщик "Иван Антонов", малый ракетный корабль "Орехово-Зуево", большой десантный корабль "Азов", сторожевой корабль "Пытливый", фрегат "Адмирал Эссен", флагман флота гвардейский ракетный крейсер "Москва", патрульный сторожевой корабль из состава пограничного управления ФСБ России, спасательное судно "Коммуна".
В кильватерном строю на выход из бухты пройдут 12 кораблей и катеров, в том числе: ракетный катер на воздушной подушке "Самум", малый ракетный корабль "Грайворон", большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск", а также фрегат "Адмирал Григорович", сообщили в ЧФ. Над бухтой Севастополя пролетят 26 самолетов и вертолетов, в том числе вертолеты Ка-27, Ми-8АМТШ, Ми-28н, Ка-52, самолеты Су-30СМ, Су-34, Су-27, Су-25см, Бе-12 и Ан-26.