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Черноморский флот сократил программу празднования Дня ВМФ

Черноморский флот сократил программу празднования Дня ВМФ - РИА Новости, 19.07.2021

Черноморский флот сократил программу празднования Дня ВМФ

Программа празднования Дня ВМФ в Севастополе сокращена, концерт и праздничный фейерверк отменены из-за ограничений по распространению коронавируса, сообщила... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T10:16

2021-07-19T10:16

2021-07-19T10:16

распространение коронавируса

черноморский флот вмф россии

севастополь

вмф рф

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Программа празднования Дня ВМФ в Севастополе сокращена, концерт и праздничный фейерверк отменены из-за ограничений по распространению коронавируса, сообщила пресс-служба Черноморского флота в понедельник.Изменения в традиционный порядок празднования внесены в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе и в целях ограничения распространения коронавирусной инфекции в период подготовки и проведения Дня ВМФ, отметили на флоте. Все участники Военно-морского парада заблаговременно прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции.Мероприятия в День ВМФ 25 июля начнутся с торжественного подъема Государственного и Военно-морского флагов, флагов расцвечивания на кораблях и судах Черноморского флота. Затем командование флота и руководство города возложат цветы и венки к Вечному огню у Мемориальной стены в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 годов на площади адмирала Нахимова.Затем командующий ЧФ адмирал Игорь Осипов произведет обход парадного строя кораблей. Парадный строй будет сформирован в акватории Севастопольской бухты из девяти кораблей, в нем будут находиться: подводная лодка "Великий Новгород", морской тральщик "Иван Антонов", малый ракетный корабль "Орехово-Зуево", большой десантный корабль "Азов", сторожевой корабль "Пытливый", фрегат "Адмирал Эссен", флагман флота гвардейский ракетный крейсер "Москва", патрульный сторожевой корабль из состава пограничного управления ФСБ России, спасательное судно "Коммуна".В кильватерном строю на выход из бухты пройдут 12 кораблей и катеров, в том числе: ракетный катер на воздушной подушке "Самум", малый ракетный корабль "Грайворон", большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск", а также фрегат "Адмирал Григорович", сообщили в ЧФ. Над бухтой Севастополя пролетят 26 самолетов и вертолетов, в том числе вертолеты Ка-27, Ми-8АМТШ, Ми-28н, Ка-52, самолеты Су-30СМ, Су-34, Су-27, Су-25см, Бе-12 и Ан-26.

https://ria.ru/20210702/otmena-1739653195.html

севастополь

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черноморский флот вмф россии, севастополь, вмф рф, безопасность