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Распространение коронавируса
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Черноморский флот сократил программу празднования Дня ВМФ
Черноморский флот сократил программу празднования Дня ВМФ - РИА Новости, 19.07.2021
Черноморский флот сократил программу празднования Дня ВМФ
Программа празднования Дня ВМФ в Севастополе сокращена, концерт и праздничный фейерверк отменены из-за ограничений по распространению коронавируса, сообщила... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T10:16
2021-07-19T10:16
распространение коронавируса
черноморский флот вмф россии
севастополь
вмф рф
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Программа празднования Дня ВМФ в Севастополе сокращена, концерт и праздничный фейерверк отменены из-за ограничений по распространению коронавируса, сообщила пресс-служба Черноморского флота в понедельник.Изменения в традиционный порядок празднования внесены в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе и в целях ограничения распространения коронавирусной инфекции в период подготовки и проведения Дня ВМФ, отметили на флоте. Все участники Военно-морского парада заблаговременно прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции.Мероприятия в День ВМФ 25 июля начнутся с торжественного подъема Государственного и Военно-морского флагов, флагов расцвечивания на кораблях и судах Черноморского флота. Затем командование флота и руководство города возложат цветы и венки к Вечному огню у Мемориальной стены в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 годов на площади адмирала Нахимова.Затем командующий ЧФ адмирал Игорь Осипов произведет обход парадного строя кораблей. Парадный строй будет сформирован в акватории Севастопольской бухты из девяти кораблей, в нем будут находиться: подводная лодка "Великий Новгород", морской тральщик "Иван Антонов", малый ракетный корабль "Орехово-Зуево", большой десантный корабль "Азов", сторожевой корабль "Пытливый", фрегат "Адмирал Эссен", флагман флота гвардейский ракетный крейсер "Москва", патрульный сторожевой корабль из состава пограничного управления ФСБ России, спасательное судно "Коммуна".В кильватерном строю на выход из бухты пройдут 12 кораблей и катеров, в том числе: ракетный катер на воздушной подушке "Самум", малый ракетный корабль "Грайворон", большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск", а также фрегат "Адмирал Григорович", сообщили в ЧФ. Над бухтой Севастополя пролетят 26 самолетов и вертолетов, в том числе вертолеты Ка-27, Ми-8АМТШ, Ми-28н, Ка-52, самолеты Су-30СМ, Су-34, Су-27, Су-25см, Бе-12 и Ан-26.
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черноморский флот вмф россии, севастополь, вмф рф, безопасность
10:16 19.07.2021
 
Черноморский флот сократил программу празднования Дня ВМФ

Программу празднования Дня ВМФ в Севастополе сократили из-за ограничений по коронавирусу

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Программа празднования Дня ВМФ в Севастополе сокращена, концерт и праздничный фейерверк отменены из-за ограничений по распространению коронавируса, сообщила пресс-служба Черноморского флота в понедельник.
"Совместно с органами государственной власти организовано оповещение жителей и гостей города о сокращенной программе праздничных мероприятий и отмене всех массовых мероприятий, включая концерт, праздничные салют и фейерверк", - говорится в сообщении пресс-службы флота.
Изменения в традиционный порядок празднования внесены в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе и в целях ограничения распространения коронавирусной инфекции в период подготовки и проведения Дня ВМФ, отметили на флоте. Все участники Военно-морского парада заблаговременно прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции.
Мероприятия в День ВМФ 25 июля начнутся с торжественного подъема Государственного и Военно-морского флагов, флагов расцвечивания на кораблях и судах Черноморского флота. Затем командование флота и руководство города возложат цветы и венки к Вечному огню у Мемориальной стены в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 годов на площади адмирала Нахимова.
Затем командующий ЧФ адмирал Игорь Осипов произведет обход парадного строя кораблей. Парадный строй будет сформирован в акватории Севастопольской бухты из девяти кораблей, в нем будут находиться: подводная лодка "Великий Новгород", морской тральщик "Иван Антонов", малый ракетный корабль "Орехово-Зуево", большой десантный корабль "Азов", сторожевой корабль "Пытливый", фрегат "Адмирал Эссен", флагман флота гвардейский ракетный крейсер "Москва", патрульный сторожевой корабль из состава пограничного управления ФСБ России, спасательное судно "Коммуна".
В кильватерном строю на выход из бухты пройдут 12 кораблей и катеров, в том числе: ракетный катер на воздушной подушке "Самум", малый ракетный корабль "Грайворон", большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск", а также фрегат "Адмирал Григорович", сообщили в ЧФ. Над бухтой Севастополя пролетят 26 самолетов и вертолетов, в том числе вертолеты Ка-27, Ми-8АМТШ, Ми-28н, Ка-52, самолеты Су-30СМ, Су-34, Су-27, Су-25см, Бе-12 и Ан-26.
Музыканты оркестра Военно-морских сил КНР перед началом главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-Морского Флота России. 29 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
2 июля, 17:46Распространение коронавируса
В Петербурге отменили концертную программу ко Дню ВМФ из-за COVID-19
 
Распространение коронавирусаЧерноморский флот ВМФ РоссииСевастопольВМФ РФБезопасность
 
 
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