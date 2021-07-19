https://ria.ru/20210719/pozhary-1741926517.html
Движение по участку трассы "Кола" в Карелии закрыли из-за лесных пожаров
Движение по участку трассы "Кола" в Карелии закрыли из-за лесных пожаров - РИА Новости, 19.07.2021
Движение по участку трассы "Кола" в Карелии закрыли из-за лесных пожаров
Движение на участке автомобильной трассы Р-21 "Кола" в Карелии закрыто из-за плохой видимости в связи с лесными пожарами, сообщили в пресс-службе Росавтодора. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T18:48
2021-07-19T18:48
2021-07-19T18:48
природные пожары в россии
россия
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
республика карелия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565322688_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_4162033235a883751ddb5177466a5e65.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл - РИА Новости. Движение на участке автомобильной трассы Р-21 "Кола" в Карелии закрыто из-за плохой видимости в связи с лесными пожарами, сообщили в пресс-службе Росавтодора.Уточняется, что причина ограничения связана с плохой видимостью из-за увеличения задымленности от лесного пожара и выхода пожара в полосу отвода трассы.Ранее сообщалось, что всего в настоящий момент в Карелии действуют 40 лесных пожаров общей площадью почти 4,6 тысячи гектаров, борьбу с огнем ведут 774 человека и 150 единиц техники.
https://ria.ru/20210719/pozhar-1741880389.html
россия
республика карелия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565322688_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_c350765112ced19caefabaaeb583e8d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
природные пожары в россии, россия, федеральное дорожное агентство (росавтодор), республика карелия, происшествия
Движение по участку трассы "Кола" в Карелии закрыли из-за лесных пожаров
Росавтодор: движение на участке трассы Р-21 "Кола" в Карелии закрыто из-за лесных пожаров