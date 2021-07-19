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Движение по участку трассы "Кола" в Карелии закрыли из-за лесных пожаров

Движение по участку трассы "Кола" в Карелии закрыли из-за лесных пожаров - РИА Новости, 19.07.2021

Движение по участку трассы "Кола" в Карелии закрыли из-за лесных пожаров

Движение на участке автомобильной трассы Р-21 "Кола" в Карелии закрыто из-за плохой видимости в связи с лесными пожарами, сообщили в пресс-службе Росавтодора. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T18:48

2021-07-19T18:48

2021-07-19T18:48

природные пожары в россии

россия

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

республика карелия

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл - РИА Новости. Движение на участке автомобильной трассы Р-21 "Кола" в Карелии закрыто из-за плохой видимости в связи с лесными пожарами, сообщили в пресс-службе Росавтодора.Уточняется, что причина ограничения связана с плохой видимостью из-за увеличения задымленности от лесного пожара и выхода пожара в полосу отвода трассы.Ранее сообщалось, что всего в настоящий момент в Карелии действуют 40 лесных пожаров общей площадью почти 4,6 тысячи гектаров, борьбу с огнем ведут 774 человека и 150 единиц техники.

https://ria.ru/20210719/pozhar-1741880389.html

россия

республика карелия

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природные пожары в россии, россия, федеральное дорожное агентство (росавтодор), республика карелия, происшествия