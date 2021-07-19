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Движение по участку трассы "Кола" в Карелии закрыли из-за лесных пожаров
Движение по участку трассы "Кола" в Карелии закрыли из-за лесных пожаров - РИА Новости, 19.07.2021
Движение по участку трассы "Кола" в Карелии закрыли из-за лесных пожаров
Движение на участке автомобильной трассы Р-21 "Кола" в Карелии закрыто из-за плохой видимости в связи с лесными пожарами, сообщили в пресс-службе Росавтодора. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T18:48
2021-07-19T18:48
природные пожары в россии
россия
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
республика карелия
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл - РИА Новости. Движение на участке автомобильной трассы Р-21 "Кола" в Карелии закрыто из-за плохой видимости в связи с лесными пожарами, сообщили в пресс-службе Росавтодора.Уточняется, что причина ограничения связана с плохой видимостью из-за увеличения задымленности от лесного пожара и выхода пожара в полосу отвода трассы.Ранее сообщалось, что всего в настоящий момент в Карелии действуют 40 лесных пожаров общей площадью почти 4,6 тысячи гектаров, борьбу с огнем ведут 774 человека и 150 единиц техники.
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природные пожары в россии, россия, федеральное дорожное агентство (росавтодор), республика карелия, происшествия
18:48 19.07.2021
 
Движение по участку трассы "Кола" в Карелии закрыли из-за лесных пожаров

Росавтодор: движение на участке трассы Р-21 "Кола" в Карелии закрыто из-за лесных пожаров

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной части
Сотрудник пожарной части - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл - РИА Новости. Движение на участке автомобильной трассы Р-21 "Кола" в Карелии закрыто из-за плохой видимости в связи с лесными пожарами, сообщили в пресс-службе Росавтодора.
"Сегодня с 17:10 на участке км 652 – км 653 автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия (Республика Карелия, г. Медвежьегорск) закрыто движение автотранспорта", - говорится в сообщении Росавтодора.
Уточняется, что причина ограничения связана с плохой видимостью из-за увеличения задымленности от лесного пожара и выхода пожара в полосу отвода трассы.
Ранее сообщалось, что всего в настоящий момент в Карелии действуют 40 лесных пожаров общей площадью почти 4,6 тысячи гектаров, борьбу с огнем ведут 774 человека и 150 единиц техники.
Природные пожары в Карелии - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
Вчера, 15:35
Площадь лесного пожара у поселка в Карелии достигла 800 гектаров
 
Природные пожары в РоссииРоссияФедеральное дорожное агентство (Росавтодор)Республика КарелияПроисшествия
 
 
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