Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210719/pozhary-1741792639.html
Север Хабаровского края заволокло дымом от пожаров в Якутии
Север Хабаровского края заволокло дымом от пожаров в Якутии - РИА Новости, 19.07.2021
Север Хабаровского края заволокло дымом от пожаров в Якутии
Северные районы Хабаровского края задымлены из-за пожаров в Якутии, сообщает в понедельник краевой главк МЧС. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T08:27
2021-07-19T08:27
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хабаровский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741792605_0:2:848:479_1920x0_80_0_0_d94746c9f42da49881defc7a5cf5dafa.jpg
ХАБАРОВСК, 19 июл - РИА Новости. Северные районы Хабаровского края задымлены из-за пожаров в Якутии, сообщает в понедельник краевой главк МЧС."С учетом складывающейся сложной лесопожарной и метеорологической обстановки на территории Республика Саха (Якутия), а также переносом воздушных масс в сторону Хабаровского края, в населенных пунктах Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского, Николаевского, Ульчского районов отмечается задымление. В связи с преобладанием в период 20-23 июля северо-западного, западного направлений ветра оно может сохраняться", - сообщает главк.Отмечается, что данных о превышении предельно-допустимой концентрации (ПДК) в населенных пунктах в главное управление МЧС по краю не поступало.На территории соседней с Хабаровским краем Якутии сложная лесопожарная обстановка сохраняется в Вилюйском, Верхневилюйском, Мирнинском, Горном, Кобяйском, Жиганском, Нюрбинском, Олекминском, Оймяконском, Усть-Майском, Хангаласском и Сунтарском районах, где зарегистрировано 190 очагов природных пожаров. За сутки на тушении в регионе было задействовано более 2,1 тысячи человек и 284 единицы техники, в том числе воздушные суда территориальной подсистемы РСЧС и МЧС России."В Якутию дополнительно направлены два самолета Бе-200. Один уже прибыл в Мирный, второй ожидается сегодня", - рассказали в оперштабе Республики Саха (Якутия).В свою очередь, глава республики Айсен Николаев сообщил на своей странице в Instagram, что самолеты-амфибии прилетят в регион из Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра и Южного авиационно-спасательного центра из Ростова-на-Дону.Ранее по поручению президента РФ министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу даны указания о создании авиагруппировки ведомства для оказания помощи в борьбе с лесными пожарами в Якутии, в состав авиагруппировки входят вертолеты Ми-8 армейской авиации и самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в регионе ликвидировано 16 лесных пожаров на территории свыше 94 тысяч гектаров. В тушении задействованы 2188 человек и 279 единиц техники.
https://ria.ru/20210718/pozhar-1741714131.html
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Тушение лесных пожаров в Якутии авиацией Минобороны
Авиация Минобороны России оказывает помощь в тушении лесных пожаров в Республике Саха (Якутия). За сутки экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации выполнили сброс более 336 тонн воды на очаги крупных природных пожаров. Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-8 выполнили сброс 30 тонны воды, а также обеспечили перевозку 14 специалистов противопожарной службы и порядка 1,5 тонн грузов. Всего за время выполнения задачи по тушению пожаров на территории Якутии авиацией Минобороны России выполнено 183 сбросов около 1516 тонн воды, а также перевезено 277 специалистов противопожарной службы и свыше 28 тонн грузов.
2021-07-19T08:27
true
PT0M44S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741792605_104:0:744:480_1920x0_80_0_0_2f31228050a0cca55e5b7fcff2665251.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровский край, происшествия
08:27 19.07.2021
 
Север Хабаровского края заволокло дымом от пожаров в Якутии

МЧС предупредило о сохранении задымления в Хабаровском крае из-за пожаров в Якутии 20-23 июля

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю / Перейти в фотобанкТушение природных пожаров
Тушение природных пожаров
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 19 июл - РИА Новости. Северные районы Хабаровского края задымлены из-за пожаров в Якутии, сообщает в понедельник краевой главк МЧС.
"С учетом складывающейся сложной лесопожарной и метеорологической обстановки на территории Республика Саха (Якутия), а также переносом воздушных масс в сторону Хабаровского края, в населенных пунктах Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского, Николаевского, Ульчского районов отмечается задымление. В связи с преобладанием в период 20-23 июля северо-западного, западного направлений ветра оно может сохраняться", - сообщает главк.
Отмечается, что данных о превышении предельно-допустимой концентрации (ПДК) в населенных пунктах в главное управление МЧС по краю не поступало.
На территории соседней с Хабаровским краем Якутии сложная лесопожарная обстановка сохраняется в Вилюйском, Верхневилюйском, Мирнинском, Горном, Кобяйском, Жиганском, Нюрбинском, Олекминском, Оймяконском, Усть-Майском, Хангаласском и Сунтарском районах, где зарегистрировано 190 очагов природных пожаров. За сутки на тушении в регионе было задействовано более 2,1 тысячи человек и 284 единицы техники, в том числе воздушные суда территориальной подсистемы РСЧС и МЧС России.
"В Якутию дополнительно направлены два самолета Бе-200. Один уже прибыл в Мирный, второй ожидается сегодня", - рассказали в оперштабе Республики Саха (Якутия).
В свою очередь, глава республики Айсен Николаев сообщил на своей странице в Instagram, что самолеты-амфибии прилетят в регион из Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра и Южного авиационно-спасательного центра из Ростова-на-Дону.
Ранее по поручению президента РФ министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу даны указания о создании авиагруппировки ведомства для оказания помощи в борьбе с лесными пожарами в Якутии, в состав авиагруппировки входят вертолеты Ми-8 армейской авиации и самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.
По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в регионе ликвидировано 16 лесных пожаров на территории свыше 94 тысяч гектаров. В тушении задействованы 2188 человек и 279 единиц техники.
Река Лена в Якутии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
Вчера, 04:35
На Лене приостановили движение паромов из-за нулевой видимости от пожаров
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Хабаровский крайПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:02В Нигерии упал военный самолет, пишут СМИ
16:02"Репортеры без границ" обратятся в суд после информации о слежке
16:01Кучерена оценил заявления Сноудена об израильской программе-шпионе
16:00Киевское метро возобновило работу в обычном режиме
15:58Премьер Польши оценил вероятность выхода страны из Евросоюза
15:57Директор кладбища на Ставрополье призвал привиться, показав десятки могил
15:56Украинского генерала рассмешили слова Зеленского о Путине
15:53СМИ сообщили о трех кандидатках на пост главы НАТО
15:51В Росприроднадзоре рассказали о ситуации с предприятием "Москокс"
15:50В Польше зафиксировали резкий рост заболеваемости COVID-19
15:46Клишас поддержал назначение Абрамченко куратором СФО
15:44В Google рассказали о диалоге с российскими регуляторами
15:43Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 36
15:41Духовное собрание мусульман осудило необоснованные отказы от вакцинации
15:40Глава Калмыкии прокомментировал назначение Хуснуллина куратором ЮФО
15:36В Тегеране ужесточили меры из-за COVID-19
15:35Площадь лесного пожара у поселка в Карелии достигла 800 гектаров
15:33Эрдоган выдвинул условия по урегулированию ситуации на Кипре
15:28NSO Group расследует неправомерное использование своих технологий
15:28В центре Гамалеи заявили о спаде заболеваемости COVID-19 в Москве
Лента новостейМолния