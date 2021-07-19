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Север Хабаровского края заволокло дымом от пожаров в Якутии

Север Хабаровского края заволокло дымом от пожаров в Якутии - РИА Новости, 19.07.2021

Север Хабаровского края заволокло дымом от пожаров в Якутии

Северные районы Хабаровского края задымлены из-за пожаров в Якутии, сообщает в понедельник краевой главк МЧС. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T08:27

2021-07-19T08:27

2021-07-19T08:27

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

хабаровский край

происшествия

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ХАБАРОВСК, 19 июл - РИА Новости. Северные районы Хабаровского края задымлены из-за пожаров в Якутии, сообщает в понедельник краевой главк МЧС."С учетом складывающейся сложной лесопожарной и метеорологической обстановки на территории Республика Саха (Якутия), а также переносом воздушных масс в сторону Хабаровского края, в населенных пунктах Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского, Николаевского, Ульчского районов отмечается задымление. В связи с преобладанием в период 20-23 июля северо-западного, западного направлений ветра оно может сохраняться", - сообщает главк.Отмечается, что данных о превышении предельно-допустимой концентрации (ПДК) в населенных пунктах в главное управление МЧС по краю не поступало.На территории соседней с Хабаровским краем Якутии сложная лесопожарная обстановка сохраняется в Вилюйском, Верхневилюйском, Мирнинском, Горном, Кобяйском, Жиганском, Нюрбинском, Олекминском, Оймяконском, Усть-Майском, Хангаласском и Сунтарском районах, где зарегистрировано 190 очагов природных пожаров. За сутки на тушении в регионе было задействовано более 2,1 тысячи человек и 284 единицы техники, в том числе воздушные суда территориальной подсистемы РСЧС и МЧС России."В Якутию дополнительно направлены два самолета Бе-200. Один уже прибыл в Мирный, второй ожидается сегодня", - рассказали в оперштабе Республики Саха (Якутия).В свою очередь, глава республики Айсен Николаев сообщил на своей странице в Instagram, что самолеты-амфибии прилетят в регион из Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра и Южного авиационно-спасательного центра из Ростова-на-Дону.Ранее по поручению президента РФ министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу даны указания о создании авиагруппировки ведомства для оказания помощи в борьбе с лесными пожарами в Якутии, в состав авиагруппировки входят вертолеты Ми-8 армейской авиации и самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в регионе ликвидировано 16 лесных пожаров на территории свыше 94 тысяч гектаров. В тушении задействованы 2188 человек и 279 единиц техники.

https://ria.ru/20210718/pozhar-1741714131.html

хабаровский край

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Тушение лесных пожаров в Якутии авиацией Минобороны Авиация Минобороны России оказывает помощь в тушении лесных пожаров в Республике Саха (Якутия). За сутки экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации выполнили сброс более 336 тонн воды на очаги крупных природных пожаров. Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-8 выполнили сброс 30 тонны воды, а также обеспечили перевозку 14 специалистов противопожарной службы и порядка 1,5 тонн грузов. Всего за время выполнения задачи по тушению пожаров на территории Якутии авиацией Минобороны России выполнено 183 сбросов около 1516 тонн воды, а также перевезено 277 специалистов противопожарной службы и свыше 28 тонн грузов. 2021-07-19T08:27 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровский край, происшествия