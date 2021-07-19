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В Ленинградской области двое взрослых и ребенок погибли при пожаре
В Ленинградской области двое взрослых и ребенок погибли при пожаре - РИА Новости, 19.07.2021
В Ленинградской области двое взрослых и ребенок погибли при пожаре
Двое взрослых и ребенок погибли в пожаре в Кировском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T10:53
2021-07-19T10:53
2021-07-19T10:53
ленинградская область
отрадное
кировский район
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Двое взрослых и ребенок погибли в пожаре в Кировском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Обстоятельства уточняются.
ленинградская область
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ленинградская область, отрадное, кировский район, происшествия
В Ленинградской области двое взрослых и ребенок погибли при пожаре
В Ленинградской области двое взрослых и ребенок погибли при пожаре в Кировском районе