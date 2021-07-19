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В Ленинградской области двое взрослых и ребенок погибли при пожаре

В Ленинградской области двое взрослых и ребенок погибли при пожаре - РИА Новости, 19.07.2021

В Ленинградской области двое взрослых и ребенок погибли при пожаре

Двое взрослых и ребенок погибли в пожаре в Кировском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T10:53

2021-07-19T10:53

2021-07-19T10:53

ленинградская область

отрадное

кировский район

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Двое взрослых и ребенок погибли в пожаре в Кировском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Обстоятельства уточняются.

ленинградская область

отрадное

кировский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, отрадное, кировский район, происшествия