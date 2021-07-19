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В Минтруде оценили идею выплачивать пособия за прививку от COVID-19
В Минтруде оценили идею выплачивать пособия за прививку от COVID-19 - РИА Новости, 19.07.2021
В Минтруде оценили идею выплачивать пособия за прививку от COVID-19
Мотивировать людей к вакцинации от COVID-19 надо, но на уровне регионов с помощью различных мер, у пособий другая функция, рассказала РИА Новости председатель... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T11:13
2021-07-19T11:13
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
елена тополева-солдунова
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Мотивировать людей к вакцинации от COVID-19 надо, но на уровне регионов с помощью различных мер, у пособий другая функция, рассказала РИА Новости председатель общественного совета при министерстве труда и социальной защиты РФ Елена Тополева-Солдунова.Ранее телеканал RT со ссылкой на письмо депутата Госдумы Василия Власова на имя главы Минтруда Антона Котякова сообщил о предложении выплачивать пенсионерам пособие за прохождение процедуры вакцинации от коронавирусной инфекции."Действительно, надо людей всячески поощрять, мотивировать к вакцинации, особенно старшее поколение, хотя, как мы видим, и люди среднего возраста, и молодые тоже болеют довольно сильно. Что касается пособия, я не уверена, что это правильная форма выплаты в этой ситуации", - сказала Тополева-Солдунова.По ее словам, следует скорее говорить о поощрительных мерах, например, по образцу Москвы, так как у пособий другое назначение."Вводить ли на федеральном уровне такие меры - не уверена, то есть вот на уровне субъектов - сто процентов надо как-то людей мотивировать. Если это какие-то поддерживающие выплаты для людей старшего возраста, то нужно это только приветствовать", - добавила эксперт.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, елена тополева-солдунова, здоровье - общество, общество
11:13 19.07.2021
 
В Минтруде оценили идею выплачивать пособия за прививку от COVID-19

Глава совета при Минтруде Тополева-Солдунова: мотивировать к вакцинации надо на уровне регионов

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Мотивировать людей к вакцинации от COVID-19 надо, но на уровне регионов с помощью различных мер, у пособий другая функция, рассказала РИА Новости председатель общественного совета при министерстве труда и социальной защиты РФ Елена Тополева-Солдунова.
Ранее телеканал RT со ссылкой на письмо депутата Госдумы Василия Власова на имя главы Минтруда Антона Котякова сообщил о предложении выплачивать пенсионерам пособие за прохождение процедуры вакцинации от коронавирусной инфекции.
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"Действительно, надо людей всячески поощрять, мотивировать к вакцинации, особенно старшее поколение, хотя, как мы видим, и люди среднего возраста, и молодые тоже болеют довольно сильно. Что касается пособия, я не уверена, что это правильная форма выплаты в этой ситуации", - сказала Тополева-Солдунова.
По ее словам, следует скорее говорить о поощрительных мерах, например, по образцу Москвы, так как у пособий другое назначение.
"Вводить ли на федеральном уровне такие меры - не уверена, то есть вот на уровне субъектов - сто процентов надо как-то людей мотивировать. Если это какие-то поддерживающие выплаты для людей старшего возраста, то нужно это только приветствовать", - добавила эксперт.
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЕлена Тополева-СолдуноваЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
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