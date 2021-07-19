https://ria.ru/20210719/posobiya-1741813667.html

В Минтруде оценили идею выплачивать пособия за прививку от COVID-19

В Минтруде оценили идею выплачивать пособия за прививку от COVID-19 - РИА Новости, 19.07.2021

В Минтруде оценили идею выплачивать пособия за прививку от COVID-19

Мотивировать людей к вакцинации от COVID-19 надо, но на уровне регионов с помощью различных мер, у пособий другая функция, рассказала РИА Новости председатель... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T11:13

2021-07-19T11:13

2021-07-19T11:13

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

елена тополева-солдунова

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Мотивировать людей к вакцинации от COVID-19 надо, но на уровне регионов с помощью различных мер, у пособий другая функция, рассказала РИА Новости председатель общественного совета при министерстве труда и социальной защиты РФ Елена Тополева-Солдунова.Ранее телеканал RT со ссылкой на письмо депутата Госдумы Василия Власова на имя главы Минтруда Антона Котякова сообщил о предложении выплачивать пенсионерам пособие за прохождение процедуры вакцинации от коронавирусной инфекции."Действительно, надо людей всячески поощрять, мотивировать к вакцинации, особенно старшее поколение, хотя, как мы видим, и люди среднего возраста, и молодые тоже болеют довольно сильно. Что касается пособия, я не уверена, что это правильная форма выплаты в этой ситуации", - сказала Тополева-Солдунова.По ее словам, следует скорее говорить о поощрительных мерах, например, по образцу Москвы, так как у пособий другое назначение."Вводить ли на федеральном уровне такие меры - не уверена, то есть вот на уровне субъектов - сто процентов надо как-то людей мотивировать. Если это какие-то поддерживающие выплаты для людей старшего возраста, то нужно это только приветствовать", - добавила эксперт.

https://ria.ru/20210719/vaktsinatsiya-1741812303.html

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