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Премьер Польши оценил вероятность выхода страны из Евросоюза
Премьер Польши оценил вероятность выхода страны из Евросоюза - РИА Новости, 19.07.2021
Премьер Польши оценил вероятность выхода страны из Евросоюза
Польше не грозит выход из Европейского союза, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в понедельник. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T15:58
2021-07-19T15:58
матеуш моравецкий
еврокомиссия
евросоюз
польша
в мире
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ВАРШАВА, 19 июл - РИА Новости. Польше не грозит выход из Европейского союза, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в понедельник.В последнее время из-за длительного спора с Евросоюзом относительно верховенства права в Польше и проведенной властями республики судебной реформы, некоторые наблюдатели опасаются, что ситуация может закончиться выходом Польши из ЕС."Нет никакого риска Polexit. Это своего рода политическая фантазия. Здесь нет ни риска, никаких намерений. Это своего рода политическая эмоция, которую наши противники, наши оппоненты пытаются возбудить", - сказал Моравецкий."Лучшей политикой в отношении Евросоюза является еврореализм. Это такая политика, которая с одной стороны предусматривает очень однозначную защиту наших интересов, но также и оборону по тем вопросам, на которые мы не соглашались, входя в Евросоюз и на передачу компетенций Евросоюзу", - добавил он.Европейская комиссия запустила процедуру по устранению нарушений в связи с введением в Польше нового закона о судебной реформе, который, по мнению Евросоюза, угрожает независимости польских судей. Еврокомиссия, в частности, усмотрела нарушения в деятельности дисциплинарной палаты Верховного суда Польши, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей. При этом дисциплинарная палата не является независимым судебным органом. По мнению Еврокомиссии, для судей простая перспектива предстать перед инстанцией, независимость которой не гарантирована, может стать сдерживающим фактором и повлиять на их независимость, что нарушает положения Договора о Европейском союзе
https://ria.ru/20210715/polsha-1741376270.html
https://ria.ru/20210127/polsha-1594846519.html
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матеуш моравецкий, еврокомиссия, евросоюз, польша, в мире
15:58 19.07.2021
 
Премьер Польши оценил вероятность выхода страны из Евросоюза

Премьер-министр Моравецкий: Польше не грозит выход из Европейского союза

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 19 июл - РИА Новости. Польше не грозит выход из Европейского союза, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в понедельник.
В последнее время из-за длительного спора с Евросоюзом относительно верховенства права в Польше и проведенной властями республики судебной реформы, некоторые наблюдатели опасаются, что ситуация может закончиться выходом Польши из ЕС.
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"Нет никакого риска Polexit. Это своего рода политическая фантазия. Здесь нет ни риска, никаких намерений. Это своего рода политическая эмоция, которую наши противники, наши оппоненты пытаются возбудить", - сказал Моравецкий.
"Лучшей политикой в отношении Евросоюза является еврореализм. Это такая политика, которая с одной стороны предусматривает очень однозначную защиту наших интересов, но также и оборону по тем вопросам, на которые мы не соглашались, входя в Евросоюз и на передачу компетенций Евросоюзу", - добавил он.
Европейская комиссия запустила процедуру по устранению нарушений в связи с введением в Польше нового закона о судебной реформе, который, по мнению Евросоюза, угрожает независимости польских судей. Еврокомиссия, в частности, усмотрела нарушения в деятельности дисциплинарной палаты Верховного суда Польши, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей. При этом дисциплинарная палата не является независимым судебным органом. По мнению Еврокомиссии, для судей простая перспектива предстать перед инстанцией, независимость которой не гарантирована, может стать сдерживающим фактором и повлиять на их независимость, что нарушает положения Договора о Европейском союзе
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