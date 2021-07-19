https://ria.ru/20210719/pokholodanie-1741779704.html

Жителям ЦФО пообещали сильное похолодание

Жителям ЦФО пообещали сильное похолодание - РИА Новости, 19.07.2021

Жителям ЦФО пообещали сильное похолодание

Температура опустится ниже климатической нормы в ЦФО к четвергу, ее значения составят 17-20 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T00:06

2021-07-19T00:06

2021-07-19T00:09

россия

погода

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Температура опустится ниже климатической нормы в ЦФО к четвергу, ее значения составят 17-20 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он уточнил, что во вторник температура понизится до 26-27 градусов, однако эти показатели все еще выше нормы примерно на четыре градуса."Уже в среду температурный фон около нормы, примерно 23-25 градусов, а с четверга даже так — от 17 до 20 градусов (ниже климатической нормы. — Прим. ред.)… Вообще, температура 22-24 — это нормально для третьей декады июля. Конечно же в среду покажется, что наступило похолодание после этой жары", — сказал Вильфанд.

https://ria.ru/20210715/vozdukh-1741392196.html

россия

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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, общество