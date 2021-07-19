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Жителям ЦФО пообещали сильное похолодание
Жителям ЦФО пообещали сильное похолодание - РИА Новости, 19.07.2021
Жителям ЦФО пообещали сильное похолодание
Температура опустится ниже климатической нормы в ЦФО к четвергу, ее значения составят 17-20 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T00:06
2021-07-19T00:09
россия
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Температура опустится ниже климатической нормы в ЦФО к четвергу, ее значения составят 17-20 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он уточнил, что во вторник температура понизится до 26-27 градусов, однако эти показатели все еще выше нормы примерно на четыре градуса."Уже в среду температурный фон около нормы, примерно 23-25 градусов, а с четверга даже так — от 17 до 20 градусов (ниже климатической нормы. — Прим. ред.)… Вообще, температура 22-24 — это нормально для третьей декады июля. Конечно же в среду покажется, что наступило похолодание после этой жары", — сказал Вильфанд.
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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, общество
00:06 19.07.2021 (обновлено: 00:09 19.07.2021)
 
Жителям ЦФО пообещали сильное похолодание

Вильфанд: жители ЦФО ощутят сильное похолодание к четвергу

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖара
Жара - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Температура опустится ниже климатической нормы в ЦФО к четвергу, ее значения составят 17-20 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Меняется режим погоды, циркуляция меняется и режим погоды в центре Европейской России. Температура в понедельник будет не выше 30 градусов, максимальное значение – 27-29. Впервые за долгое время звучит в прогнозах такая характеристика, как облачно... И в понедельник, и во вторник будут дожди", — сказал Вильфанд.

Он уточнил, что во вторник температура понизится до 26-27 градусов, однако эти показатели все еще выше нормы примерно на четыре градуса.
"Уже в среду температурный фон около нормы, примерно 23-25 градусов, а с четверга даже так — от 17 до 20 градусов (ниже климатической нормы. — Прим. ред.)… Вообще, температура 22-24 — это нормально для третьей декады июля. Конечно же в среду покажется, что наступило похолодание после этой жары", — сказал Вильфанд.
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