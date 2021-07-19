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Юрист рассказал, как могут подставить при покупке машины
Юрист рассказал, как могут подставить при покупке машины - РИА Новости, 19.07.2021
Юрист рассказал, как могут подставить при покупке машины
При покупке авто нужно помнить про новые и уже существующие схемы обмана. Один из "маркеров подставы" — очень выгодные условия сделки. Нужно насторожиться, если РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T01:15
2021-07-19T01:15
2021-07-19T01:15
кирилл данилов
россия
покупка
мошенничество
авто
общество
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. При покупке авто нужно помнить про новые и уже существующие схемы обмана. Один из "маркеров подставы" — очень выгодные условия сделки. Нужно насторожиться, если скидки значительно снижают выгоду продавца, рассказал агентству "Прайм" адвокат, заместитель председателя МКА "Альфа", преподаватель Финансового университета при Правительстве России Кирилл Данилов.Эксперт советует быть осторожным при покупке авто с использованием механизма "трейд-ин", когда вы передаёте автосалону свою старую машину взамен на новую со скидкой.По его словам, нередки случаи, когда покупатель не может отказаться от сделки, поскольку договор "трейд-ин" подписан, машина передана в собственность автосалону, и вернуть её невозможно. Поэтому Данилов рекомендует заключать договор "трейд-ин" только после заключения основного договора на покупку новой машины и напоминает: основной договор и договор "трейд-ин" должны содержать в себе ссылки друг на друга.Еще одна схема — заключение дополнительных соглашений на ненужные услуги в обмен на дополнительные скидки. По словам юриста, такие соглашения прикрываются сложными договорными конструкциями, непонятными рядовому потребителю.
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кирилл данилов, россия, покупка, мошенничество, авто, общество
Юрист рассказал, как могут подставить при покупке машины
Юрист Данилов рассказал, как могут подставить при покупке машины
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости.
При покупке авто нужно помнить про новые и уже существующие схемы обмана. Один из "маркеров подставы" — очень выгодные условия сделки. Нужно насторожиться, если скидки значительно снижают выгоду продавца, рассказал агентству "Прайм
" адвокат, заместитель председателя МКА "Альфа", преподаватель Финансового университета при Правительстве России Кирилл Данилов
.
Эксперт советует быть осторожным при покупке авто с использованием механизма "трейд-ин", когда вы передаёте автосалону свою старую машину взамен на новую со скидкой.
"Данный приём экономии является абсолютно законным, и добросовестные автосалоны также прибегают к данным механизмам. Однако нередки случаи, когда продавцы оформляют договор "трейд-ин", а после его оформления говорят вам: "извините, машины за оговоренную стоимость уже нет, есть такая же, но на миллион дороже", — приводит пример адвокат.
По его словам, нередки случаи, когда покупатель не может отказаться от сделки, поскольку договор "трейд-ин" подписан, машина передана в собственность автосалону, и вернуть её невозможно. Поэтому Данилов рекомендует заключать договор "трейд-ин" только после заключения основного договора на покупку новой машины и напоминает: основной договор и договор "трейд-ин" должны содержать в себе ссылки друг на друга.
Еще одна схема — заключение дополнительных соглашений на ненужные услуги в обмен на дополнительные скидки. По словам юриста, такие соглашения прикрываются сложными договорными конструкциями, непонятными рядовому потребителю.