Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210719/podstava-1741780595.html
Юрист рассказал, как могут подставить при покупке машины
Юрист рассказал, как могут подставить при покупке машины - РИА Новости, 19.07.2021
Юрист рассказал, как могут подставить при покупке машины
При покупке авто нужно помнить про новые и уже существующие схемы обмана. Один из "маркеров подставы" — очень выгодные условия сделки. Нужно насторожиться, если РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T01:15
2021-07-19T01:15
кирилл данилов
россия
покупка
мошенничество
авто
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149205/58/1492055897_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_1d227ca6007174f139a000e2268e39a1.jpg
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. При покупке авто нужно помнить про новые и уже существующие схемы обмана. Один из "маркеров подставы" — очень выгодные условия сделки. Нужно насторожиться, если скидки значительно снижают выгоду продавца, рассказал агентству "Прайм" адвокат, заместитель председателя МКА "Альфа", преподаватель Финансового университета при Правительстве России Кирилл Данилов.Эксперт советует быть осторожным при покупке авто с использованием механизма "трейд-ин", когда вы передаёте автосалону свою старую машину взамен на новую со скидкой.По его словам, нередки случаи, когда покупатель не может отказаться от сделки, поскольку договор "трейд-ин" подписан, машина передана в собственность автосалону, и вернуть её невозможно. Поэтому Данилов рекомендует заключать договор "трейд-ин" только после заключения основного договора на покупку новой машины и напоминает: основной договор и договор "трейд-ин" должны содержать в себе ссылки друг на друга.Еще одна схема — заключение дополнительных соглашений на ненужные услуги в обмен на дополнительные скидки. По словам юриста, такие соглашения прикрываются сложными договорными конструкциями, непонятными рядовому потребителю.
https://ria.ru/20210718/zapchasti-1741713009.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/149205/58/1492055897_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_17d4701d9b00b88351042fa00f7ae3fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кирилл данилов, россия, покупка, мошенничество, авто, общество
01:15 19.07.2021
 
Юрист рассказал, как могут подставить при покупке машины

Юрист Данилов рассказал, как могут подставить при покупке машины

© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкПосетительница осматривает автомобиль в автосалоне
Посетительница осматривает автомобиль в автосалоне - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. При покупке авто нужно помнить про новые и уже существующие схемы обмана. Один из "маркеров подставы" — очень выгодные условия сделки. Нужно насторожиться, если скидки значительно снижают выгоду продавца, рассказал агентству "Прайм" адвокат, заместитель председателя МКА "Альфа", преподаватель Финансового университета при Правительстве России Кирилл Данилов.
Эксперт советует быть осторожным при покупке авто с использованием механизма "трейд-ин", когда вы передаёте автосалону свою старую машину взамен на новую со скидкой.
"Данный приём экономии является абсолютно законным, и добросовестные автосалоны также прибегают к данным механизмам. Однако нередки случаи, когда продавцы оформляют договор "трейд-ин", а после его оформления говорят вам: "извините, машины за оговоренную стоимость уже нет, есть такая же, но на миллион дороже", — приводит пример адвокат.
По его словам, нередки случаи, когда покупатель не может отказаться от сделки, поскольку договор "трейд-ин" подписан, машина передана в собственность автосалону, и вернуть её невозможно. Поэтому Данилов рекомендует заключать договор "трейд-ин" только после заключения основного договора на покупку новой машины и напоминает: основной договор и договор "трейд-ин" должны содержать в себе ссылки друг на друга.
Еще одна схема — заключение дополнительных соглашений на ненужные услуги в обмен на дополнительные скидки. По словам юриста, такие соглашения прикрываются сложными договорными конструкциями, непонятными рядовому потребителю.
Склад компании по разборке и переработке аварийных машин - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
Вчера, 03:18
Эксперт рассказал, какие автозапчасти опасно покупать на разборках
 
Кирилл ДаниловРоссияПокупкаМошенничествоАвтоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:02В Нигерии упал военный самолет, пишут СМИ
16:02"Репортеры без границ" обратятся в суд после информации о слежке
16:01Кучерена оценил заявления Сноудена об израильской программе-шпионе
16:00Киевское метро возобновило работу в обычном режиме
15:58Премьер Польши оценил вероятность выхода страны из Евросоюза
15:57Директор кладбища на Ставрополье призвал привиться, показав десятки могил
15:56Украинского генерала рассмешили слова Зеленского о Путине
15:53СМИ сообщили о трех кандидатках на пост главы НАТО
15:51В Росприроднадзоре рассказали о ситуации с предприятием "Москокс"
15:50В Польше зафиксировали резкий рост заболеваемости COVID-19
15:46Клишас поддержал назначение Абрамченко куратором СФО
15:44В Google рассказали о диалоге с российскими регуляторами
15:43Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 36
15:41Духовное собрание мусульман осудило необоснованные отказы от вакцинации
15:40Глава Калмыкии прокомментировал назначение Хуснуллина куратором ЮФО
15:36В Тегеране ужесточили меры из-за COVID-19
15:35Площадь лесного пожара у поселка в Карелии достигла 800 гектаров
15:33Эрдоган выдвинул условия по урегулированию ситуации на Кипре
15:28NSO Group расследует неправомерное использование своих технологий
15:28В центре Гамалеи заявили о спаде заболеваемости COVID-19 в Москве
Лента новостейМолния