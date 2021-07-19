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Подростка насмерть засыпало пшеницей на волгоградской ферме
Подростка насмерть засыпало пшеницей на волгоградской ферме - РИА Новости, 19.07.2021
Подростка насмерть засыпало пшеницей на волгоградской ферме
Подростка при разгрузке засыпало 14 тоннами пшеницы на ферме в Волгоградской области, он погиб, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T13:33
2021-07-19T13:44
россия
следственный комитет россии (ск рф)
волгоградская область
даниловский район
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 19 июл - РИА Новости. Подростка при разгрузке засыпало 14 тоннами пшеницы на ферме в Волгоградской области, он погиб, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.По информации ведомства, инцидент произошел на территории фермерского хозяйства в Даниловском районе, где работал этот 17-летний юноша."По данным следствия, во время разгрузки автомобиля "Камаз", груженного зерном, несовершеннолетний… упал в зерноприемник, где его засыпало не менее 14 тоннами пшеницы... От полученных травм он скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении СК.Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".
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россия
волгоградская область
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россия, следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область, даниловский район, происшествия
13:33 19.07.2021 (обновлено: 13:44 19.07.2021)
 
Подростка насмерть засыпало пшеницей на волгоградской ферме

Подросток погиб под 14 тоннами пшеницы на волгоградской ферме

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВОЛГОГРАД, 19 июл - РИА Новости. Подростка при разгрузке засыпало 14 тоннами пшеницы на ферме в Волгоградской области, он погиб, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
По информации ведомства, инцидент произошел на территории фермерского хозяйства в Даниловском районе, где работал этот 17-летний юноша.
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"По данным следствия, во время разгрузки автомобиля "Камаз", груженного зерном, несовершеннолетний… упал в зерноприемник, где его засыпало не менее 14 тоннами пшеницы... От полученных травм он скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении СК.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Волгоградская областьДаниловский районПроисшествия
 
 
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