https://ria.ru/20210719/podrostok-1741847932.html

Подростка насмерть засыпало пшеницей на волгоградской ферме

Подростка насмерть засыпало пшеницей на волгоградской ферме - РИА Новости, 19.07.2021

Подростка насмерть засыпало пшеницей на волгоградской ферме

Подростка при разгрузке засыпало 14 тоннами пшеницы на ферме в Волгоградской области, он погиб, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T13:33

2021-07-19T13:33

2021-07-19T13:44

россия

следственный комитет россии (ск рф)

волгоградская область

даниловский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:189:2992:1872_1920x0_80_0_0_5f4960b51c21abe6de09abb294b5e391.jpg

ВОЛГОГРАД, 19 июл - РИА Новости. Подростка при разгрузке засыпало 14 тоннами пшеницы на ферме в Волгоградской области, он погиб, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.По информации ведомства, инцидент произошел на территории фермерского хозяйства в Даниловском районе, где работал этот 17-летний юноша."По данным следствия, во время разгрузки автомобиля "Камаз", груженного зерном, несовершеннолетний… упал в зерноприемник, где его засыпало не менее 14 тоннами пшеницы... От полученных травм он скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении СК.Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".

https://ria.ru/20210703/pesok-1739773149.html

россия

волгоградская область

даниловский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область, даниловский район, происшествия