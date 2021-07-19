https://ria.ru/20210719/podrostok-1741805116.html

В Бурятии подросток умер после приема у врача

В Бурятии подросток умер после приема у врача - РИА Новости, 19.07.2021

В Бурятии подросток умер после приема у врача

В Бурятии возбудили уголовное дело о смерти 17-летнего подростка, которому в больнице отказали в госпитализации. Об этом сообщает региональный главк... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T10:22

2021-07-19T10:22

2021-07-19T10:54

россия

республика бурятия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 19 июл — РИА Новости. В Бурятии возбудили уголовное дело о смерти 17-летнего подростка, которому в больнице отказали в госпитализации. Об этом сообщает региональный главк Следственного комитета.По данным следствия, вечером 12 июля юноша вместе с матерью обратился в приемно-диагностическое отделение Детской республиканской клинической больницы. Он жаловался на острые опоясывающие боли в животе. Однако дежурный врач, осмотрев подростка, отправила его домой. Два дня спустя он умер из-за развитого перитонита — острого хирургического заболевания, требующего срочной госпитализации и оперативного вмешательства.Врачам приемно-диагностического отделения грозит ответственность по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". На допросах они отказались давать показания, отметили в СК."Однако на изъятой видеозаписи виден весь процесс приема пациента, в том числе запечатлено, что пальпация живота вызывала у подростка сильную боль", — говорится в сообщении.Делом занимаются следователи по особо важным делам.

https://ria.ru/20210430/vrach-1730624309.html

https://ria.ru/20210402/vrach-1603894037.html

россия

республика бурятия

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россия, республика бурятия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия