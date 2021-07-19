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В Бурятии подросток умер после приема у врача
В Бурятии подросток умер после приема у врача - РИА Новости, 19.07.2021
В Бурятии подросток умер после приема у врача
В Бурятии возбудили уголовное дело о смерти 17-летнего подростка, которому в больнице отказали в госпитализации. Об этом сообщает региональный главк... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T10:22
2021-07-19T10:54
россия
республика бурятия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 19 июл — РИА Новости. В Бурятии возбудили уголовное дело о смерти 17-летнего подростка, которому в больнице отказали в госпитализации. Об этом сообщает региональный главк Следственного комитета.По данным следствия, вечером 12 июля юноша вместе с матерью обратился в приемно-диагностическое отделение Детской республиканской клинической больницы. Он жаловался на острые опоясывающие боли в животе. Однако дежурный врач, осмотрев подростка, отправила его домой. Два дня спустя он умер из-за развитого перитонита — острого хирургического заболевания, требующего срочной госпитализации и оперативного вмешательства.Врачам приемно-диагностического отделения грозит ответственность по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". На допросах они отказались давать показания, отметили в СК."Однако на изъятой видеозаписи виден весь процесс приема пациента, в том числе запечатлено, что пальпация живота вызывала у подростка сильную боль", — говорится в сообщении.Делом занимаются следователи по особо важным делам.
https://ria.ru/20210430/vrach-1730624309.html
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россия, республика бурятия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
10:22 19.07.2021 (обновлено: 10:54 19.07.2021)
 
В Бурятии подросток умер после приема у врача

В Бурятии подросток умер после приема у врача, отправившего его домой с перитонитом

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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КРАСНОЯРСК, 19 июл — РИА Новости. В Бурятии возбудили уголовное дело о смерти 17-летнего подростка, которому в больнице отказали в госпитализации. Об этом сообщает региональный главк Следственного комитета.
По данным следствия, вечером 12 июля юноша вместе с матерью обратился в приемно-диагностическое отделение Детской республиканской клинической больницы. Он жаловался на острые опоясывающие боли в животе. Однако дежурный врач, осмотрев подростка, отправила его домой. Два дня спустя он умер из-за развитого перитонита — острого хирургического заболевания, требующего срочной госпитализации и оперативного вмешательства.
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Врачам приемно-диагностического отделения грозит ответственность по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". На допросах они отказались давать показания, отметили в СК.
"Однако на изъятой видеозаписи виден весь процесс приема пациента, в том числе запечатлено, что пальпация живота вызывала у подростка сильную боль", — говорится в сообщении.
Делом занимаются следователи по особо важным делам.
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РоссияРеспублика БурятияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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